Die Gudewill Schule in Thedinghausen bekommt eine Holzhackschnitzel-Heizung. (Hake)

Das Thema Wärmeversorgung der Gudewill-Schule in Thedinghausen mit einer sogenannten Holzhackschnitzel-Heizung nimmt nun ordentlich Fahrt auf. Denn wie Samtgemeindebürgermeister Harald Hesse nun mitgeteilt hat, ist der Bescheid der NBank zur Förderung der Hackschnitzel-Heizung jetzt eingegangen. „Bei geplanten Gesamtkosten von 1,25 Millionen Euro ist uns ein Zuschuss von 50 Prozent, das sind 625 000 Euro aus dem EFRE-Fonds für regionale Entwicklung der europäischen Union, zugesagt worden“, erklärt er. Das restliche Geld wird aus kommunalen Mitteln gestemmt. Das Vorhaben sei nun im Zeitraum bis 31. Dezember 2020 umzusetzen.

Entsprechend der Beschlusslage des Samtgemeinderates aus dem Sommer 2018 (wir berichteten) wird das Projekt nun weiter vorangetrieben und der benötigte Bauantrag gestellt. „Es sollte möglich sein, die neue Heizanlage zum Beginn der Heizperiode 2020 betriebsbereit zu haben“, vermutet Hesse. „In den beiden vergangenen Wintern sind bereits große Mengen Hackschnitzel aus der Samtgemeinde gewonnen worden, die derzeit am Bahnhof Thedinghausen gelagert werden. Im kommenden Winter werden weitere Mengen eingeworben, sodass ausreichend Brennstoff zur Verfügung steht."

Durch den Einsatz der Hackschnitzel-Heizung soll CO2 eingespart werden. Entsprechend der in 2018 bei Antragstellung erhobenen Daten ist durch die Nutzung des nachwachsenden Rohstoffes eine Reduzierung der CO2–Emissionen an der Schule von derzeit rund 364 Tonnen auf dann rund 36 Tonnen im Jahr zu erwarten, schreibt Hesse in einer Mitteilung.

Das Fraunhofer-Institut IFAM hatte in einer Kurzstudie vom Frühjahr 2018 zwei Konzepte zur Wärmeversorgung der Gudewill-Schule als geeignet dargestellt. Das Holzhackschnitzel-Konzept ist demnach „gut bis sehr gut“. Das Thema Wärmeversorgung mit Holzhackschnitzeln an der Gudewill-Schulle hatte im Samtgemeinderat in der Vergangenheit dennoch immer wieder für Reibung gesorgt. Zuletzt hatte es während der Sitzung des Samgemeinderates im Sommer 2018 reichlich Diskussion gegeben (wir berichteten). Mit einer knappen Mehrheit von 16 Ja- und elf Nein-Stimmen wurde der Antrag, dass die Verwaltung die Planungen fortzusetzen solle, zwar verabschiedet, das Ergebnis zeigte aber auch die Zweifel einiger Ratsmitglieder.