Auf dem Baugebiet an der Uphusener Dorfstraße soll im ersten von vier Bauabschnitten eine neue Kindertagesstätte entstehen. (Björn Hake)

Der Bauantrag für die neue Kindertagesstätte an der Uphusener Dorfstraße ist bereits beim Landkreis Verden eingereicht. Kein Wunder, denn die Stadtverwaltung ist bemüht und von der Politik aufgefordert worden, schnellstens weitere Betreuungsplätze zu schaffen. Oder wie es in einer Mitteilungsvorlage für die Fraktionen heißt: Sie wolle „das Angebot an Kindertagesstättenplätzen in Einklang mit dem nachgewiesenen Bedarf bringen“. Dazu soll, wie berichtet, in Uphusen im Baugebiet Hilgenberg-West eine Einrichtung für drei Kita- und zwei Krippengruppen gebaut werden. Dafür ist der Investor ID-Wohnungsbau verantwortlich, als freier Träger werden die Johanniter die Kindertagesstätte betreiben.

Inzwischen haben die Stadtverwaltung, der Investor und der zukünftige Betreiber den Zeitplan abgestimmt. Er soll zusammen mit den anderen Plänen in der nächsten öffentlichen Sitzung des Sozialausschusses am Montag, 25. Mai, ab 18 Uhr im Rathaus den Ausschussmitgliedern vom Architekten und Betreiber erläutert werden. Vorgesehen ist derzeit, dass nach den öffentlichen Auslegungen die Entwürfe im August dieses Jahres angepasst werden und der Bebauungsplan Nr. 370 „Kita an der Uphusener Dorfstraße“ Ende Oktober Rechtskraft erlangt.

Die neue Einrichtung soll an der Uphusener Dorfstraße südlich der vorhandenen Wohnbebauung entstehen und den ersten von insgesamt vier geplanten Bauabschnitten darstellen – in zwei Bauabschnitten soll daneben ein Seniorenwohnpark mit 36 Doppelbungalows und einem Hauptgebäude mit 64 Servicewohnungen realisiert werden. Südlich der Kita und westlich des geplanten Seniorenwohnparks der Convivo-Gruppe könnte später dann der vierte Bauabschnitt, eine Wohnbebauung, umgesetzt werden.

Nicht überall in Uphusen stößt jedoch die neue Kita auf Begeisterung: So hatte ein Bürger in der Fachausschusssitzung zu Beginn dieses Jahres moniert, dass die Einrichtung den Wert seiner beiden angrenzenden Grundstücke mindere. „Wer ist eigentlich auf die Idee gekommen, eine Kita in meinen Garten zu bauen? Die kann ich ja nun verschenken“, hatte der Mann mit Blick auf von ihm erwarteten Kinderlärm deutlich gemacht. Aus dem Vorentwurf für den Kita-Neubau geht nun hervor, dass eine 1,20 Meter hohe Hecke zwischen Kita und Grundstücken entstehen soll, zudem befindet sich das Kita-Gebäude zwischen dem Kita-Außengelände und der vorhandenen Wohnbebauung.

Auch die Anbindung der neuen Betreuungseinrichtung ist ein wichtiges Thema, denn mit dem Bring- und Abholverkehr sind vermehrt Autos auf der Uphusener Dorfstraße zu erwarten. So ist nach Angaben der Stadtverwaltung im Rahmen der Kita-Planung bereits festgelegt worden, „dass anstatt der gesetzlich geforderten sechs Stellplätze nun zehn Stellplätze auf dem Grundstück der neuen Kindertagesstätte errichtet werden“. Darüber hinaus sei es sinnvoll, zusätzliche Parkmöglichkeiten für etwa zehn Autos zu schaffen – das hätten Erfahrungswerte aus anderen städtischen Einrichtungen gezeigt, heißt es dazu aus dem Rathaus.

Jedoch seien verschiedene Varianten möglich, um das Ziel zu erreichen: Im Bereich der Uphusener Dorfstraße könnten markierte Stellplätze errichtet werden, die durch sogenannte Verkehrsnasen abgegrenzt werden, was etwa 25 000 Euro kosten würde. Lediglich Markierungen auf der Straße, ohne bauliche Hindernisse, kosteten etwa 10 000 Euro. Die von der Stadtverwaltung favorisierte Variante sieht vor, im anliegenden Stichwegbereich der Straße Klinkdamm angrenzend zu einer städtischen Waldfläche Parkplätze herzustellen und sie mit Rasengittersteinen zu befestigen. Die Kosten beliefen sich dabei auf etwa 35 000 Euro.

„Sollte festgestellt werden, dass die Maßnahmen nicht ausreichen, könnten weitere verkehrsbehördliche Vorgaben in Erwägung gezogen werden“, erklärt die Verwaltung und nennt eine Einbahnstraßenregelung und die Markierung der Uphusener Dorfstraße als Optionen.

Außerdem ist geplant, eine Fußwegverbindung zwischen dem neuen Baugebiet Hilgenberg-West und dem alten Baugebiet Hilgenberg-Ost zu schaffen, sodass die Kita auch gut zu Fuß oder mit dem Rad zu erreichen ist. Diese hatte Jan Precht, der für die Grünen im Rat sitzt, angemahnt. Die Kosten für die Herstellung der etwa 400 Meter langen Fußwegverbindung belaufen sich je nach Variante auf 50 000 bis 80 000 Euro, hat die Verwaltung grob geschätzt. Ob diese Kosten die Stadt oder der Investor trägt, das sei im Rahmen der Verhandlungen des für den zweiten Bauabschnitt (erster Teil des Seniorenparks) abzuschließenden Erschließungsvertrages zu verhandeln. Und dann erst könne die Realisierung angestrebt werden, zumal der Stadt Achim nur ein Teil der notwendigen Grundstücke gehört. „Der noch fehlende Teil befindet sich im Privatbesitz. Ankaufsverhandlungen machen erst Sinn, wenn auch der Flächenbedarf für die Kompensationsmaßnahmen, der derzeit ermittelt wird, feststeht“, heißt es in der Vorlage für die Politik.

Zur Sache

Planentwurf ist ausgelegt

Für den Bau der Kita in Uphusen müssen der Bebauungsplan Nr. 370 „Kita an der Uphusener Dorfstraße“ aufgestellt und der Flächennutzungsplan angepasst werden. Der Planentwurf und die Entwurfsbegründung liegen in der Zeit vom 25. Mai bis zum 7. Juli im Rathaus Achim, Fachbereich Bauen und Stadtentwicklung (Zimmer 327), aus. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass während der Auslegungsfrist Stellungnahmen abgegeben werden können und, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben können. Die Einsichtnahme ist während der Besuchszeiten (montags, mittwochs und freitags von 9 bis 12 Uhr, dienstags und donnerstags von 15 bis 18 Uhr) möglich. Wegen der Corona-Pandemie müssen interessierte Bürger derzeit aber zuvor einen Termin telefonisch unter 0 42 02 / 9 16 04 11 vereinbaren, der auch außerhalb der genannten Besuchszeiten liegen kann. Das Achimer Rathaus darf nur mit einer Nase-Mund-Bedeckung betreten werden. Die vollständigen Planunterlagen sollen ab dem 25. Mai auch auf der Internetseite der Stadt Achim unter www.achim.de zur Verfügung stehen.