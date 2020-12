Dennis Lorenz und zahlreiche Achimer fordern eine Fußgängerampel für diese Stelle der Uphuser Heerstraße. (Björn Hake)

Nachdem es am Montag, wie berichtet, auf der Uphuser Heerstraße (L 158) einen tödlichen Unfall gegeben hat, hat nun der Achimer Dennis Lorenz eine Online-Petition (www.change.org) gestartet. Auch wenn der Unfall, bei dem ein 46-jähriger Kradfahrer vom Auto erfasst wurde, nichts mit einer fehlenden Fußgängerampel zu tun hat, möchte er erreichen, dass eine Ampel an der Mittelinsel vor dem Netto-Markt installiert wird. „Dieser Unfall war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat“, betont Lorenz, dem die fehlende Verbindung zu einer Ampel bewusst ist. „Deswegen habe ich den Unfall auch nicht in den Petitionstext aufgenommen“. Grundsätzlich aber leben Fußgänger an dieser Stelle der Landesstraße gefährlich.

Seine Online-Petition, die Lorenz etwa im Sozialen-Netzwerk Facebook beworben hat, erntet viel Zuspruch. So hatte sie bereits sieben Stunden nach dem Start am Dienstag 250 Unterstützer, bereits am Mittwochnachmittag waren es knapp 400. Adressiert ist sie an Achims Bürgermeister Rainer Ditzfeld und Landrat Peter Bohlmann. Lorenz wollte nicht als Einziger ein Schreiben aufsetzen, sondern eine breite Basis dafür organisieren. Das ist ihm bisher gut gelungen. „Dass es sich so rasant entwickelt, das hätte ich nicht gedacht. Aber es freut mich“, sagt der Uphuser. Mit Unterstützung vieler Achimer fordert er nun die Fußgängerampel für die Mittelinsel, die als Querungshilfe bereits vor dem Netto-Markt vorhanden ist. „Die reicht alleine nicht. Denn, wenn es auf der A 1 ein Problem gibt, fahren alle Autos in beide Richtungen auf der Uphuser Heerstraße und das ist insbesondere für Kinder und ältere Menschen sehr gefährlich“, schildert Dennis Lorenz. „Meine Tochter wurde dort vor ein paar Jahren angefahren, mir reicht es“, erzählt er.

Lorenz hofft darauf, dass sich die Fraktionen seiner Forderung anschließen, denn in Achim werden 2021 ein neuer Stadtrat und ein neuer Bürgermeister gewählt. Auch wenn der Initiator der Petition weiß, dass die Landesstraße nicht der Stadt Achim gehört und sie keine direkte Handhabe hat, glaubt er, dass ihr Wort schon ein Gewicht haben müsste. Denn: „Seit vielen Jahren kommt es in Uphusen vor dem Netto-Markt/der Arztpraxis immer wieder zu Unfällen von Autos mit Fußgängern.“ Die bereits vorhandenen Ampeln an der Uphuser Heerstraße seien vom Verbrauchermarkt zu weit entfernt, als dass sie genutzt würden.

Rüdiger Dürr von der CDU-Stadtratsfraktion hat sich an der Diskussion bei Facebook beteiligt und erklärt, dass die Petition „goldrichtig“ sei. Er habe das Problem bereits Anfang des Jahres der Stadtverwaltung vorgetragen. Da es sich um eine Landesstraße handelt, sei aber das Land Niedersachsen zuständig. Die Stadt hatte ihm seinerzeit geantwortet, dass die Mittelinsel mit zusätzlichen Straßenlampen ausgestattet worden sei. „Nicht weit von der Querungshilfe befindet sich dazu eine Dunkelampel im Einmündungsbereich zur Straße An der Schule“, hatte ihm die Verwaltung erklärt, die aber prüfen wollte, „ob die Herstellung eines Zebrastreifens genehmigungsfähig ist“. Dazu sollte es auch eine Verkehrszählung des Landes geben.

Mit einem Zebrastreifen wäre Lorenz allerdings so gar nicht einverstanden. Aus seiner Sicht sei es besser, für diesen Bereich der Uphuser Heerstraße eine Reduzierung des Tempolimits auf 30 km/h einzurichten, die nur so lange am Tag gilt, wie die Arztpraxis geöffnet ist. So eine zeitgebundene Lösung gibt es bereits vor der „Kinderstube“ an der Obernstraße.

Wie Achims Verkehrsplaner Stefan Schuster sagt, könnte allerdings mittlerweile auch eine Fußgängerampel umsetzbar sein. Denn die bereits erfolgte neue Zählung der Landesbehörde brachte die Erkenntnis, „dass die vorhandene Mittelinsel dort zwingend notwendig ist“. Konkrete und verbindliche Gespräche mit dem Land und der Polizei seien aber abhängig von Haushaltsmitteln, für die der Achimer Rat nun grünes Licht geben müsste. Von den Gesprächen hänge ab, ob eine Fußgängerampel oder ein Zebrastreifen umgesetzt wird. Die Einrichtung einer Tempo-30-Zone ist laut Schuster bei einer Fußgängerampel nicht notwendig. Anders bei einem Zebrastreifen: „Hier kann eine Geschwindigkeitsreduzierung als unterstützende Maßnahme eine sinnvolle Ergänzung sein.“

Direkt nachdem Lorenz‘ Tochter 2015 an der Stelle angefahren wurde, hatten weder das Land noch die Polizei eine Notwendigkeit für eine Fußgängerampel gesehen. Die Zahlen reichten nicht aus.