Schritt für Schritt entstehen in Achim neue städtische Gebäude – wie hier die Kita an der Heinrich-Laakmann-Straße. (Björn Hake)

Achim wächst und wächst und ebenso stetig ist in den vergangenen Jahren auch die Zahl der Gebäude im Besitz der Stadt Achim gestiegen. 67 dieser Gebäude – zu denen etwa Schulen, Kitas und Feuerwehrhäuser, aber auch das Kasch, das Bürgerzentrum und die Bäder gehören – sind es aktuell. 2018 waren es noch drei, im Jahr 2012 sogar neun weniger. Und insbesondere die beiden erstgenannten Einrichtungen beziehungsweise deren geplante Erweiterungen tragen dazu bei, dass sich diese Entwicklung noch weiter fortsetzen wird.

Steffen Zorn, Leiter des Fachbereichs Bauen und Stadtentwicklung, erinnert sich da noch an ganz andere Zeiten. „Es ist ungefähr neun Jahre her, da wollten wir als Stadt unseren Gebäudebestand eigentlich noch reduzieren“, sagt Zorn. Daran ist heute allerdings nicht mehr zu denken. Im Bereich der öffentlichen Gebäude wird in Achim derzeit so viel gebaut wie selten. Doch das bedeutet für die Stadt nicht nur in der Bauphase, sondern auch in Zukunft einen hohen finanziellen und auch personellen Aufwand.

Denn die Arbeit sei schließlich nicht getan, wenn die Gebäude fertiggestellt sind, ruft Zorn auch mit Blick auf die finanzielle Lage der Stadt Achim nur allzu gerne ins Gedächtnis. „Wir haben für all unsere Gebäude nach ihrem Bau Jahr für Jahr auch Unterhaltungskosten.“ Dazu zählen beispielsweise die Reinigungs- und Hausmeistertätigkeiten. „Es ist definitiv eine bemerkenswerte Zahl an Beschäftigten, die dahinter steckt.“ Allein rund 90 Putzkräfte seien für die städtischen Gebäude im Einsatz.

Aufwendige Pflegearbeiten

Und all diese Gebäude müssen letztlich auch nicht nur innen gepflegt werden, sondern auch im Außenbereich stehen Arbeiten an. Ein Bereich, für den in Achim der Bauhof zuständig ist. „Auch im Jahr 2020 wird dieser wieder seine Pflege- und Unterhaltungsaufgaben im öffentlichen Straßenbereich, den dazugehörigen Nebenanlagen, im Bereich der Sportstätten, in und an den städtischen Gebäuden sowie auf allen sonstigen Grundstücken der Stadt Achim durchführen“, teilt der zuständige Fachbereich mit. Doch dort geht das Wachstum der Stadt an den Mitarbeitern nicht spurlos vorbei. Das Aufgabengebiet des Bauhofs wird sich auch 2020 durch die sukzessive Übernahme von weiteren Neubaugebieten und der Außenanlagen städtischer Gebäude weiter erhöhen. Mit Konsequenzen für die Allgemeinheit, wie der Fachbereich deutlich macht. „Aufgrund der nur begrenzt zur Verfügung stehenden Mittel, können die vorhandenen Personal- und Dienstleistungsressourcen nicht im gleichen Maße angepasst werden. Eine Reduzierung des Pflegestandards der städtischen Infrastruktur ist somit unvermeidlich.“

Und als wäre all das nicht schon umfangreich genug, kommt zu diesen „alltäglichen Ausgaben“ dann auch immer noch die ein oder andere Sanierungsmaßnahme hinzu. „Wir haben in Achim auch viele Sanierungen, weil wir einen Gebäudebestand haben, der – teilweise auch aufgrund seines Alters – nicht immer in einem idealen Zustand ist“, gibt Steffen Zorn zu. So sind beispielsweise allein für Sanierungsarbeiten an der Grundschule Baden, die 2019 bereits begonnen haben, rund 430 000 Euro erforderlich.

Verzögerung beim Hallenbad-Projekt

Eine deutlich größere Summe, nämlich 800 000 Euro will die Verwaltung in diesem Jahr in die geplante Erneuerung der Dachkonstruktion des Hallenbades an der Bergstraße stecken. Zumindest ist das derzeit der Plan. Denn eigentlich sollten diese Arbeiten bereits im vergangenen Jahr beginnen. Sie mussten allerdings verschoben werden – „aufgrund der komplexen Aufgabenstellung (Statik und Brandschutz) und der Arbeitsbelastung der Produktgruppe“, wie es heißt. Daher wurde im vergangenen Jahr lediglich der Bauantrag beim Landkreis Verden eingereicht. Eine entsprechende Genehmigung steht allerdings derzeit immer noch aus.