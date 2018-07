Vor gut zwei Wochen haben die Arbeiten für das neue Feuerwehrhaus an der Hainkämpe begonnen. (Michael Braunschädel)

Achim. Dass die Mitglieder der Feuerwehr in Baden ihr neues Feuerwehrhaus sehnsüchtig erwarten, ist mehr als offensichtlich. Auf ihrer Facebook-Seite haben sie beispielsweise extra ein Bautagebuch angelegt, in dem sie mit Fotos regelmäßig den Fortschritt des Neubaus begleiten. Die ersten Bilder konnten die Feuerwehrleute darin vor gut zwei Wochen hochladen. Zu diesem Zeitpunkt haben nämlich die Bauarbeiten an der Hainkämpe begonnen. Noch ist auf der Fläche allerdings nicht allzu viel zu sehen, was Rückschlüsse auf das Ausmaß des neuen Bauwerks geben könnte. Schon bald soll dort jedoch ein Feuerwehrhaus mit vier Stellplätzen für die Einsatzfahrzeuge sowie Umkleiden, Konferenz- und Schulungsräumen im Erdgeschoss und Räumen für die Jugendfeuerwehr im Obergeschoss entstehen.

„Wir haben aktuell mit den vorbereitenden Erdbauarbeiten begonnen“, erklärt der zuständige Fachbereichsleiter Steffen Zorn. Dazu gehöre unter anderem das Verlegen der Strom- und Wasserleitungen. Im nächsten Schritt sollen dann zeitnah die Arbeiten am Rohbau starten. „Wir hoffen, dass wir bis zum Winter so weit sind, dass wir das Gebäude dann auch winterfest machen können“, sagt Zorn. Das würde bedeuten, dass zu diesem Zeitpunkt in jedem Fall die Mauern stehen und auch schon ein Dach vorhanden sein muss.

Für den Neubau des Feuerwehrhauses in Baden hatte die Politik einen Kostenrahmen von rund 1,8 Millionen Euro im Haushalt eingeplant. Eine Summe, die Steffen Zorn in den vergangenen Monaten mit Blick auf die gute Konjunktur in der Bauwirtschaft und die damit verbundenen hohen Kosten für die Aufträge immer wieder Sorgenfalten ins Gesicht getrieben hat. „Wir haben bei dem Projekt durchaus auch Kostenprobleme“, gibt er zu. Bei einigen Angeboten, die die Stadt auf ihre Ausschreibungen bekommen hat, lägen die Preise höher als erwartet. Für andere Ausschreibungen habe es erst gar keine Angebote gegeben, weshalb die Stadt nun noch eine zweite Runde starten muss. „Bei den Arbeiten für den Rohbau sollten wir keine Probleme mehr bekommen“, zeigt sich Zorn optimistisch. Dachdecker- und Zimmermannsarbeiten habe man schon vergeben können. „Mit dem, was wir bisher in trockenen Tüchern haben, sind wir – was die Kosten angeht – noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen.“

Kostensteigerung erwartet

Dass es auch zukünftig so weitergehen wird, glaubt Zorn allerdings nicht. „Es wird bei dem Projekt sicherlich eine Kostensteigerung geben“, prophezeit er. „Ich gehe aber davon aus, dass wir diese im Haushalt durch Einsparungen an andere Stelle auffangen können.“

Doch nicht nur aus finanzieller, sondern auch aus zeitlicher Sicht könnte die Baukonjunktur der Stadt die Pläne ein wenig verhageln. „Wir versuchen, auch die Winterzeit optimal zu nutzen, indem wir in dieser Zeit wetterunabhängige Gewerke arbeiten lassen“, erklärt Zorn das weitere Vorgehen. „Unsere Erfahrung zeigt, dass der Ansturm auf die Betriebe im Winter nicht ganz so groß ist.“ Das sei allerdings natürlich nur möglich, wenn man es schaffe, bis zum Winter den Rohbau mit Dach und Fenstern fertig zu haben. Nach dem bisherigen Zeitplan sollte das Feuerwehrhaus eigentlich Mitte 2019 bezugsfertig sein. „Wir versuchen auch weiterhin, diesen Termin zu halten und es ist nicht ausgeschlossen, dass es klappt, aber bis dahin gilt es noch einige ,Gefahrenpunkte‘ zu überwinden.“