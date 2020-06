Eine Frau ist im Bullensee bei Rotenburg ertrunken. (DPA)

Am Mittwochabend kam es im Bullensee bei Rotenburg zu einem tödlichen Unfall. Dabei ertrank eine 25-jährige in Rotenburg lebende Frau. Ein 28 Jahre alter Mann konnte hingegen von einem jugendlichen Zeugen gerettet werden.

Die beiden waren aus noch ungeklärter Ursache in Not geraten, teilt die Polizei mit. Der 15-jährige Zeuge hatte den Zwischenfall beobachtet und den Mann aus dem Wasser retten können. Die Frau wurde zwei Stunden später von Rettungskräften im See gefunden und geborgen.