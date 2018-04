Dietrich Daude testet die neue Wackelplatte im Baumpark in Thedinghausen aus. (FOCKE STRANGMANN)

Thedinghausen. Sich an Crosstrainer und Rudergerät im stickigen Fitnessstudio abrackern – für viele Menschen ist diese beengte Atmosphäre ein Graus, wenn nicht sogar ein Hinderungsgrund, regelmäßig Sport zu treiben. An warmen Tagen verlegen viele Thedinghauser ihr Training daher nach draußen in den Baumpark. Der dortige Parcours bildet ein kleines Fitnessstudio im Freien. Seit Kurzem ist er um ein Sportgerät reicher. Eine sogenannte Wackelplatte ergänzt den Crosstrainer "Double-Air-Walker", die dreiteilige Station für Klimmzüge, Bauchmuskel- und Rückentraining und das Schaukelgerüst. Der Neuling hat nichts mit Ausdauer- oder Krafttraining zu tun. Er schult den Gleichgewichtssinn und die Mikromuskulatur. "Die Wackelplatte wird auch bei Schlaganfallpatienten eingesetzt", erläuterte Dietrich Daude, Sprecher der Bürgerinitiative "Trimmgeräte im Baumpark", als er die Wackelplatte am Freitag vorstellte.

Das Gerät, eine runde Platte mit Noppen darauf, die durch eine Sprungfeder in alle Richtungen ausschlägt, ist bis auf den Einstieg von einer Haltung umgeben. Daran können sich insbesondere die, denen es auf der Plattform zu wackelig ist, festhalten. Den Schwierigkeitsgrad kann der Nutzer selbst erhöhen, wie Angela Humpich, Vorsitzende des TSV Thedinghausen, demonstrierte. Hatte sie mit beiden Füßen am Boden einen sicheren Stand, pendelte sie kurz, als sie nun einen Fuß in die Luft streckte.

Mit der Wackelplatte, anders als ihre Trainingsgerätevorgänger ausschließlich aus privaten Spenden finanziert, soll der Parcours vorerst abgeschlossen sein. Am Willen liegt es nicht, die Initiative hätte noch ein Gerät auf seiner Wunschliste stehen. "Ich glaube, das ist ausgereizt", sagte Humpich in Hinblick darauf, dass es für ein weiteres Gerät vermutlich keine Genehmigung geben würde.

Ohnehin war es für die Trimmgeräte-Initiative, die sich 2014 gründete, ein Kraftakt, den Parcours in seiner jetzigen Größe aufzubauen. Da sich das Fitnessangebot vor allem an ältere Menschen richten sollte, war diskutiert worden, ob der Parcours näher im Zentrum stehen solle. Vieles sprach dann doch für den Park am Erbhof – die Nähe zu Wohnmobilstellplatz, Boulebahn und Kinderspielplatz etwa. Die Initiative für den Parcours ging damals von Daude aus, dem während einer Reise nach China aufgefallen war, wie fit dort viele Menschen im hohen Alter waren. In Shanghai sah er viele von ihnen, wie sie an öffentlichen Orten Treppen hoch und runter liefen und andere, die Yoga-Übungen im Park machten. "Überall sah man ältere Menschen, die sich bewegt haben", sagte er.

Die erste Investition war das dreiteilige Gerät, etwa zeitgleich kam die Holzschaukel, die durch den Spazierweg vom restlichen Parcours getrennt ist, dazu. Mit der neuen Wackelplatte können nun bis zu acht Menschen gleichzeitig etwas für ihre Gesundheit tun. "Man sieht oft Fahrradgruppen, die anhalten, und an die Geräte gehen", hat Humpich beobachtet. Auch Gesundheitsgruppen des TSV Thedinghausen nutzen das Angebot, sagte sie. Wie viele Menschen es letztendlich wahrnehmen, ist der Bürgerinitiative nicht bekannt. Für eine hohe Besucherzahl sprechen aber die Erdkuhlen, die sich mittlerweile unter den Plätzen der Geräte-Station gebildet haben.