Bei einem schweren Verkehrsunfall ist am Donnerstag eine 50-jährige Frau aus Oyten getötet worden. Laut Polizei befuhr sie mit ihrem Pkw gegen 13.15 Uhr die Kreisstraße von Wilstedt in Richtung Buchholz. Aus ungeklärter Ursache kam sie auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit einem Straßenbaum. Ihr Fahrzeug wurde durch den Aufprall auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und fing Feuer. Mehrere couragierte Ersthelfer, die auf den Unfall zukamen, befreiten die Frau aus dem brennenden Fahrzeugwrack und leiteten erste Reanimationsmaßnahmen ein, heißt es von der Polizei. Trotz der schnellen Hilfeleistung und der medizinischen Betreuung durch Rettungssanitäter und Notarzt, starb die Fahrerin noch an der Unfallstelle. Während der Bergungsarbeiten wurde die Kreisstraße 113 zeitweise voll gesperrt.