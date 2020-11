Am Montagmorgen waren Arbeiter damit beschäftigt, Leitplanken zu montieren und die Ampeln zu installieren. (Björn Hake)

Ganz überstanden sind die Bauarbeiten im Umfeld des Uesener Feldes noch nicht, aber die Autofahrer bekommen in Achim nach mehr als vier Monaten zumindest zeitweise wieder freie Fahrt. Denn die Vollsperrungen der L 156 (Uesener Feldstraße) und der Autobahn-27-Anschlussstelle Achim-Ost werden im Laufe des nächsten Freitags, 13. November, aufgehoben. Dann kommt es in den Folgemonaten lediglich noch zu punktuellen Eingriffen an der Infrastruktur, aber zu keinen Teil- oder Vollsperrungen, wie Nina Gerlach, Stefanie Schleef und Stefan Schuster von der Achimer Stadtverwaltung nun vor Ort erklärten. Kleinere Arbeiten stehen nämlich noch im Bereich der L 156, den Autobahnabfahrten und auf der Industriestraße sowie Im Finigen an.

Erst im Frühjahr nächsten Jahres – oder falls die Witterung es eher zulassen sollte – kommt es in dem Bereich Achim-Ost wieder zu einer längeren Vollsperrung der L 156 von Max-Naumann-Straße/Im Finigen bis zur Eisenbahnbrücke. Zeitgleich wird dann die Autobahnzu- und abfahrt in Richtung Bremen gesperrt. „Das wird dann noch mal wehtun“, weiß Schuster, freut sich mit seinen Kolleginnen aber zunächst mal darüber, dass die derzeitigen Arbeiten eher beendet werden konnten als geplant. „Die Straßenbauarbeiten liefen nahezu reibungslos, es gab nichts Unvorhergesehenes und auch das Wetter hat mitgespielt“, sagte das Trio.

Neue Ampelanlage

So konnte die L 156 vollständig saniert werden, ebenso der parallel verlaufende Geh- und Radweg, der nun zwei Meter breit ist und von einem Zaun flankiert wird. Die neuen Leitplanken bis zum Kreuzungsbereich im Autobahnohr Achim-Ost sind nahezu komplett montiert, einige Planken lagen am Montagmorgen noch zur Montage bereit, während Arbeiter damit beschäftigt waren, Fahrbahnmarkierungen aufzubringen und die neue Ampelanlage einzubauen. Aus Fahrtrichtung Bremen von der A 27 kommend, gibt es nun einen zusätzlichen Fahrstreifen – so kann das Amazon-Logistikzentrum künftig direkt angefahren werden. Die Rechtsabbiege- und die Linksabbiegespur verteilen die Verkehre weiterhin in Richtung Achim und Oyten. Im Kreuzungsbereich der Einmündungen Max-Naumann-Straße/Im Finigen in Richtung Achim wurde der Linksabbieger ins bestehende Gewerbegebiet ebenso wie die Linksabbiegerspur zur Max-Naumann-Straße verlängert. Der frühere Mitfahrerparkplatz ist mittlerweile von der L 156 an den Kreisel bei McDonalds verlegt worden, ab Dezember nächsten Jahres könne er dann wohl genutzt werden.

Als Nächstes wird nun die Max-Naumann-Straße benannte Sackgasse auf dem Uesener Feld in den kommenden Wochen gesperrt, sie soll saniert und verbreitert werden, wie Schuster anmerkte. Stefanie Schleef ergänzte, dass der bisherige landwirtschaftliche Weg von der Max-Naumann-Straße zur Potsdamer Straße zum Radfahrweg ausgebaut wird. Zum jetzigen Zeitpunkt gehen die Vertreter der Stadt Achim davon aus, dass bis zum Sommer nächsten Jahres die Arbeiten im gesamte Bereich vollständig abgeschlossen sein werden.

Garbe: Fertigstellung im April 2021

Während der Straßenausbau für die Ansiedlung des Internethändlers Amazon voranschreitet, dauert es nun auch nicht mehr lange, bis das imposante Logistikzentrum fertig ist. „Nach wie vor ist die Fertigstellung für April des Jahres 2021 geplant“, sagte Jan-Dietrich Hempel, Geschäftsführer des Projektentwicklers Garbe Industrial Real Estate, der das Gebäude an Amazon vermieten wird. Und derzeit sieht Hempel – trotz der Corona-Pandemie – keinen Grund, von Verzögerungen auszugehen. Sowohl die erste Corona-Welle im Frühjahr als auch die zweite beeinflusst nach seinen Angaben die Zeitpläne fürs Logistikzentrum im Uesener Feld nicht. Lediglich Extravorkehrungen waren auf der Baustelle zu treffen, um die Corona-Vorgaben einhalten zu können.

Bereits Ende November sollen die Wände eingesetzt werden und „die Halle damit dicht sein“, wie Hempel sich ausdrückte. Dann sei das Gebäude, das mittlerweile gigantisch groß entlang der Autobahn in den Himmel ragt, geschlossen. Der Innenausbau ist laut Hempel dennoch schon in vollem Gange, die Installationen für die aufwendige Technik läuft parallel. Zwischenfälle habe es bis auf die Brandstiftung keine mehr gegeben. Wie berichtet, hatten unbekannte Täter Ende Juli nachts einen Baukran in Brand gesteckt und so einen Schaden von mehreren Hunderttausend Euro angerichtet. „Zum Glück griff das Feuer nicht auf den Bau über“, sagte Hempel, der daraufhin die Sicherheitsvorkehrungen nach dem Vorfall erhöht und den Zugang zum Gelände erschwert hatte.

Brandanschlag: Noch keine Spur

Für die Polizeiinspektion Verden/Osterholz erklärte Sprecher Helge Cassens nun auf Nachfrage, dass es rund um die Ermittlungen zu dem nächtlichen Brandanschlag, dem ein anonymes Bekennerschreiben gefolgt war, „keinen neuen Sachstand“ gibt. Zeugenhinweise seien für die polizeiliche Arbeit überaus wichtig und würden weiterhin entgegengenommen. Die bisher eingegangen hatten laut Cassens bisher nicht zu einer heißen Spur geführt.