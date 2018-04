Individuelles Training im "Power Plate Center Ottersberg" ist Trumpf bei Fitnesstrainerin Birgit Dassbeck (rechts). Hier arbeitet sie mit Kundin Jasmin Osmers an den Gurten. (Björn Hake)

Ottersberg. Lange Zeit herrschte Tristesse an der Großen Straße 33 in Ottersberg. Seit dem Aus des China-Restaurants schlummerte das Gebäude unbeachtet vor sich hin, doch jetzt hat Birgit Dassbeck zumindest einen Teilbereich des riesigen Ladens aus dem Dornröschenschlaf geweckt. Statt gebratener Ente, Reis oder Bambussprossen gibt es in dem umgebauten Raucherbereich des Ex-Restaurants seit Anfang April ein Trainingsprogramm der besonderen Art für alle Altersklassen. In dem neuen "Power Plate Center" der 50-jährigen Fitnesstrainerin, die seit 2013 in Otterstedt lebt und sich in der Gemeinde auf Anhieb "sehr heimisch" gefühlt hat, wird bei den Trainingseinheiten viel Wert auf die individuelle Betreuung in kleinen Gruppen gelegt.

Mit vier speziell für den Muskelaufbau geeigneten Trainingsgeräten kann die gelernte Industriekauffrau arbeiten, eine kleine Expansion wäre in dem rund 140 Quadratmeter großen Raum noch möglich. "Ziel ist es, mit einem möglichst geringen Zeitaufwand möglichst viel für die Gesunderhaltung des Bewegungsapparates zu erreichen und fit zu bleiben oder zu werden", erklärt Dassbeck, die sich innerhalb von nur drei Wochen bereits einen stattlichen Kundenstamm aufgebaut hat.

Ein Baustein für den Erfolg ist ihrer Meinung nach das angenehme und abwechslungsreiche Personal Training, ein anderer das helle, freundliche und einladende Ambiente in ihrem Center. Die individuelle Betreuung sei zudem ein weiterer Aspekt. "Es bedeutet mehr Motivation, Spaß und Miteinander. Und man kann gezielter auf den Kunden eingehen, Haltung und Übergangsführung kontrollieren und so ein sehr effizientes Training erreichen", weiß die Expertin aus Erfahrung zu berichten.

Die "Power Plate" ist derweil ein Trainingsgerät, das über eine vibrierende Plattform die Muskulatur im gesamten Körper aktiviert und trainiert. Beschwerden durch muskuläre Probleme, die durch einseitige Belastung oder Fehlhaltung entstehen und schmerzhaft sind, können laut Dassbeck ausgeglichen und verringert werden. "Das Training erfolgt über die Stimulation des sogenannten Muskel-Dehn-Reflexes, der durch die Übertragung der dreidimensionalen Schwingungen der Platte auf den Körper in den entsprechenden Muskeln ausgelöst wird und nahezu alle Muskelfasern in Kontraktion bringt", erklärt die Personal Trainerin und fügt hinzu: "Das Ergebnis ist ein sehr intensives, gelenkschonendes, individuell anpassungsfähiges und zeitsparendes Krafttraining."

Weiterer Effekt, der durch das punktgenaue Training erzielt werden kann, ist beispielsweise die Stärkung des Rückens. Zudem werde der Stoffwechsel angekurbelt, die Durchblutung und die Knochendichte verbessert sowie Koordination und Beweglichkeit trainiert, nennt Birgit Dassbeck weitere Vorzüge des Programms, auf das auch die Fußball- und Skinationalmannschaft sowie bekannte Tennis- und Golfprofis wie Rafael Nadal und Martin Kaymer schwören. Zudem bietet Dassbeck auch ein effektives Ganzkörpertraining mit einem nicht elastischen Gurtsystem (TRX) an, bei dem mit dem eigenen Körpergewicht als Widerstand gegen die Schwerkraft antrainiert wird.

Mit dem Start in die Selbstständigkeit in ihrem Metier erfüllt sich die 50-Jährige auch einen Traum. Seit mehr als 30 Jahren ist Birgit Dassbeck im Sportbereich tätig. Zunächst arbeitete sie im familieneigenen Sportcenter in Weyhe. Als dort im Jahr 2002 das Angebot um ein Power-Plate-Studio ergänzt wurde, war es um sie geschehen. "Mich hat sofort die Leidenschaft für Power Plate gepackt", erinnert sich die Trainerin, die mittlerweile auch als Dozentin und Coach mehrere Hundert Fitnesstrainer aus ganz Norddeutschland ausgebildet habe.

Weitere Informationen zum "Power Plate Center Ottersberg" gibt es im Internet unter www.powerplate.de und telefonisch unter 0 17 0 / 5 86 71 68.