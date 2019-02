Der Achimer Polizei ist jetzt ein Verkehrsunfall bekannt geworden, bei dem eine 59-jährige Achimerin bereits am Donnerstag vergangener Woche (28. Januar) erheblich verletzt wurde. Beim Überqueren der Fußgängerampel an der Thalenhorststraße in Bremen wurde sie von einem Auto erfasst und zu Boden geschleudert. Statt sich um die Schwerverletzte zu kümmern oder die Feststellung der Personalien zu ermöglichen, soll der Fahrer oder die Fahrerin des unbekannten Wagens die Fahrt ohne anzuhalten fortgesetzt und sogar noch beschleunigt haben, um dann als Linksabbieger von der Mahndorfer Heerstraße in Richtung Thalenhorststraße abzubiegen.

Operation im Krankenhaus

Die 59-Jährige hat Fuß- und Unterschenkelfrakturen erlitten und sich nach dem Unfall schwer verletzt nach Hause geschleppt. Sie musste noch am Unfalltag in ein Krankenhaus eingeliefert werden und wurde am nächsten Morgen operiert.

Zwei etwa zehn Jahre alte und ebenfalls bislang unbekannte Jungen, die sich zum Zeitpunkt des Unfalles zwischen 17 Uhr und 17.30 Uhr oder kurz danach ebenfalls an der betreffenden Fußgängerampel befunden haben sollen, sollen die verletzte Frau, als sie von der Fahrbahn gekrabbelt war, angesprochen und ihr einen Außenspiegel des geflüchteten Fahrzeugs übergeben haben. Er war offenbar durch den Zusammenprall mit der Fußgängerin abgebrochen.

Jungen sollen sich melden

Diese beiden Jungen oder auch weitere Zeugen des Unfalles werden dringend gebeten, sich unter Telefon 0 42 02 / 99 60 mit der Achimer Polizei in Verbindung zu setzen.