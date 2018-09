Wenn die Achimer Wanderfreunde ihr Patengelände in Oyten pflegen, dann sieht es nach Arbeit aus: Wolf Wendel (von links), Bernd Hoffmann, Reiner Henschke und Heiner Köster. (Björn Hake)

Oyten. Bereits seit über 20 Jahren kümmern sich die Achimer Wanderfreunde um ihr Patengelände in Oyten. Das Naturgrundstück ist insgesamt stolze 12 717 Quadratmeter groß und beinhaltet zwei Wiesenteiche. Der Wanderverein feiert selbst dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum. Im Jahr 1997 übernahm der Verein die Patenschaft für das Gelände. Die Wanderfreunde waren damals noch Teil der Naturfreunde, wurden jedoch ein Jahr später ein eigenständiger Verein. Am Anfang stand viel Arbeit im Vordergrund. Ein Ferienhaus auf dem Gelände musste unter anderem abgerissen werden, und die Teiche wurden wieder freigeschaufelt. Viele der damals gepflanzten Eichen und Bäume stehen heute noch auf dem Gelände. Nach den ersten großen Arbeiten treffen sich die Wanderfreunde nun immer einmal im Jahr, um ihr Patengelände herzurichten.

Einer dieser Termine stand nun am Sonnabend auf dem Programm. Von 8 Uhr morgens bis 11.30 Uhr waren fünf Mitglieder dabei, ihr Patengelände zu pflegen und schön zu machen. Für die niedrige Anzahl an Helfern hatte der Achimer Wolf Wendel eine ganz einfach Erklärung: „Sonst treten wir uns gegenseitig auf die Füße.“

2010 übernahm Wendel die Verantwortung für den Naturschutz im Wanderverein. Deswegen besucht er auch jeden Monat das Patengelände. Vor allem die starke Trockenheit der letzten Monate sei stark zu spüren – und auch zu sehen. Der Wasserstand sei viel niedriger als noch in den vergangenen Jahren. Zu den Arbeiten in diesem Jahr gehörten vor allem das Beseitigen von Brombeerbüschen, das Freischaufeln der Wasserzugänge und die Begradigung des Teichufers. „Die haben wirklich tüchtig gearbeitet heute“, lobte Wolf Wendel die freiwilligen Helfer, die am Sonnabend nach Oyten gekommen waren.

Tiere haben sich angesiedelt

Rund 140 Mitglieder sind momentan bei den Achimer Wanderfreunden aktiv, wovon die wenigsten jedoch Experten in Sachen Natur sind. Einige von ihnen seien zwar selbst begeisterte Gärtner, jedoch nur Laien. Deswegen muss sich Wolf Wendel auch hin und wieder professionelle Hilfe holen. In diesem Jahr ist das Reiner Köster, der Landschaftswart der Unteren Naturschutzbehörde beim Landkreises Verden. Dieser brachte am Sonnabend das nötige Fachwissen mit, damit auch alle Ideen der Wanderfreunde umgesetzt werden konnten. Reiner Köster selbst ist ebenfalls Mitglied im Achimer Verein und kennt Wolf Wendel schon seit Jahren. „Für Wolf mache ich das natürlich gerne“, sagte er. Auch Wendel betonte noch einmal die Freiwilligkeit der Arbeiten. „Das ist keine Pflicht, man tut es für die Natur."

Der große Wunsch der Wanderfreunde ist es, dass ihr Patengelände ein Ort für unberührte Natur wird. Auf eigenen Wunsch hin soll deswegen auch die genaue Adresse des Naturgrundstückes nicht genannt werden. Probleme mit fremden Besuchern hätte es jedoch nie gegeben. Dafür sei das Grundstück zu gut versteckt. Jedes Jahr wird darauf geachtet, dass die Tiere genügend Wasser und Schutz haben, um auf dem Gelände zu leben. Rehe, Spechte und Frösche haben eine Heimat auf dem Patengelände gefunden. Sogar eine Ringelnatter, konnte Wolf Wendel berichten, hätte in einem Komposthaufen ihr Nest aufgebaut.

Die freie Entfaltung der Natur kann man aber auch an anderen Stellen finden, berichtete Wendel. So herrschen an manchen Plätzen fast urwaldähnliche Zustände mit Gebüschen und Pflanzen, die sich ohne Einschränkung ausbreiten und frei entfalten konnten. Wer Interesse an dem Naturgrundstück hat, kann dies mit einem Termin bei den Wanderfreunden besuchen.