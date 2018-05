Oyten. Drei Verletzte und ein hoher Schaden sind das Resultat eines Unfalles, der sich am Donnerstag gegen 7.45 Uhr auf der A 1 in Höhe Oyten ereignet hat. Ein 44-jähriger Autofahrer war auf der Autobahn in Richtung Hamburg unterwegs, als er zwischen dem Bremer Kreuz und der Anschlussstelle Oyten mit seinem Wagen auf ein vor ihm fahrendes Auto auffuhr, an dem ein Anhänger angekoppelt war, schildert die Polizei. Der Anhänger wurde daraufhin vom Zugfahrzeug abgerissen, das zugehörige Fahrzeug überschlug sich und kam letztlich auf dem Dach zum Liegen. Beide Insassen (58 und 54 Jahre alt) erlitten Verletzungen, ebenso die 14-jährige Mitfahrerin Wagen des 44-Jährigen. Alle drei wurden mit Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Der Gesamtschaden wird von den Beamten auf rund 25 000 Euro beziffert.

Gegen den 44-Jährigen ermittelt die Autobahnpolizei Langwedel nun nicht nur wegen fahrlässiger Körperverletzung, sondern auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr, da er keinen Führerschein besitzt und alkoholisiert war. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge kam es auf der A 1 zu erheblichen Beeinträchtigungen des Berufsverkehrs. Um 9.45 Uhr konnte die Fahrbahn wieder komplett freigegeben werden.