Achim. Beamte der Polizei Bremen wollten am Sonnabend gegen 23.30 Uhr auf der Mahndorfer Heerstraße einen VW-Fahrer kontrollieren, wie die Polizei am Montag mitgeteilt hat. Anstatt dem Anhaltesignal der Polizei zu folgen, gab Fahrer des Wagens jedoch plötzlich Gas und versuchte zu flüchten.

"Weit kam der Mann allerdings nicht", heißt es von den Beamten. Nachdem er das Stadtgebiet von Bremen verlassen hatte kam er bereits an der Bollener Landstraße in Höhe der Straße An der Lienert von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte gegen einen Zaun, einen Baum sowie gegen einen dort geparkten Kleintransporter. Der VW war nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Der 26-jährige Fahrer sowie seine Mitfahrerin erlitten leichte Verletzungen. Ein im Rahmen der Unfallaufnahme der Polizei Achim durchgeführter Drogentest fiel bei dem 26-Jährigen positiv aus. Außerdem war der Pkw nicht versteuert, versichert und zugelassen. Der Mann war zudem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Beamten leiteten entsprechende Strafanzeigen gegen den 26-Jährigen ein.