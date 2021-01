Wie umfänglich die Verbesserungen am Spielplatz an der Steuben Allee aussehen werden, steht aktuell noch nicht genau fest. Das ist auch davon abhängig, ob am Stadtwald ein neuer Spielplatz entstehen soll. (Fotos: Björn Hake)

Gespräche mit den Anwohnern und eine Bestandsaufnahme der aktuellen Situation – erst dann soll eine Entscheidung getroffen werden. Auf dieses Vorgehen hatten sich die Mitglieder des Sozialausschusses in ihrer Sitzung Anfang Dezember geeinigt, als es um die Pläne für einen neuen Spielplatz in Borstel ging. Diesen hatte, wie berichtet, Wolfgang Mindermann beantragt. Die Verwaltung schien zunächst nicht besonders angetan von der Idee – zumal ein neuer Spielplatz entsprechend seinem dort eher abgelegenen Standort eine hohe Attraktivität haben müsste, um eine entsprechende Strahlkraft zu haben. Das bedeutet allerdings auch hohe Kosten.

Die geforderte Bestandsaufnahme und die Gespräche mit den Anwohnern hat die Verwaltung nun durchgeführt. Das Ergebnis bleibt aus ihrer Sicht allerdings das gleiche: Die Planung für einen neuen Spielplatz in Borstel soll nicht weiter verfolgt werden. Denn bevor in einen Spielplatz in der Stadt Geld investiert wird, wird zunächst natürlich der Bedarf geklärt. Zur Bedarfsermittlung werden unter anderem Faktoren wie die Anzahl der Kinder unter zwölf Jahren in einem Umkreis von 300 Metern, die Anzahl der Spielplätze in der Umgebung oder auch die Erreichbarkeit unter die Lupe genommen.

Vor-Ort-Termin Borstel

„Der bei der Ermittlung der Kinderzahlen standardmäßig angewandte Umkreis von 300 Metern um einen Spielplatz herum wurde im Falle von Borstel auf 1300 Meter erweitert, um auf eine relevante Kinderanzahl zu kommen“, erklärt die Verwaltung ihre anhaltende Skepsis. Der Einladung zur ersten Bürgerbeteiligung Mitte Dezember seien fünf Familien, ein Vertreter der Dorfgemeinschaft und Wolfgang Mindermann als Antragssteller gefolgt. „Es wurde der Wunsch nach Spielgeräten geäußert, die über die Ausstattung des eigenen Gartens hinausgehen. Der Platz sollte für alle Menschen auch Treff-und Unterstellmöglichkeiten bieten“, berichtet die Verwaltung. Das Grundstück an der Straße Emsholz wurde allerdings überwiegend als nicht geeignet bewertet, da es zu weit entfernt liegt. Zwei neue Vorschläge seien zurzeit in der Prüfung.

Der Spielplatz Am Neuen Lande in Bierden soll etwas aufgewertet werden. (Hake)

Konkret geplant sind indes für das kommende Jahr bereits einige Arbeiten an anderen Spielplätzen in der Stadt – natürlich unter Vorbehalt, dass die dafür notwendigen finanziellen Mittel auch in den Doppelhaushalt eingestellt werden. Welche das genau sind, soll auch in der kommenden Sitzung des Sozialausschusses am Montag, 18. Januar, thematisiert werden. So steht auf der Agenda beispielsweise der Spielplatz Am Neuen Lande in Bierden. Hier sind einige Spielgeräte wie Rutsche und Schaukel kaputt und sollen neu aufgebaut werden.

Eine Verbesserung könnte es auch für den Spielplatz an der Steuben Allee geben. Diese hatten Eltern bereits vor einiger Zeit gefordert, da der Platz aus ihrer Sicht für die vielen Familien und Kinder im dortigen Neubaugebiet viel zu klein ist. Dass vor Ort Handlungsbedarf besteht, ist auch der Stadt bewusst, allerdings „erlaubt die Spielfläche durch die Größe und den Untergrund keine bedarfsgerechte Erweiterung“. Derzeit werde daher geprüft, inwiefern größere Geräte mit entsprechend tiefen Fundamenten auf der Spielfläche möglich sind. „Möglich sind in jedem Fall kleinere Verbesserungsmaßnahmen insbesondere für jüngere Kinder“, kündigt die Verwaltung an.

Erweiterung am Stadtwald?

Größere Umbaumaßnahmen sind an der Steuben Allee allerdings auch davon abhängig, ob möglicherweise am Stadtwald ein neuer Spielplatz entsteht. Dieser könnte dann auch von den Kindern rund um die Steuben Allee genutzt werden. Bereits 2010 hatte der Nabu vorgeschlagen, einen Mehrgenerationenspielplatz am Stadtwald zu errichten. Seitdem habe es diesbezüglich laut Verwaltung immer wieder Anfragen von Bürgern gegeben. Den dort befindlichen Naturerlebnispfad definiert die Stadt schon jetzt auch als Spielplatz. Hier wäre allerdings eine Erweiterung denkbar. Mit Kosten von rund 10.000 Euro wird allerdings allein für die Grundlagenplanung eines dortigen Mehrgenerationenspielplatzes gerechnet.

Zur Sache

51 Spielplätze in Achim

In Achim gibt es laut Verwaltung mehr als 4000 Kinder bis zwölf Jahre. Keine andere Stadt im Landkreis Verden habe einen so großen Anteil junger Menschen in der Bevölkerung. Die Stadt Achim unterhält insgesamt 51 Spielplätze. Nicht mit eingerechnet sind dabei die Spielplätze auf den Grundstücken der Schulen und die zu Grünflächen rückgebauten Spielplätze. Seit 2015 wurden 26 Spielplätze in der Regel mit Beteiligung der Bürger überarbeitet. Dafür wurden über 300.000 Euro für Spielgeräteneukauf, Aufbau und Gestaltungsmaßnahmen investiert. Knapp 40.000 Euro davon konnten als Zuwendungen Dritter eingeworben werden.