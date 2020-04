Solch ein Bild wird es wegen der Corona-Pandemie dieses Jahr am Erbhof nicht geben. 2018 sorgte unter anderem die Rockband Strange Crew für Stimmung. (Braunschädel)

2020 sollte ein veranstaltungsreiches Jahr werden, denn das 1620 erbaute Schloss Erbhof in Thedinghausen feiert in diesem Jahr, wie berichtet, sein 400-jähriges Jubiläum. Außerdem blickt der Förderkreis Erbhof in diesem Jahr auf sein 20-jähriges Bestehen zurück. Aus diesen Gründen hatte der Förderkreis in enger Zusammenarbeit mit der Tourismus-Information der Samtgemeinde Thedinghausen auch für die Open-Air-Saison in diesem Sommer ein umfangreiches und besonderes Programm geplant. Seitdem die Corona-Pandemie aber Deutschland und die ganze Welt ab spätestens Mitte März im Griff hat, mussten ab dem 15. März schon einige im Jubiläumsjahr im Renaissancesaal des Schlosses geplante Veranstaltungen bis einschließlich April abgesagt werden. Und damit nicht genug: Da nach der niedersächsischen Verordnung zum Schutz vor Neuinfektionen mit dem Corona-Virus alle öffentlichen Veranstaltungen verboten sind, hat auch der Förderkreis nun alle in den Sommermonaten geplanten Open-Air-Veranstaltungen im Garten des Schlosses abgesagt.

„Leider muss jetzt auf all diese schönen Dinge des Lebens verzichtet werden, aber die Gesundheit aller Menschen ist das höchste Gut und steht daher auch an erster Stelle aller Überlegungen“, sagt dazu Gerd Schröder, Vorsitzender des Förderkreises.

Eröffnet werden sollte die Open Air-Saison am 13. Juni mit „I Walk The Line – Ein Abend mit der Musik von Jonny Cash“ des Weyher Theaters. Diese bereits ausverkaufte Veranstaltung wird jetzt in Absprache mit dem Weyher Theater auf Sonnabend, 12. Juni 2021, 19.30 Uhr, verschoben. Die bereits erworbenen Karten behalten ihre Gültigkeit und berechtigen dann im nächsten Jahr zum Eintritt bei der Veranstaltung.

„Da die Nachfrage für das Konzert in diesem Jahr sehr groß war, wird in Absprache mit dem Theater im nächsten Jahr eine weitere Veranstaltung stattfinden“, verrät Gerd Schröder schon jetzt. Der zweite Termin ist am 11. Juni, 19.30 Uhr. Die Karten für dieses Konzert werden wahrscheinlich ab November dieses Jahres zu erwerben sein.

Gespräche mit der Bundeswehr

Das für den 1. Juli vorgesehene Benefizkonzert zugunsten der Baumparkstiftung und der Thedinghäuser Jugendwehr mit dem Heeresmusikkorps Koblenz entfällt ebenfalls. Hier soll bei der zuständigen Stelle der Bundeswehr in Bonn versucht werden, im nächsten Jahr einen neuen Termin zu bekommen, verspricht Schröder. Die für das Konzert bereits erworbenen Karten können nach der Wiedereröffnung der Tourismus-Information am Erbhof sowie bei Buch und Papier Lange gegen Erstattung des Eintrittspreises zurückgegeben werden. Die bei Nordwest-Ticket erworbenen Karten müssen dort zurückgegeben werden.

Weiter fällt das Konzert der Jagdhornbläserinnen Les Amazones am 18. Juli und auch das Eröffnungskonzert des GartenKultur-Musikfestivals mit der Band Blue Terrace am 31. Juli aus. Vom 14. bis 16. August sollte dann schließlich das große Festwochenende zum Schlossjubiläum stattfinden. Hier war für den 14. August das Konzert Roadside Tunes & Walking Songs mit der Band Trailhead und ein Open-Air-Kino mit dem Film "Monsieur Claude und seine Töchter" geplant. Folgen sollte dann am 15. August die Sommerparty mit der Rockband Strange Crew und am Festsonntag, 16. August, am Vormittag ein Frühschoppen mit der Dixie-Steamband aus Bremerhaven. Den großen Abschluss hätte am Nachmittag schließlich ein Konzert mit dem Bremer Kaffeehaus-Orchester gebildet. Daraus wird nun aber vorerst nichts.

„Der Förderkreis und die Tourismus-Information werden versuchen, die in diesem Jahr ausfallenden Veranstaltungen im nächsten Jahr nachzuholen. Die hierfür erforderlichen Terminabsprachen sind bereits angelaufen. Dabei hoffen wir natürlich sehr, dass dann die Lebensverhältnisse einigermaßen wieder ihren alten gewohnten Gang nehmen und die Menschen sich bei guter Gesundheit zu diesen und anderen schönen Anlässen treffen können“, sagt Schröder.