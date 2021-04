Körperlicher Einsatz für den Fotografen (von links): Rainer Ditzfeld, Bernd Kettenburg, Stefan Schuster und Nina Gerlach helfen dabei, die Sperrung der A27-Anschlussstelle Achim-Ost wegzuräumen und erklärten die Straßenbauarbeiten für beendet. (Björn Hake)

Achim. Es ist vollbracht: Nach 13 Monaten Bauzeit und damit fast ein halbes Jahr schneller als ursprünglich geplant, konnte nun der Straßenausbau Achim-Ost abgeschlossen werden. Am Donnerstagmorgen nach der offiziellen Freigabe, die durch Bürgermeister Rainer Ditzfeld und Bernd Kettenburg – Erster Stadtrat und einer von zwei Geschäftsführern der halbstädtischen Gesellschaft EVG, die als Bauherr fungierte – sowie Stefan Schuster und Nina Gerlach aus dem zuständigen Fachbereich der Stadtverwaltung erfolgt ist, haben Bauarbeiter die Sperren weggeräumt. Fürs Foto legten die vier Genannten sogar selbst Hand an, um die Anschlussstelle Achim-Ost der Autobahn 27 wieder für den Verkehr freizugeben.

Wie berichtet, musste der Straßenausbau rund um die Uesener Feldstraße (L 156) erfolgen, damit Amazon sich mit seinem Logistikzentrum auf dem Uesener Feld ansiedeln konnte. Und nur weil Amazon den Ausbau sowie eine zweite Zufahrt zur Bedingung gemacht hat, der Versandhändler ist selbst auf einen reibungslosen Verkehr vor seiner Haustür angewiesen, konnte überhaupt in Absprache mit dem Land Niedersachsen und dem Landkreis Verden der Straßenausbau geschehen.

Insgesamt 6,3 Millionen Euro

Diese haben sich dann auch an den Baukosten beteiligt, die sich samt Planung und Nachpflanzungen laut EVG-Geschäftsführer Kettenburg auf insgesamt 6,3 Millionen Euro belaufen. Für die Sanierung der Landesstraße saß die Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr mit 1,2 Millionen Euro mit im Boot und der Kreis Verden für die Sanierung des Kreisverkehrs auf der K 23 mit 170.000 Euro. Bezahlt hat die EVG die Arbeiten aus den Einnahmen, die sie mit dem Verkauf der Gewerbefläche an Garbe, den Projektentwickler und Vermieter von Amazon, erzielt hat.

Rathauschef Ditzfeld ist davon überzeugt, dass das Verkehrsgutachten recht behalten wird und der Verkehr in Achim-Ost besser fließen wird als vorher. „Das passiert allein schon wegen der Verlängerung der Linksabbiegerspur, auf die zuvor nur wenige Autos drauf passten und der Verkehr sich dahinter gestaut hat“, sagte er. Damit meinte Ditzfeld die aus Richtung Autobahn in den Gewerbepark Uesen führende Spur, die von vorher 50 auf insgesamt 130 Meter verlängert wurde. Und er lobte sowohl seine Mitarbeiter für deren Engagement als auch die Baufirmen und vor allem die im Bereich Achim-Ost ansässigen Unternehmen mit ihren Mitarbeitern und Kunden sowie Anwohner für deren Geduld. „Es gab im Laufe der Bauzeit viele Veränderungen, Sperrungen und neue Umleitungen, das hat aber alles gut geklappt“, bilanzierte der Bürgermeister.

Novum: selbstlernende Ampeln

Achims Verkehrsplaner Stefan Schuster erzählte, dass es entlang der angefassten drei Kreuzungen der L 156 nunmehr ein echtes Novum im Landkreis Verden gibt: selbstlernende Ampeln. „Sie verarbeiten die Verkehrsinformationen und passen sich nach einer gewissen Zeit dem Verkehrsfluss an“, erklärte er. Wobei generell die Autobahnzufahrten immer Vorrang genießen. Diese Ampeln sind auch nicht zusammenhängend, so können sie sich an jeder der Kreuzungen autark dem Verkehrsfluss anpassen.

Der Verkehrsfluss auf der Uesener Feldstraße wird letztlich auch mit der Zukunft der Ueser Kreuzung zusammenhängen, die ja auch noch angepasst werden soll. Wie Schuster dazu sagte, gibt es zwei mögliche Varianten, die nun noch mit der Landesbehörde abgesprochen werden müssen, danach würden sie den politischen Gremien vorgestellt. Geplant sei, eventuell im nächsten Jahr mit der von der Verwaltung als Optimierung bezeichneten Umbau zu beginnen, spätestens im übernächsten Jahr.

Absprache mit Oyten

Vorher ist noch der neue Kreisverkehr beim Lieken-Grundstück an der Reihe – er ist das nächste große Bauvorhaben, das die Geduld der Achimer Autofahrer und Anwohner strapazieren wird. Diesen wollte die Stadtverwaltung eigentlich mit Beginn der nächsten Sommerferien in Angriff nehmen, es könnte aber doch auf den Winter hinauslaufen, wie Schuster andeutet. „Da auch Oyten einen Kreisverkehr auf derselben Straße bauen will, klären wir gerade ab, ob es sinnvoller sein könnte, dies gleichzeitig zu tun und die Straße zu sperren und nicht hintereinander“, sagte er. Will heißen: Wenn sich die Nachbarkommunen zu einem gleichzeitigen Umbau entschließen, würde Achim nicht schon im Sommer damit beginnen können.

Zur Sache

Zahlen zum Straßenumbau

In den 13 Monaten Bauzeit wurden laut Stadtverwaltung über 20.000 Kubikmeter Sand und Boden bewegt und auf fast zwei Kilometer Straße neuer Asphalt eingebracht. Es wurden insgesamt neun neue Fahrspuren angelegt und auf etwa 900 Metern Länge wurde zudem der Radweg an der Landesstraße verbreitert und saniert. In der nächsten Pflanzperiode werden 235 neue Bäume gepflanzt, davon 120 im Stadtgebiet und 115 im unmittelbaren Ausbaubereich. Die Böschungen und Seitenräume werden zusätzlich mit zahlreichen Sträuchern bepflanzt. Rund 15.000 Quadratmeter Rasen mit einer heimischen, bienenfreundlichen Saatmischung wurden im angrenzenden Straßenseitenraum gesät.