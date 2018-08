Proteste gegen Erdgasbohrungen in Langwedel gibt es schon lange. Die Verwaltung möchte nun eine neue Förderstelle verhindern. (FST)

Langwedel-Holtebüttel. Am südwestlichen Rand der Autobahn 27 im freien Gelände möchte die Deutsche Erdoel AG (Dea) gerne eine sogenannte Explorationsbohrung mit der Bezeichnung Nindorf Z1 vornehmen. Ziel ist es, für dieses Gebiet auf Höhe der Ortschaft Holtebüttel die potenziellen Erdgasreserven zu erkunden. Das Projekt treibt das Unternehmen gemeinsam mit den Partnern Shell, DOW, Wintershall und EMPG voran, da die Dea aber bereits seit Anfang der 90er Jahre in Langwedel Erdgas fördert, wurde sie mit der Umsetzung beauftragt. Ob es aber wirklich zur geplanten Bohrung kommt, ist derzeit noch nicht sicher. Denn ein Teil der Zuwegung für die Erschließung des Bohrplatzes müsste über gemeindliche, nicht öffentliche Wegeflächen erfolgen. Und die Verwaltung spricht sich dafür aus, die Erlaubnis für diese Nutzung zu verweigern.

Beratungen beginnen in Holtebüttel

So steht es zumindest in der Beschlussvorlage zu dem Antrag der Dea auf Nutzung der Wege, mit der sich die Politik nun in den kommenden Wochen auseinandersetzen wird. Den Anfang macht der Ortsrat Holtebüttel am Donnerstag, 6. September. Es folgen der Ortsrat Langwedel und der Bau-, Verkehrs- und Friedhofsausschuss, bevor der Verwaltungsausschuss Ende des Monats letztlich beschließt, ob sich die Politik der Empfehlung aus dem Rathaus anschließt, den Antrag des Öl- und Gasunternehmens abzulehnen. Mit den Grundstückseigentümern für andere Teile der Zuwegung sowie für den Förderbereich hat die Dea nach eigenen Angaben indes bereits Einigung über die Nutzung erzielen und Pachtverträge für den vorgesehenen Zweck unterschreiben können.

Die Verwaltung geht davon aus, dass bei einem positiven Verlauf der Explorationsbohrung, also wenn der Nachweis über vorhandenes Gasvolumen erbracht wird, eine Weiterentwicklung zu einer "Produktionsbohrung" folgen würde. Und dies würde das Risiko für weitere seismische Ereignisse in der Region weiter erhöhen. Schließlich wurden während der Erdgasförderung im Flecken Langwedel in den zurückliegenden Jahren bereits mehrere Erdbeben registriert. "Nach einem deutlich spürbaren Beben im November 2012 konnte die Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe erstmals einen wahrscheinlichen Zusammenhang mit der Erdgasförderung feststellen", heißt es in der Vorlage zu dem Zusammenhang. In den Jahren darauf kam es zu weiteren Vorfällen dieser Art. Hier wird vor allem das starke Beben von April 2016 mit mehreren Hundert Gebäudeschäden als Resultat betont. Auch Einrichtungen der Gemeinde waren betroffen gewesen.

Es ist also aus Sicht der Verwaltung somit nicht auszuschließen, "dass durch die vorgesehenen Bohr- und Förderaktivitäten seismische Ereignisse ausgelöst werden". Nach den bisherigen Kenntnissen des Flecken ist die geplante Förderstelle Nindorf Z1 in Teilen nur über Gemeindewege zu erreichen. "Durch die Versagung des Ausbaus und der Nutzung der gemeindlichen nicht öffentlich gewidmeten Wegeflächen können zusätzliche Sachschäden durch die Aktivitäten der Erdgasindustrie verhindert werden", schließt die Verwaltung die Begründung zur Ablehnung des Antrages.

Bei der Dea gibt man sich trotz der klaren Beschlussempfehlung aus dem Langwedeler Rathaus zunächst einmal noch entspannt. "Wir haben einen Antrag gestellt und warten nun auf eine Entscheidung. Dann werden wir weitersehen. Alles andere ist jetzt Kaffeesatzleserei", erklärte ihr Sprecher Heinz Oberlach auf Nachfrage.