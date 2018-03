Achim. Die fortschreitende Veränderung des Klimas betrifft alle Menschen auf der Erde und erfordert gemeinsames Handeln. Getreu dem Motto „Think globally – act locally“ lud die Achimer Gruppe des Naturschutzbunds (NABU) am Mittwoch zur Veranstaltung „Klimawandel – Was geht der uns in Achim an?“ in den großen Saal des Kulturzentrums Alter Schützenhof (Kasch) ein. Zum Thema hielt Peter Lemke vom Alfred-Wegener-Institut einen einstündigen Vortrag, bei dem er die Ursachen und die Folgen des Klimawandels und die Dringlichkeit des Handelns in allgemein verständlicher Weise darstellte.

Der renommierte Klimaforscher erklärte, dass die globale Erwärmung in erster Linie auf menschliche Einwirkungen zurückzuführen sei und nannte dabei die Änderung der Landfläche für den Nahrungsmittelanbau und die rapide Zunahme der CO2-Emissionen. Dadurch sei in den letzten 50 Jahren ein weltweiter Temperaturanstieg um durchschnittlich ein Grad Celsius festzustellen, in Deutschland betrage dieser sogar 1,5 Grad. Dies bringe die Polkappen zum Schmelzen und führe zu einem Anstieg des Meeresspiegels.

Als Maßnahme empfahl Lemke, die Deiche zu erhöhen und allgemeine Schutzvorbereitungen vor Überschwemmungen zu treffen. Sollte der CO2-Ausstoß ungebremst so weitergehen, prognostizierte der Klimawissenschaftler für Deutschland eine Erwärmung um vier Grad bis zum Jahr 2100, was für ein Raunen im Saal sorgte.

In der anschließenden Podiumsdiskussion kamen auch Achims Erster Stadtrat, Bernd Kettenburg, und der Geschäftsführer des NABU Bremen Sönke Hofmann zu Wort. Kettenburg wies darauf hin, dass die Stadt Achim bereits im vergangenen Jahrzehnt ein Programm zur Erreichung der Klimaschutzziele gestartet habe, dieses jedoch aufgrund der Weltwirtschaftskrise 2008 eingestellt worden sei. Das 2011 in Kraft getretene „Gesetz zur Förderung des Klimaschutzes bei der Entwicklung in den Städten und Gemeinden“ bezeichnete Kettenburg als Papiertiger.

Seit 2017 gebe es aber in Achim eine Leitbildentwicklung für mehr Klimaschutz. Diese beinhalte beispielsweise Klimaschutz-Bildungsmaßnahmen in Kitas. Außerdem sei geplant, in Achim Stromtankstellen anzubieten, um zu einer Verkehrswende hin zum Elektrofahrzeug beizutragen. Ein Problem sieht Kettenburg im Wachstum der Stadt Achim, die unter anderem zur weiteren Versiegelung der Böden führen würde. Der Stadtrat schlage daher kein „ungesundes“, sondern ein moderates Einwohnerwachstum vor.

Dem Forstingenieur Sönke Hofmann liegt es besonders am Herzen, Verkehr zu vermeiden. Hierzu begrüßte er die in Berlin angestellten Überlegungen, den Nahverkehr kostenlos anzubieten. Darüber hinaus wünschte Hofmann sich eine Reduzierung der Pendlerströme: Man solle möglichst dort wohnen, wo man arbeitet. Besonders kritisierte er klimafeindliche Billigflugangebote, die es ermöglichten, „mal eben für 19,95 Euro zum Shoppen nach Barcelona zu fliegen“.

In die selbe Kerbe schlug auch Lemke: Ein Kilogramm regionale Erdbeeren im Einzelhandel würden mit 300 Gramm CO2-Ausstoß zu Buche schlagen – die selbe Menge Erdbeeren aus Südafrika importiert brächten es auf mehr als elf Kilogramm CO2. Lemke betonte, dass die Effekte des Klimawandels nicht umkehrbar seien. Um eine Verschlimmerung der Situation zu verhindern, müssten CO2-Emissionen weltweit komplett auf Null gestellt werden.