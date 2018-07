Die vielbefahrene Kreuzung musste komplett gesperrt werden. (Christian Butt)

Fünf Menschen sind am Samstagnachmittag bei einem Unfall im Achimer Stadtzentrum leicht verletzt worden. Zu dem Zusammenstoß ist es gegen 16 Uhr auf der Obernstraße an der Ecke Feldstraße gekommen. Ein Rettungswagen überquerte die Kreuzung mit Blaulicht und Martinshornund stieß anschließend aus bislang noch ungeklärter Ursache mit einem Ford zusammen. Der Ford wurde im Frontbereich beschädigt, der Rettungswagen hat an der Beifahrerseite Schrammen und Dellen davongetragen.

Die Ford-Fahrerin zog sich beim Aufprall leichte Verletzungen zu, ebenso die vier Insassen des Rettungswagens. In diesem wurde gerade ein Mann ins Krankenhaus gebracht. Der Patient musste seine Fahrt in einem anderen Rettungswagen fortsetzen. Für die drei anderen Insassen endete der Arbeitstag ebenfalls im Krankenhaus, jedoch wurde niemand schwer verletzt. Dennoch waren vorsorglich mehrere Rettungswagen und Notärzte vor Ort. Die Feuerwehr Achim säuberte die Straße, da aus dem Ford Betriebsstoffe ausgelaufen waren.

Die Ford-Fahrerin zog sich beim Aufprall leichte Verletzungen zu. (Christian Butt)

Die Unfallursache ist noch unklar. Zur Klärung - auch um die Schäden am Rettungsfahrzeug zu bestimmen - wurde ein Gutachter hinzugerufen. Für die Unfallaufnahme und Behandlung der Verletzten musste die vielbefahrene Kreuzung komplett gesperrt werden. Dies führte im Innenstadtbereich zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.