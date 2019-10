Im Flecken Ottersberg sind sogar zwei Bürgerbusse auf den Straßen unterwegs. Ob es dieses zusätzliche Nahverkehrsangebot in Langwedel ebenfalls geben wird, hängt nun auch von dem Ergebnis einer Bürgerbefragung ab. (Sebi Berens)

Nach einigen Verzögerungen wird es nun endlich soweit sein: Im Flecken Langwedel soll ermittelt werden, wie groß der Bedarf in der Bevölkerung für die Einrichtung eines Bürgerbusses ist. Dafür sind alle Bürger der Gemeinde gefragt. Denn an alle rund 6200 Haushalte wird in der kommenden Woche ein Fragebogen verschickt, dessen Ergebnisse letztlich Aufschluss darüber geben sollen, ob und in welcher Form sich dieses Nahverkehrsangebot in Langwedel lohnen könnte.

Bereits vor fast zweieinhalb Jahren hatte sich in Langwedel eine Initiative formiert, um ein Bürgerbusprojekt voranzutreiben. Dass es jetzt solange gedauert hat, bis die Fragebögen verschickt werden kann, war dabei nicht geplant gewesen. Zunächst war der Versand für Dezember des vergangenen Jahres angedacht gewesen, aber die Post erteilte diesem Vorhaben aufgrund fehlender Kapazitäten für eine solch große Wurfsendung in der Vorweihnachtszeit eine Absage. „Danach hat es sich leider durch die Arbeitsüberlastung in der Verwaltung verzögert“, erklärt Bernd Michallik von der Bürgerbus-Arbeitsgruppe, wieso es nun bis zu diesem Herbst gedauert hat.

In dem Fragebogen werden die Bürger dazu aufgefordert, unter anderem Angaben darüber zu machen, wie sie bisher innerhalb der Gemeinde von einem Ziel zum anderen gekommen sind und ob sie sich vorstellen könnten, zukünftig dafür das Angebot eines Bürgerbusses zu nutzen. Bei vorhandenem Interesse können auch gleich Wünsche über mögliche Busverbindungen abgegeben werden. Das ganze erfolgt – mit Ausnahme der Geschlechts- und Altersspannenangabe – anonym.

Wer sich vorstellen kann, eventuell auch selbst einmal einen Bürgerbus durch den Flecken Langwedel zu lenken, kann sein Interesse in dem Fragebogen ebenfalls direkt zum Ausdruck bringen. Denn ein Bürgerbus wird stets von Ehrenamtlichen aus der Gemeinde gesteuert und, um ein ansprechendes Angebot für die Bevölkerung bereitzustellen und auch auf Dauer aufrecht erhalten zu können, sind zahlreiche Fahrerinnen und Fahrer nötig. Für das Lenken des Acht-Sitzer-Kleinbusses ist nur der normale Pkw-Führerschein notwendig.

Vorbilder aus der Nachbarschaft

Bürgerbusse sind im Landkreis Verden bereits auf den Straßen vieler Kommunen unterwegs. In Kirchlinteln, Thedinghausen, Achim, Oyten und Ottersberg ergänzen sie bereits seit einigen Jahren das bestehende ÖPNV-Angebot. Und im Großen und Ganzen sind die Trägervereine mit den Fahrgastzahlen auch sehr zufrieden. „Wir sind stets in Verbindung mit dem Verkehrsverbund und etwa dem Bürgerbusverein Achim gewesen“, erzählt Michallik, dass die Gruppe aus Langwedel natürlich zahlreiche Erfahrungswerte und Tipps eingeholt habe. Die Gründung eines solchen Trägervereines wäre auch im Flecken ein nächster Schritt auf dem Weg dahin, das Bürgerbusprojekt zu realisieren.

Doch ob es soweit kommen wird, haben nun erst einmal die Bürger in der Hand. Bis Ende des Monats sollen die Fragebögen schon zurückgegeben werden. Dafür werden zahlreiche Rückgabestellen eingerichtet, etwa im Rathaus, in Geschäften und Bäckereien. Auch bei einigen Ratsherren und -frauen kann der Umschlag abgegeben werden. Erfahrungsgemäß beteiligen sich etwa 20 Prozent der Haushalte an einer solchen Umfrage. „Wir gehen aber stark davon aus, dass in Langwedel die Rücklaufquote etwas höher sein wird“, gibt sich Michallik optimistisch. Denn schließlich seien alle Ratsmitglieder und Ortsbürgermeister angehalten worden, in der Nachbarschaft und im Bekanntenkreis ordentlich die Werbetrommel zu rühren.