Informierten am Mittwoch in der Fußgängerzone über die Achimer Familienzentren (von links): Angelika Saupe, Andrea Meyer, Ulrike Buhrdorf, Sabine Eichinger-Basel, Kerstin Arndt-Dahle, Marianne Staudacher und Dennis Smid. (Björn Hake)

Mit einem Infostand haben sich am Mittwoch die verschiedenen Achimer Einrichtungen in der Innenstadt präsentiert, die die beiden seit 2016 bestehenden Familienzentren in der Stadt mit Leben füllen. Wochenmarktbesucher, denen die bunt beschriebenen und beklebten Stellwände des Familienzentrums Magdeburger Viertel und des Kompetenzzentrums Bierden zunächst nicht ins Auge gefallen sind, merkten spätestens dann auf, als Windböen mehrfach das Infomaterial in Form von Flugzetteln durch die Fußgängerzone pusteten. Auf den Flyern, die also ihren Namen alle Ehre machten, stand das, was die Vertreter der einzelnen Einrichtungen auch allen Passanten geduldig erklärten: Familienzentren sollen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf fördern und sind gedacht "für Menschen von Null bis 99", wie es Ulrike Buhrdorf von der Kita Achimer Himmelsstürmer zusammenfasste.

Der Begriff "Familienzentrum" ist nicht geschützt, beide Achimer Zentren werden darunter zusammengefasst. Dass sich die meisten Menschen, auch die Eltern der Kitakinder zunächst wenig bis gar nichts darunter vorstellen können, weiß Ulrike Buhrdorf. "Für uns Pädagogen ist das klar, aber den Eltern sagen wir immer dazu, dass wir mehr als bloß eine Kita sind und uns nicht nur für die Betreuungszeit zuständig sehen. Wir sehen die Familie dahinter", sagte sie. So zeige die Einrichtung den Eltern etwa, was sie mit ihren Kindern in der Freizeit anstellen können, da viele das gar nicht wüssten. Mit den Kindern geht es etwa zu nahegelegenen Spielplätzen, damit sie diese kennenlernen und mit ihren Familien besuchen können.

Treffpunkte und Wissensvermittlung

"Aber es geht nicht nur um Kinder", unterstreicht Marianne Staudacher vom Bürgerzentrum (Büz) im Magdeburger Viertel. Das bildet zusammen mit den Himmelsstürmern, der Kita Achimer Schlaumäuse und der Ganztagsbetreuung der Astrid-Lindgren-Schule das Familienzentrum. Die einzelnen Einrichtungen arbeiten Hand in Hand, sie bieten Treffpunkte, außerschulische Bildungsangebote, Seniorencafés, aber auch Sprachkurse, Beratungen und Selbsthilfegruppen. Da es im Magdeburger Viertel sehr viele Familien mit Migrationshintergrund, insbesondere Flüchtlingsfamilien, gibt, geht es dort aber auch um Integration und ums Vermitteln von einfachen Alltagsinhalten.

Das Zentrum Bierden wird von der Lebenshilfe Verden betrieben, auch dort sollen Erziehung, Bildung und Betreuung gewährleistet und die Vereinbarkeit von Familie und Beruf erleichtert werden. "Ich habe eine Befragung gemacht und anhand der Ergebnisse die Angebote erarbeitet", erzählt Andrea Meyer von der Lebenshilfe. Über Kooperationen – etwa mit der Feuerwehr, der Stadtteilbücherei oder dem TSV Bierden – werden Besuche und Erlebnisse für die Kinder gewährleistet. Die Kita arbeitet eng mit der Schule und dem Hort zusammen, es gibt Elternberatung, eine Theatergruppe, Gesprächskreise, Vorträge und Aktionen wie Väterzelten oder Flohmärkte. Die Angebote erstrecken sich auch in Bierden nicht nur auf die Betreuungszeiten.

Dass den Familien durch die beiden Zentren Raum und Unterstützung geboten werden, hält Angelika Saupe, die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Achim, für sehr wichtig. "Die Familien haben ganz unterschiedliche Bedürfnisse und die Familienzentren bieten da eine breite Palette", sagte sie. Sie ist auch Ansprechpartnerin und beantwortet Fragen unter Telefon 0 42 02 / 9 16 04 76.