Die Streithähne wurden zur Behandlung in zwei unterschiedliche Kliniken gebracht. (dpa)

Aus der Klinik in die Klinik führte der Weg von zwei Patienten am Freitagnachmittag in Achim-Bierden. Wie die Polizei berichtet, hatten sich ein 26-Jähriger aus Achim und ein 24-Jähriger aus Osterholz-Scharmbeck vor der Aller-Weser-Klinik in die Haare gekriegt. Die beiden hatten sich als Patienten in der Klinik kennengelernt und ihre bevorstehende Entlassung mit reichlich Alkohol an einer Bushaltestelle vor dem Krankenhaus gefeiert.

Aus noch ungeklärtem Grund kam es dann zu einer Schlägerei der beiden Männer, die von Passanten und zwei Streifenwagen beendet wurde. Die Beamten mussten den hochagressiven und wüst schimpfenden Achimer fesseln, während der 24-Jährige immer wieder bewusstlos wurde.

Die beiden leicht verletzten Männer wurden erneut ins Krankenhaus gebracht - allerdings dieses Mal in getrennte Kliniken. Der Achimer kam in ein Rotenburger Krankenhaus, während der Mann aus Osterholz-Scharmbeck in ein Achimer Krankenhaus gebracht wurde. (sei)