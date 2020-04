Die Feuerwehr Langwedel löschte den Flächenbrand. (Carina Rohde/Feuerwehr)

Zu einem Flächenbrand ist es am Sonnabendnachmittag in Haberloh gekommen. Eine aufmerksame Passantin hatte den Brand gemeldet. Die Feuerwehren Völkersen, Holtebüttel und Langwedel sowie der Feuerwehrflugdienst aus Lüneburg, der sich in der Nähe befand, wurden alarmiert. Auf einer Fläche von etwa 30 Quadratmetern hatte sich der bodennahe Bewuchs am Seitenstreifen entzündet.

Eine Stunde beschäftigt

Die Feuerwehren gingen mit einem Löschrohr vor, sodass der Brand schnell unter Kontrolle war. Dank der Unterstützung der ortsansässigen Landwirte konnte der Bereich schnell eingegrenzt werden. Der Einsatz dauerte etwa eine Stunde.

Appell an Bürger

Der stellvertretende Ortsbrandmeister der Feuerwehr Langwedel, Udo Felke, appelliert an die Bürger, besonders vorsichtig in dieser Trockenphase zu sein. Ein kleine Funke reiche meist schon aus und es komme zu einem Brand.