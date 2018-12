Al Jones ist zum ersten Mal beim Grand Jam mit dabei. (Vangi Papadopoulos/FR)

Auf Weihnachten folgt Silvester. Aber dazwischen ist in Achim immer auch noch Platz für eine andere lieb gewordene Tradition: das Grand Jam-Blues & American Roots Festival im Kasch. Hierzu kommt auch in diesem Jahr wieder am 28. Dezember eine hochkarätige Formation zum Grand Jam und damit zu einem krönenden musikalischen Abschluss des Jahres zusammen. Bei der elften Auflage der Veranstaltung sind neben Organisator Olli Gee auch neue Gaststars mit dabei. Herausforderung ist auch dieses Mal wieder, dass die Musiker noch nie zuvor in dieser Konstellation zusammengespielt haben.

Zum ersten Mal in Achim wird 2018 etwa der seit den 80er-Jahren bekannte Gitarrist und Sänger Al Jones auftreten. Er arbeitete in seiner über 40-jährigen Karriere mit Künstlern wie B.B. King, Johnny Winter oder Champion Jack Dupree zusammen. „Al Jones hat das, was große Musiker vom Mittelmaß unterscheidet, nämlich einen unverkennbaren Sound“, heißt es in der Ankündigung. „Er gibt dem Blues durch Dynamik, Tempowechsel und Improvisation seine ganz persönliche Note.“

Durch berühmten Vater vorbelastet

Als weiterer Stargast wird Tyree Glenn jr. an diesem Abend in Achim Station machen. Der amerikanische Saxofonist, Sänger, Komponist und Entertainer ist seit seiner Kindheit mit der Musik und dem Showgeschäft vertraut, war doch sein Vater, Tyree Glenn Senior, der legendäre Posaunist von Louis Armstrong und Duke Ellington. Ganz klar, dass der Junior – durch den berühmten Vater vorbelastet – ebenfalls Musiker wurde. Seine langjährige Erfahrung am New Yorker Broadway, Konzerttourneen, Radio- und Fernsehshows in Italien, Portugal und Deutschland machten ihn zu dem, was er heute ist.

An der Gitarre kommt mit Gregor Hilden ein alter Bekannter zum elften Grand Jam zurück ins Achimer Kasch. „Hildens Musik lässt sich charakterisieren als eine Melange aus Soul, Blues und Swing“, kündigen die Organisatoren an. „Sein Phrasing ist sparsam, dabei aber höchst kultiviert, und so zelebriert er äußerst stimmungsvoll sowohl traditionelle wie auch moderne Blues’n Jazz-Licks.“ Ebenfalls bekannt bei Achimer Grand Jam-Fans ist Mickey Neher. Er wagt sich in diesem Jahr erneut ans Schlagzeug. Nach vielen Jahren professioneller Musik mit Schwerpunkt auf Liveauftritten studierte Neher Jazz an der Folkwang Hochschule für Musik und Tanz in Essen. Er spielte in der Bluesband von Henrik Freischlader und wirkte an Studio- und CD-Produktionen sowie Liveauftritten von Gene Conners, Jan Harrington, Cynthia Utterbach oder Pete York mit.

Gefragter Tastenspieler

Die beiden Letzten im Bunde sind an diesem Abend neben Organisator und Bassist Olli Gee auch Horst Bergmeyer. Der Sänger, Pianist und Organist aus Osnabrück, der „heimlichen Hauptstadt des Blues“, gilt inzwischen als einer der gefragtesten Tastenspieler der Bluesszene. Seit 2000 hat er Jahr für Jahr etwa Hundert Auftritte absolviert und dabei namhafte Künstler wie Sydney Youngblood, Ron Williams oder Larry Garner begleitet. 2001 gründete er die Band „Crimson Alley“, deren Engagements ihn laut Ankündigung unter anderem nach Irland, Frankreich, Portugal, Kuba oder Mexiko führten. Als Nächstes steht für den Musiker nun der Auftritt in Achim auf dem Programm.

Das diesjährige Grand Jam-Blues & American Roots Festival findet am Freitag, 28. Dezember, im Kasch statt. Los geht es um 20 Uhr. Eintrittskarten gibt es ab 20 Euro bis einschließlich Sonnabend, 22. Dezember, direkt im Büro des Kasch oder auch im Internet unter www.kasch-achim.de.