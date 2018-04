Für Vegetarier und Veganer gibt es in der Achimer Fußgängerzone verschiedene kulinarische Angebote. Auch bei der Baguetteria French Connection hat man beispielsweise verschiedene fleischlose Varianten im Angebot. (STRANGMANN)

Die Fußgängerzone der Stadt Achim hat bei vielen nicht unbedingt den Ruf, eine große Vielfalt anzubieten, wenn es um Geschäfte, Restaurants und Imbisse geht. Umso schwieriger wird es da natürlich, wenn man – wie Vegetarier und Veganer – auf bestimmte Lebensmittel und Zutaten verzichten möchte. Doch auch diese Personen werden etwa in ihrer Mittagspause mittlerweile in der Achimer Innenstadt fündig, sagen die hiesigen Imbissbetreiber.

„Auch für Veganer und Vegetarier haben wir etwas im Angebot“, sagt etwa Hasan Duyeu vom Weser Imbiss. Denn bei ihm gebe es nicht nur die vegetarische Dönertasche oder den vegetarischen Rollo, sondern auch Falafel im Angebot, egal, ob als Döner oder auf dem Teller. „Außerdem haben wir auch Hummus-Soße“, erklärt er. Und selbstverständlich seien auch sein Gemüse und die Salate frei von tierischen Inhaltsstoffen. Außerdem finden sich noch die fleischfreien Klassiker wie Pommes und Pizza auf der Karte des Neulings. Das Kombinieren und Abändern der Gerichte sei immer problemlos möglich. „Zum Beispiel könnte man einen Rollo auch mit Hummus statt Tzatziki bekommen.“ Vegetarier habe er schon öfter in seinem Laden gehabt, Veganer eher selten. Dennoch sei jeder, der vorbeikomme eingeladen, seine Sonderwünsche zu äußern. „Unsere Speisekarte ist recht klein gehalten, damit der Kunde schnell findet, was er sucht. Aber wir erfüllen Sonderwünsche, wo wir können“, sagt Duyeu.

Direkt nebenan hat Khalid Haji in diesem Jahr sein Lokal Meryam eröffnet, in dem er türkische und italienische Küche sowie Gerichte aus dem Balkan zubereitet. „Als vegetarische Speisen haben wir Pizza, Börek mit Spinat und Käse, Bratkartoffeln, Tzatziki und Spaghetti auf der Karte“, zählt er auf. Vegan sei allerdings nur ein sehr kleiner Teil der Speisen, wie beispielsweise Falafel oder Salate. „Manchmal fragen Gäste schon nach und wollen den Salat auch ohne Dressing haben“, erinnert sich der langjährige Gastronom.

Einige Meter weiter, bei der Baguetteria French Connection direkt am Kreisel, sieht es ähnlich aus. „Wir haben vier Baguettes auf der Karte, die alle vegetarisch sind und die man auch ganz einfach vegan machen kann“, so Miriam Bandowski. Die fleischlosen Baguettes, sagt sie, nehmen die Kunden sehr gut an, weswegen die vier auch fest auf der Karte integriert seien. Nach veganem Essen würde sie noch nicht so oft gefragt, manchmal kämen aber auch Menschen mit Laktoseintoleranz in ihr Geschäft. Ob die Karte langfristig auch noch durch mehr Angebote für Veganer erweitert wird, vermag Bandowski noch nicht zu sagen. „Das ist schwierig zu sagen, weil wir ja ein großes Franchise-Unternehmen sind“, erklärt sie. „Aber ich weiß, dass es Überlegungen dazu gibt.“ So wolle French Connection zum Beispiel einige der Baguettesaucen für Veganer umwandeln. „Ganz neu haben wir jetzt auch einen Falafel-Burger im Angebot. Den kann man mit Käse oder ohne bestellen“, so Bandowski.

Die asiatische Küche hat traditionell viele Speisen auf pflanzlicher Basis anzubieten. So sieht es auch beim Sunny-Imbiss nahe der Marktpassage aus. „Wir haben neun Sorten Gemüse, Reis und Tofu“, zählt Anh Tuan Tran die komplett tierfreien Zutaten in ihren Speisen auf. „Bei den Bratnudeln, dem Bratreis und den Frühlingsrollen ist ein bisschen Ei dabei.“ Ansonsten würden sie und ihr Team auch auf Sonderwünsche eingehen, sofern möglich.

Wem in der Mittagspause indes nach einem knackigen Brötchen zumute ist, der kann bei den Bäckern in der Innenstadt vorbeischauen. „Die Brötchen sind alle vegan, genau wie die Brote und das Laugengebäck“, verrät Vanity Meyer von der Bäckerei Garde. Anders sieht es allerdings bei dem Belag aus, denn hier gibt es ausschließlich Wurst und Käse zur Auswahl. Das muss aber zukünftig nicht so bleiben. „Ich könnte mir schon vorstellen, dass einige Rezepte in Zukunft umgestellt werden, um die Produkte auch für Veganer anbieten zu können“, so Vanity Meyer. „Bei Bio-Bäckern und Konditoreien ist das ja schon teilweise der Fall.“ Generell sei die Nachfrage nach veganen Produkten bei der Bäckerei Garde bisher allerdings gering.“Wenn dann fragen die Kunden bisher eher nach den Inhaltsstoffen, weil sie eine Laktose-, Gluten- oder Erdnussunverträglichkeit plagt“, sagt Meyer.

Immer mehr Menschen in Deutschland ernähren sich vegetarisch oder sogar vegan. In unserer Serie „Fleischloser Genuss“ gehen wir der Frage nach, inwieweit diese Entwicklung auch beim Angebot im Landkreis Verden spürbar ist.