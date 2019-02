In der Aula der IGS Oyten können sich Schüler auch dieses Mal beim Berufsinformationstag an mehr als zwei Dutzend Ständen verschiedene Zukunftsperspektiven aufzeigen lassen. (Björn Hake)

Stets im Herbst hatte der Berufsinformationstag (BIT) bisher den Schülern in Oyten berufliche Perspektiven in der Region aufgezeigt. Siebenmal war das so der Fall gewesen, bis sich die Veranstalter – die IGS, die Gemeinde Oyten und die Vereinigung der Selbstständigen – dazu entschlossen, den Termin auf das Frühjahr zu verlegen. Und so fand im vergangenen Jahr gar kein BIT statt. Dafür werden bei der achten Auflage am Freitag, 22. Februar, nun mehr Jugendliche beraten, als dies zuvor der Fall gewesen ist. Denn erstmals wird auch eine Oberstufe an dem Berufsinformationstag teilnehmen.

„Die Idee ist, noch zusätzliche Jahrgänge anzusprechen“, erzählt Sebastian Bamann, Fachbereichsleiter Arbeit, Wirtschaft, Technik an der IGS. Für die Schüler der achten und neunten Klassen ist der Besuch verpflichtend, doch auch Siebtklässler sollen sich bei Bedarf dieses Mal schon nach einem Praktikumsplatz umschauen können. „Der neue Zeitpunkt ist zudem sinnvoll für die Zehntklässler“, sagt Bamann. Denn zwei Tage zuvor endet die Anmeldezeit für die Oberstufe, sodass es für diejenigen, die direkt eine Ausbildung anstreben, noch einmal eine Möglichkeit sei, sich bei Unternehmen vorzustellen.

„Ich bin offen dafür, dass Schüler mit einer Bewerbung kommen und sich direkt ein erstes Gespräch entwickelt“, betont Ralf Köster, Geschäftsführer von Oelkers Elektrotechnik in Oyten. Bereits seit vielen Jahren nimmt sein Unternehmen am BIT teil und habe dabei durchweg positive Erfahrungen gemacht. „Ich habe in der Vergangenheit von jedem Jahrgang mit ein bis zwei Auszubildenden erstmals beim Berufsinformationstag gesprochen“, berichtet Köster, dass die Veranstaltung auch für die Betriebe eine Hilfe in Zeiten des Fachkräftemangels ist. In der Aula der IGS werden es dann vor allem auch wieder Auszubildende sein, die den Schülern ihre Unternehmen schmackhaft machen wollen. „Es hat sich im Laufe der Jahre gezeigt, dass die Azubis besseren Kontakt zu den Jugendlichen herstellen können“, erklärt Köster.

Zusage von 24 Betrieben

Bisher haben sich 24 Betriebe für den achten BIT angemeldet, mit einigen weiteren sei man laut Bamann noch in Gesprächen. Geboten werde den Schülern eine „bunte Mischung“, von der Polizei, über die Kitas bis zum Bäckereibetrieb werden ganz unterschiedliche Zukunftsperspektiven aufgezeigt. Alle Unternehmen kommen dabei aus Oyten und umzu. „Es ist unser Wunsch, dass wir zukünftig noch mehr Betriebe gewinnen, bei denen sich auch über ein duales Studium informiert werden kann“, sagt Bamann. Auch Stände von Universitäten oder Hochschulen wären denkbar, mit der Uni Vechta hat die IGS ohnehin bereits eine Kooperation.

Denn auch wenn die ersten Oberstufenschüler der IGS auch dieses Mal schon die Möglichkeit haben, einen Rundgang beim BIT zu machen, richtig interessant wird es für sie dann mit der weiteren Orientierung erst in den Jahrgängen 12 und 13. „Die Kunst wird es dann sein, alle Schüler bedienen zu können“, sagt Daniel Moos von der Gemeinde Oyten. Schließlich sollen bei aller Freude über die Oberstufe auch die Schüler beim BIT nicht vergessen werden, die eine Ausbildung anstreben.



Der Berufsinformationstag in der Aula der IGS Oyten am 22. Februar ist öffentlich. So können etwa auch interessierte Eltern vorbeischauen. Los geht es um 10 Uhr, das Ende ist für 12.30 Uhr vorgesehen.