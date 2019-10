Tanja Scherbaum (links) leitet seit knapp zwei Jahren den Chor "Open Up". Ihr ist es wichtig, dass alle Mitglieder Spaß bei den Proben haben. (Björn Hake)

Leiterin von zwei Chören, Mitglied in zwei Bands, Dozentin an der Kunstschule: Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass sich das Leben von Tanja Scherbaum hauptsächlich um die Musik dreht. Seit einiger Zeit hinterlässt die Musikerin, die in Delmenhorst lebt, nun auch in Achim ihre musikalischen Spuren. Im Januar 2018 hat sie nämlich die Leitung des Chors „Open Up“ übernommen. Sie folgte damit auf Martin Behr, der den Chor seit seiner Gründung 1999 geleitet hatte. Am 3. November steht nun – anlässlich des 20-jährigen Bestehens – das erste große eigene Konzert unter neuer Leitung in der Kirche in Baden auf dem Programm.

Hier will Scherbaum gemeinsam mit den rund 40 Sängerinnen und Sängern zeigen, woran sie in den vergangenen zwei Jahren gearbeitet haben. Denn mit der neuen Leiterin sind für den Chor auch viele neue Stücke hinzugekommen. „Ein bisschen was Neues muss schließlich nach so einem Wechsel hinzukommen“, sagt Scherbaum. „Als ich angefangen habe, durften sich die Mitglieder fünf Stücke wünschen, die sie behalten wollten.“ Der Rest ist neu. Und bei der Auswahl dieser neuen Stücke hat Tanja Scherbaum sich ganz auf ihr Gefühl verlassen.

„Im Grunde ist es so, dass ich nicht nach Stücken suche, sondern die Stücke zu mir kommen“, beschreibt sie den Prozess. „Ich höre selbst viel Musik und manchmal packt mich ein Stück dann einfach.“ So sei das beispielsweise auch bei dem Lied „Der Mond ist aufgegangen“ gewesen. „Ich habe das Stück gehört und gleich fieberhaft nach einer Version gesucht, die für unseren Chor passt“, erinnert sich die 42-Jährige. „Danach habe ich mich vier Tage lang intensiv mit dem Stück befasst.“ Mittlerweile hat es einen festen Platz im Repertoire von Open Up gefunden.

Auch Schlager im Programm

„Man kann definitiv nicht sagen, dass wir nur ein Pop- und Gospelchor sind“, sagt Scherbaum mit Blick auf die Liederauswahl. „Das grenzt uns zu sehr ein.“ Immerhin stünden zum Beispiel auch Schlager auf dem Programm. „Das Wichtigste ist, dass das Singen den Chormitgliedern Spaß macht. Ich versuche, jeden einzelnen Sänger zu sehen, wertzuschätzen und individuell zu fördern.“ Doch bei allem Spaß legt Scherbaum selbst durchaus auch viel Wert auf Details. „Wir sind natürlich kein Uni-Hochleistungs-Chor, deshalb geht auch mal ein Ton daneben, aber der muss ja dann nicht so stehen bleiben“, sagt sie. Knapp 20 Stücke haben die Sängerinnen und Sänger so in den vergangenen Monaten gemeinsam mit ihrer neuen Leiterin erarbeitet.

„Als ich damals gefragt wurde, ob ich mir vorstellen könnte, den Chor zu leiten, hatte ich ziemlich schnell ein gutes Gefühl. Ich mochte gleich die Energie des Chores“, erinnert sich die Delmenhorsterin. Und dieses Gefühl habe sich auch zwei Jahre später nicht geändert. „Ich bereue die Entscheidung auf keinen Fall.“

Immerhin wurde Scherbaum die Liebe zur Musik im Grunde in die Wiege gelegt. „Schon mein Vater war aktiver Musiker und meine ganze Familie ist sehr musikalisch.“ Bereits in jungen Jahren nahm sie daher auch selbst an einigen Gesangswettbewerben, wie etwa „Das goldene Sprungbrett“ im NDR-Fernsehen, teil. Zehn Jahre lang nahm sie außerdem Orgelunterricht. „Zur Zeit meines Abiturs war ich schon in Bands aktiv und habe mich dann entschieden, dabei zu bleiben“, berichtet Scherbaum. Es folgte eine dreijährige klassische Gesangsausbildung.

Leben ohne Musik für Scherbaum undenkbar

Heute leitet Scherbaum neben dem Achimer Chor Open Up auch den Stuhrer Chor „SMS – Singen macht Spaß“ und ist als Dozentin an der Kunstschule Stuhr tätig. Mit ihrem Lebenspartner konzertiert sie außerdem als Duo „Der siebte Ton“ und ist ebenfalls Teil der Delmenhorster Band „4aus80 000“. Als Musiklehrerin unterrichtet sie das Gitarrenquartett „Saitenzauber“ und gibt Privatstunden im Bereich Gesang, Klavier und Keyboard. „Musik gehört definitiv in mein Leben. Ein Leben ohne Musik kann ich mir gar nicht vorstellen.“

Ihre Liebe und Begeisterung für Musik will Scherbaum auch an die Chormitglieder weitergeben. „Mir wird oft gesagt, dass ich bei den Proben eine besondere positive Energie rüberbringe“, sagt die Chorleiterin. „Es ist einfach ein tolles Geschenk für mich, wenn eine Stelle in einem Stück, die wir intensiv proben, richtig hörbar wird. Darüber kann ich mich jedes Mal aufs Neue freuen wie ein Kind.“

Geprobtes soll präsentiert werden

Das Ergebnis der gemeinsamen Arbeit will Scherbaum zukünftig gerne öfter präsentieren. Bisher habe der Chor im Jahr zwischen sechs und acht Mal in den Gottesdiensten in Baden gesungen. „Ich möchte ein bisschen raus mit den Sängern. Sie sollen das Geprobte schließlich auch präsentieren“, sagt Scherbaum. So könne man den Chor beispielsweise auch für Veranstaltungen buchen. „Das kommt immer mehr in Mode“, weiß die 42-Jährige.

Zunächst soll allerdings am Sonntag, 3. November, mit einem Konzert in der Badener Kirche das 20-jährige Bestehen von Open Up musikalisch gefeiert werden. Los geht es um 17 Uhr. Der Eintritt zu dem Konzert ist frei, der Chor freut sich allerdings im Anschluss über Spenden.