Auch wenn Investor AVW es bedauert, dass die Kreissparkasse (vorerst) nicht auf der vorderen Fläche baut, ist es organisatorisch ein Vorteil, weil Baumaterial dort gelagert werden kann. Noch steht nicht fest, wie dann die freie Fläche direkt am Kreisverkehr zwischenzeitlich genutzt werden kann. (Michael Braunschädel)

Die Kreissparkasse Verden hält sich momentan sehr bedeckt, wenn es um ihr gestopptes Neubauprojekt in Achim geht. Das wurde, wie berichtet, wegen zu hoher Baukosten kurz vor Weihnachten vorerst auf Eis gelegt – und so bleibt die vordere Fläche des ehemaligen Scherf-Areals am Gieschen-Kreisel zunächst unbebaut. Einfache Fragen unserer Redaktion dazu und zu seinen Plänen hat das Geldinstitut unbeantwortet gelassen. Und es hat im Übrigen auch nicht nicht bestätigt, dass die neue Geschäftsstelle in jedem Fall später gebaut wird, auch ein Zeitfenster hat es nicht benannt.

Auf ein Dutzend Fragen richtete Kreissparkassensprecherin Beate Patolla lediglich aus: „Die Kreissparkasse Verden hat ihren Plan vorerst zurückgestellt. Damit ist eine neue Situation entstanden. Alle Beteiligten, die Stadt, die AVW und die Sparkasse, werden nun Gespräche führen, um die weitere Vorgehensweise abzustimmen. Wir würden das Grundstück gerne behalten, um die Option zu haben, zu einem späteren Zeitpunkt dort ein Gebäude errichten zu können.“

„Nicht um jeden Preis“

Da eine Nachfrage zu dieser Antwort unbeantwortet blieb, ist davon auszugehen, dass der Neubau nicht auf jeden Fall kommt – beziehungsweise „nicht zu jedem Preis“, wie es Kreissparkassen-Vorstandsmitglied Matthias Knak bereits auf dem Achimer Wirtschaftsforum vor gut einem Jahr erklärt hatte. Da also bisher die Sparkasse nicht offiziell erklärt, ob und wann der Neubau wirklich kommt, macht sich auch die AVW Immobilien AG so ihre Gedanken.

Der Investor hatte schließlich das ehemalige Scherf-Grundstück gekauft und den vorderen, direkt am Gieschen-Kreisel gelegenen Teil an die Kreissparkasse Verden veräußert. Das sagt Edward Martens, Vorstand von AVW. Wie er außerdem schildert, stehe sein Unternehmen im ständigen Kontakt mit der Kreissparkasse. Es sei sehr schade gewesen, dass es nun zunächst nicht zum Neubau der Sparkassengeschäftsstelle komme, aber Martens sagt: „Ich gehe fest davon aus, dass es sich nur um eine Verzögerung handelt.“ Er habe Vertrauen in die Kreissparkasse, dass sie das Richtige mache, in seinen Augen sei ein Umzug aus der Fußgängerzone an den Kreisverkehr das Sinnvollste.

Für wenig sinnvoll erachtet Martens eine Zwischenlösung für die freie Fläche in Form eines Parkplatzes. „Das wäre eine Ressourcenverschwendung von wertvoller Fläche“, betont er und spricht sogar von einem „absoluten Fehler“. Man müsse eine dauerhafte gute Lösung finden und diese dann umsetzen. „Aber nichts ist so permanent wie das Provisorium“, unterstreicht Martens.

Bautechnisch ein Vorteil für AVW

Wie lange die Verzögerung sein könnte, bis es zum Neubau kommt, vermag Martens nicht einzuschätzen, er hofft aber, dass „deutlich schneller“ mit dem Neubau begonnen wird als in zwei Jahren. Die Beweggründe der Bank, das Bauvorhaben vorerst zu stoppen, kann er jedoch nachvollziehen. „Dafür habe ich Verständnis, denn es ist ein tolles Gebäude und alles, was außerhalb der Norm ist, ist teurer.“

Dass die Sparkasse mit ihrem Neubauvorhaben zögert, ist bautechnisch gesehen für AVW ein Vorteil. Denn erstens gibt es keine parallel stattfindenden Bauarbeiten für zwei Projekte und zweitens kann der Investor die freie Fläche der Sparkasse nutzen, um Baumaterial dort zu lagern. Wie Martens schildert, dürfte der Bau der 64 Wohnungen in fünf Häusern im Herbst dieses Jahres abgeschlossen sein. „Da bin ich guter Dinge“, sagt er. Allenfalls könnten aufgrund schlechter Witterung Restarbeiten wie die Außenanlagen bis zum Jahresende dauern.

Etwa 75 Prozent der Wohnungen hat das Unternehmen bisher veräußert, erzählt Martens. Und damit sei er zufrieden. Der AVW-Mann geht davon aus, auch die restlichen Wohnungen veräußern zu können. Ein Blick auf die bisherigen Verkäufe laut Selbstdarstellung zeigt, dass die Wohnungen sozusagen von unten (Bauernviertel) nach oben (Gieschen-Kreisel) volllaufen, denn das Grundstück weist bekanntlich ein starkes Gefälle auf.

Großteil der Wohnungen verkauft

So sind beim Projekt „Wohnen an der Apfelwiese“, wie das Vorhaben in Achim heißt, von den 64 Wohnungen derzeit ein gutes Dutzend Wohnungen noch nicht verkauft, vier sind reserviert. Allein die Hälfte der freien Wohnungen befindet sich im Erdgeschoss der Häuser 1 und 2, die sich am nächsten am Kreisverkehr befinden.

Wie berichtet, wurde auf der Bürgerbeteiligungsplattform „achim dialog“ die Initiative angestoßen, aus der freien Sparkassenfläche für die Übergangszeit einen öffentlichen Schotter-Parkplatz zu machen. Bisher gibt es bei dieser Onlinebeteiligung gut ein Dutzend Unterstützer dieser Idee sowie eine Gegenbewegung, die bisher drei Mitstreiter hat.

Zur Sache

„Auf Kosten der Kreissparkasse“

Die Achimer CDU-Fraktion hatte in Person ihres stellvertretenden Vorsitzenden Volker Wrede diverse Fragen an Bürgermeister Rainer Ditzfeld gestellt, um offiziell zu erfahren, wie die Eigentumsverhältnisse sind und wie es weitergeht. Die Antworten aus dem Rathaus liegen den Christdemokraten inzwischen vor, sie sind auch Thema der öffentlichen Sitzung des Planungsausschusses am Dienstag, 19. März (17 Uhr).

Demnach gehörte der Stadt Achim einst ein Teilstückgrundstück (Obernstraße 23) im Bereich des Kreisverkehrs, das sie an AVW veräußert hatte. „Alle weiteren Grundstücke, die für die Entwicklung der Flächen erforderlich waren, hatte die AVW bereits in ihrem Eigentum“, erklärt die Stadtverwaltung. Der sogenannte Durchführungsvertrag zwischen der Stadt und AVW regelt demnach, dass die fünf Wohngebäude und das Sparkassengebäude zwei Jahre nach Bestandskraft der Baugenehmigung nutzungsgerecht hergestellt sein müssen. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan war am 15. Dezember 2017 rechtskräftig geworden. „Die im Durchführungsvertrag geregelten Vertragsfristen wurden bisher eingehalten“, heißt es aus dem Rathaus.

Die Kreissparkasse habe im Mai 2018 den vorderen Grundstücksteil von der AVW erworben. Allerdings befinde sich der „Übernahmeverpflichtungsvertrag für die Herstellung des Kreissparkassengebäudes“ noch in Abstimmung zwischen der Stadt und der Bank. Durch die Verschiebung des Baus „müssen neue Regelungen zum Fertigstellungstermin getroffen werden“. Ziel des Bürgermeisters sei es, die Verträge aufrecht zu erhalten, aber den Durchführungszeitraum zu verlängern. Von den Zielen des Bebauungsplans soll nicht abgewichen werden. Und bis tatsächlich das Sparkassengebäude gebaut wird, soll eine „angemessene Gestaltung im Bereich des Kreisverkehrs auf Kosten der Kreissparkasse entstehen“.

Die Verhandlungen sollen bis Mitte März abgeschlossen sein, über deren Ausgang möchte die Verwaltung in besagter Sitzung des Planungsausschusses berichten.