Die Aufenthaltsdauer ist beschränkt, der Besuch unterliegt strengen Regeln. Doch mancher Restriktion zum Trotz warten am Sonnabendmorgen schon vor Beginn der Öffnungszeit um 9 Uhr zahlreiche Gäste auf ihren Einlass in das nun vollständig renovierte Achimer Freibad. Drei Stunden lang werden dann maximal 200 Personen Gelegenheit haben, das umfangreiche Angebot zu nutzen: Eine Abkühlung im frischen Nass, anschließendes Sonnenbaden oder Spiel und Sport auf der gepflegten Außenanlage. Die Eintrittspreise von aktuell vier Euro (ermäßigt zwei Euro) sind im Voraus zu entrichten. Um lange Wartezeiten und -schlangen zu vermeiden, sind Vorverkaufsmöglichkeiten geschaffen worden. Tickets können eine Woche im Voraus an der Freibadkasse erworben werden, Umtausch oder Rückgabe sind aber ausgeschlossen.

„Bevor die Bäderlandschaft um 13 Uhr in die Nachmittagsschicht startet, wird hier im großen Stil gereinigt und desinfiziert“, erklärt Sabine Schulz das Procedere, das neu, umständlich, aber unumgänglich sei. Gleichzeitig verweist die Badbetriebsleiterin auf die „drei Gebote“, die es von allen Besuchern einzuhalten gilt: Schon vor dem Betreten des Eingangsbereichs werde zum Abstandhalten und zur Desinfektion der Hände aufgefordert sowie auf die Maskenpflicht beim Gang in den Umkleidebereich hingewiesen. Die Regeln würden im Großen und Ganzen eingehalten, bescheinigt sie Alt und Jung ein hohes Maß an Disziplin. So ziemlich jeder akzeptiere die notwendigen Maßnahmen. „Ich bin nicht glücklich, aber zufrieden“, beschreibt Sabine Schulz den insgesamt erfolgreichen Verlauf der diesjährigen Badesaison.

Gepflegter Außenbereich

Abgesehen von den beschriebenen Maßnahmen, deren Einhaltung streng überwacht wird, steht dem Badespaß jetzt nichts mehr im Wege, denn nach der im Frühjahr vollständig abgeschlossenen Renovierung und Umgestaltung präsentiert sich die Anlage nun in voller Pracht. Ein gepflegter Außenbereich umgibt den baulich ansprechenden neuen Trakt, der neben der Kasse Duschen, Umkleiden, Personal- und Erste-Hilfe-Räume auch eine Küche sowie ein Büro beherbergt. Erst zu Beginn der Saison ist der lang gestreckte Klinkerbau fertiggestellt worden. Ein Kiosk, in dem Gastronom Abo Tuncel Pommes, Würstchen und allerlei Süßes anbietet, rundet den neuen Bereich ab. Eine Nutzung der Außengastronomie sei zurzeit leider nicht möglich, schränkt Schulz ein, das Desinfizieren der jeweils nur für die Dauer eines kurzen Imbisses genutzten Fläche sei dann doch zu aufwändig.

Üppig bepflanzte Blumenrabatten, sorgfältig gepflegt und gewässert, säumen Liegeflächen und Wiesen, die beiden Becken sowie den Spray-Ground, der von den Jüngsten begeistert angenommen worden ist. Auch die Sprungtürme, eine Superrutsche, Sprudelliegen und Wasserdüsen haben einen großen Teil der Besucher mit dem Wegfall der 50-Meter-Bahn versöhnt, freut sich die zehn Personen starke Crew, die ihren Dienst in den Schutz der Badenden gestellt hat.

Die diesjährige Saison endet am Sonntag, 6. September. Erst dann könne man absehen, wie sich die Anzahl der Nutzer im Vergleich zum Vorjahr darstelle, sagt die Bäderchefin. Bevor das Hallenbad am 14. September dann auch den Frühschwimmern wieder Zutritt gewährt, stünden noch Fortbildungen des Personals an. Auch eine Dachsanierung stünde noch bevor.

Die Pandemie habe bis zum jetzigen Zeitpunkt neben den Badegästen auch Vereinen und Kursanbietern viel abverlangt, verweist Sabine Schulz auf Aktivitäten, die in diesem Jahr ausfallen mussten. Trotzdem habe sich die Ausarbeitung der wechselnden Dienstpläne immer wieder als Hürde erwiesen, die es Woche für Woche neu zu nehmen gelte, beschreibt Sabine Schulz den großen Umfang administrativer Aufgaben. Bisher sei es dabei jedoch nicht zu Problemen gekommen. Der Gemeinschaftssinn der Bädermannschaft sei ebenso großartig wie die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung. „Auf den Tag genau 40 Jahre versehe ich meinen Dienst in den Achimer Bädern und habe immer noch Spaß an den Aufgaben, die sich mir täglich wieder stellen“, resümiert die Jubilarin.