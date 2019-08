Auf der Bummelmeile herrscht beim Langwedeler Markt stets viel Betrieb. (FOCKE STRANGMANN)

„Natürlich Langwedel“ – so lautet das Motto des diesjährigen Langwedeler Marktes, der vom 6. bis 8. September einmal mehr mit einem vielfältigen Programm lockt. Und dieses Motto gilt es auch gleich zu Beginn der dreitägigen, zum 42. Mal stattfindenden, Veranstaltung möglichst originell umzusetzen. Denn traditionell startet der Markt am Freitag um 17 Uhr mit dem Umzug, an dem sich in der Regel um die 30 Gruppen beteiligen. „Viele bereiten sich schon seit Wochen darauf vor“, weiß Lars Lorenzen von der veranstaltenden Vereinigung der Selbstständigen (VdS) Langwedel. Mit „Natürlich Langwedel“ habe sich das Organisationsteam bewusst für ein Motto entschieden, das von den Beteiligten recht breit ausgelegt werden kann.

Die offizielle Eröffnung des Marktes beginnt um 18.30 Uhr, zu den sich anschließenden Feierlichkeiten gehört auch die Prämierung der originellsten Umzugsgruppen. Ausgezeichnet werden das beste Einzelkostüm, die beste Fußgruppe, der beste Wagen und die beste VdS-Gruppe. Der Sonnabend startet bereits früh um 8 Uhr mit dem Flohmarkt auf der Marktmeile, um 10 Uhr beginnt der Katzenöhrchenlauf, der nun zum zweiten Mal im Rahmen des Marktes stattfindet. Zwischen folgenden drei Streckenlängen durch den Ort haben Laufbegeisterte die Wahl: 1,4, fünf und zehn Kilometer. Außerdem können auch Freunde des Nordic Walking an den Start gehen, für Kinder gibt es erstmals den 400 Meter langen Bambini-Lauf. Letztes Jahr waren es um die 200 Starter bei der Laufveranstaltung, die VdS und der Organisator Thomas Gebauer hoffen, den Lauf Schritt für Schritt, auch was die Teilnehmerzahlen angeht, weiterentwickeln zu können.

Kickerturnier am Sonnabend

Weitere Höhepunkt am Sonnabend sind ein Kickerturnier (18 Uhr) und der alljährliche Wettkampf zwischen Selbstständigen und Gemeinderatsmitgliedern ab 19 Uhr. Der Sonntag lockt unter anderem mit einem Open-Air-Gottesdienst (ab 10 Uhr), Demonstrationen der Feuerwehr Langwedel (ab 11 Uhr), offenen Geschäften (10 bis 18 Uhr) sowie dem Modellbahnmarkt im Rathaus (11 bis 16 Uhr). Mehr als 100 Aussteller bieten am Wochenende auf der Bummelmeile im Ortszentrum zudem unterschiedlichste Produkte an, sorgen für Kinderbespaßung oder versorgen die Besucher mit allerlei Leckereien. Doch der Langwedeler Markt soll deutlich mehr sein, als nur die Möglichkeit, Pommes zu essen und ein Bierchen zu trinken, will die VdS betont haben. Deswegen wurde ein vielfältiges Bühnenprogramm entwickelt.

Dieses wird an drei Orten geboten: bei der Marktbühne bei Klenke, der Holtebüttel-Rockt-Bühne und beim Event24-Zelt. An den Abenden sorgen dort Bands und DJs für Stimmung. Freuen können sich Besucher beim Langwedeler Markt aber auch auf einige Aktionen von ansässigen Vereinen und Gruppen. „Es ist unser Ziel, diese noch mehr in den Markt einzubinden“, betont Lorenzen. Zu sehen beziehungsweise zu hören sind dieses Mal etwa die Tanzkids des MTV Langwedel, die Crazy Chor Company der Stiftung Waldheim oder die Band Goldrock der Oberschule.

Vereine einbinden

„Wir wollen das Miteinander in der Gemeinde fördern“, sagt Lorenzen. Dies funktioniere vor allem über die ansässigen Vereine. Noch stehe man mit dem Vorhaben am Anfang, doch schrittweise sollen diese einen immer größeren Raum einnehmen, hofft Lorenzen. Denn: „Es handelt sich nicht um den Markt der Ortschaft Langwedel, sondern um das größte Event im Flecken.“



Das gesamte Programm des Langwedeler Marktes kann im Internet unter www.langwedeler-markt.de eingesehen werden. Dort finden sich auch Informationen für die Teilnehmer des Festumzuges. Näheres zum Katzenöhrchenlauf können Interessierte unter www.eventcats.de nachlesen, über die Webseite besteht auch die Möglichkeit zur Anmeldung.