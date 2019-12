Herzlich und direkt: So arbeitet Wolfgang Rekendt seit nunmehr 40 Jahren mit Jugendlichen. (FOCKE STRANGMANN)

Vaterunser und Glaubensbekenntnis, Abendmahl und Zehn Gebote – Diakon Wolfgang Rekendt hat sich ein ganzes Berufsleben mit diesen Institutionen des Christentums beschäftigt. Fast 40 Jahre war die evangelische Kirche sein Arbeitgeber. Doch die unzähligen Stunden mit Bibel und Kirchenliedern haben aus Rekendt keinen konservativen Menschen gemacht. Auch mit 63 Jahren steckt in dem nun pensionierten Kreisjugenddiakon ein kleiner Rebell.

Die Kirche hat sich in seinen 40 Dienstjahren verändert, trotzdem ist der Sprachgebrauch für Rekendt immer noch viel zu steif. „Wer kann denn etwas damit anfangen, wenn der Pastor von Kyrie oder Liturgie spricht? Oder wenn jetzt in der Weihnachtszeit die Tochter Zion besungen wird?“, kritisiert er. Auch die Einladung, die der Superintendent des Kirchenkreises Verden zu seiner Verabschiedung verschickte, traf nicht ganz den Geschmack von Rekendt. Zu förmlich, zu trocken. So setzte er sich kurzerhand selbst an den Computer, um eine persönliche Einladung für den besonderen Gottesdienst zu verfassen. Rekendts Schreiben schmücken fünf knallige Farbkleckse, der Satz „Unsere Kirche ist bunt, offen und vielfältig!“ steht wie ein Wahlspruch im Briefkopf.

Konfirmandenunterricht als Aufgabe

In den vergangenen 30 Jahren war Rekendts wohl wichtigste Aufgabe der Konfirmandenunterricht. „Pro Jahr etwa 30 Konfirmanden, das macht insgesamt rund 900 Jugendliche“, rechnet er vor. Der Mittelpunkt seiner Arbeit war die St.-Laurentius-Gemeinde in Achim. Im Zuge von Sparmaßnahmen machte ihn die Kirche vor zehn Jahren zum Kreisjugenddiakon, sodass er auch in den Nachbargemeinden Aufgaben übernahm.

Den Konfirmandenunterricht hat Rekendt gerne mit einer symbolischen Reise im Traumschiff begonnen. Darin erleiden die Jugendlichen Schiffbruch und müssen sich auf einer einsamen Insel von Grund auf neu organisieren. „Da stellen sich viele grundlegende Fragen. Wie wollen wir miteinander umgehen? Wer hat das Sagen?“, erklärt Rekendt. Mit diesem Trick wollte er seine Konfirmanden dazu bringen, über den Sinn und Zweck der Zehn Gebote nachzudenken. Diese sind für Rekendt auch nach so vielen Jahren der Kirchenarbeit immer noch ein absolutes Lieblingsthema. „Die Zehn Gebote betreffen unglaublich viele Lebensbereiche und sind deshalb immer noch so aktuell“, sagt der 63-Jährige. Auch in der Politik würde es Rekendt gerne sehen, wenn sich die handelnden Personen öfter an diese grundlegenden Regeln für ein friedliches Zusammenleben erinnerten. „Es werden so viele Lügen verbreitet! Die AFD und Donald Trump würden sehr von meinem Konfirmandenunterricht profitieren.“

Jugendarbeit schlägt Brücke

Eine berufliche Zukunft in der Kirche lag für den jugendlichen Rekendt allerdings in weiter Ferne. „Mein Konfirmandenunterricht bestand im Wesentlichen aus auswendiglernen. Der Pastor war sehr autoritär“, erinnert er sich. Geboren in der Elbestadt Stade wächst er in einer Gemeinde auf, in der gefühlt jeder sein Kreuzchen bei der CDU gemacht habe. Auch sein Elternhaus beschreibt Rekendt als konservativ. „Die Konfirmation stand überhaupt nicht zur Debatte, das gehörte einfach dazu“, betont er. Auch wenn er sich vor der versammelten Gemeinde feierlich zum christlichen Glauben bekennt, hat er sich von der Institution innerlich stark distanziert. Oder, in Rekendts Worten: „rauskonfirmiert aus der Kirche.“ Die Brücke zu dem Beruf des Diakons schlägt bei Rekendt die Jugendarbeit.

Schon als Schüler engagiert er sich ehrenamtlich, lässt sich zum Gruppenleiter fortbilden. So entscheidet sich der Kriegsdienstverweigerer dann für einen Zivildienst im evangelischen Jugendzentrum in Stade. „Es gab viele Workshops und offene Treffen. Wir waren einfach für die Kids da“, erklärt Rekendt. Erst in dieser Zeit als Zivi sei es ihm in den Sinn gekommen, dass er Diakon werden möchte. Eigentlich hatte er sich für ein Studium der Volkswirtschaftslehre entschieden, auch der entsprechenden Studienplatz war ihm schon sicher. „Im Wirtschaftsgymnasium haben sie uns immer eingeredet: ,Ihr seid das Management der Zukunft.‘“ Doch mit der Wirtschaftswelt der Anzugträger fremdelt Rekendt, im Stader Jugendzentrum fühlt er sich hingegen wie zu Hause. So schwenkt er noch einmal um und geht an die Evangelische Fachhochschule in Hannover. „Das Studium dort war für mich eine religiöse Befreiung. Erst dort habe ich meinen Kinderglauben über Bord geworfen“, schwärmt der 63-Jährige noch heute.

Haare lang und wuschelig

Im Jahr 1981 verschlägt es Rekendt nach Achim. „Meine Haare waren lang und wuschelig. Ich weiß nicht, ob ich mich selbst eingestellt hätte“, sagt Rekendt und lacht. Die 80er-Jahre waren für ihn so etwas wie die Blütezeit der Jugendarbeit. Wenn die Kirche damals eine Jugenddisco veranstaltete, kamen hunderte Teenager. „Der Rekord waren 535 Besucher. Das kann ich ziemlich genau sagen, weil wir eine Mark Eintritt genommen haben“, berichtet Rekendt. Inzwischen sei es deutlich schwieriger, derartiges auf die Beine zu stellen. Das liege zum Beispiel an den Gema-Gebühren. Zur Wahrheit gehört aber auch: Die Kirchengemeinden schrumpfen. Als der Jugenddiakon in Achim seine Arbeit aufnahm, zählte die Gemeinde rund 15 000 Gläubige. Inzwischen sind es laut Rekendt nur noch etwa 9000.

Jetzt, im Ruhestand, will Rekendt Abstand zur Kirche gewinnen. Es wäre wohl ein Leichtes gewesen, sich als Ehrenämtler weiter aktiv in der Gemeinde einzubringen. „Ich möchte aber keine graue Eminenz werden“, betont Rekendt. So können die Pastoren in Achim und umzu nun nicht mehr seine Nummer wählen, wenn mal wieder Not am Mann ist. Als „Arbeitgeber“ soll für Rekendt nun der eigene Garten genügen, wahrscheinlich wird er sich auch an der Bremer Universität einschreiben. „Die Kirchengemeinde soll erst einmal ohne mich zurechtkommen.“