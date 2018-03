Erstmals trafen sich am Sonnabend auch die Anwohner von Embsen, wie hier Angelika Meier, um ihre Ortschaft von achtlos weggeworfenem Müll zu befreien. (fotos: Sebi Berens)

Autoreifen, Radkappen, Plastikflaschen und Papier: Die Auswahl an Fundstücken bei der ersten öffentlichen Müllsammlung in Embsen war groß. Nichts wirklich Spektakuläres habe die ehrenamtliche Aktion am Sonnabendvormittag zutage gefördert, berichtete Isabel Gottschewsky im Anschluss. "Es ist aber offensichtlich geworden, dass immer mehr Menschen ihren Unrat in der Natur entsorgen und sich keinerlei Gedanken über den Schutz ihrer Umgebung zu machen scheinen", ärgerte sie sich. Gemeinsam mit Ortsbrandmeister Daniel von Salzen – der allerdings in Uesen wohnt – hatte die CDU-Ratsfrau die Aktion in diesem Jahr vorbereitet. Knapp 30 Bürger trotzten dann am Sonnabend auch dem eisigen Wind und suchten zusammen, was im Laufe der vergangenen Monate achtlos weggeworfen worden war.

Vor der praktischen Arbeit indes stand die Organisation. Alle fünf Vereine der Ortschaft hatten vorab ihre Bereitschaft zur Mithilfe bekundet, die örtliche Feuerwehr hatte ihre Unterstützung zugesagt und eine Bäckerei als Lohn für die Mühe ein großes Blech frischen Butterkuchen zugesichert. Sieben Routen galt es abzusuchen, jeweils drei bis vier Leute machten sich – warm angezogen und ausgerüstet mit Zangen und Einmalhandschuhen – auf die ihnen zugewiesenen Strecke. Was nach und nach große Säcke füllte, wurde zum Schluss in einen Hänger entleert, der vor dem Feuerwehrhaus zum Abtransport der Hinterlassenschaften auf den städtischen Bauhof bereitgestellt worden war.

Mehr Müll durch Radweg

„Seit der Radweg durch die Felder führt, scheint das Müllaufkommen deutlich zugenommen zu haben“, sagte Isabel Gottschewsky, die an jedem Morgen mit ihrem Hund in der Gegend unterwegs ist und zum Müllsammeln die ganze Familie eingespannt hatte. „Ganz besonders viel Abfall ist in der Nähe des Schützenplatzes zu finden, der durch seine isolierte Lage von vielen verantwortungslosen Bürgern zur wilden Müllentsorgung genutzt wird." Obwohl die Söhne Eric und Tom nach eigenem Bekunden auch gerne noch im Bett geblieben wären, hatten sie sich ihren Eltern bereitwillig angeschlossen, um ihren Beitrag zur Aktion zu leisten. "Solange wir uns innerhalb der Bebauung bewegt haben, waren die Temperaturen einigermaßen auszuhalten", sagte Gottschewsky im Anschluss. In den Feldern sei der Wind dann deutlich spürbar gewesen und habe alle Teilnehmer auf eine harte Probe gestellt.

Durchgefroren, aber angesichts des randvoll gefüllten Hängers durchaus zufrieden, hatten die ehrenamtlichen Sammler nach etwa zweieinhalb Stunden dann ihren Einsatz beendet. In der leergeräumten Halle der Freiwilligen Feuerwehr ließen sie sich zum Ausklang heiße Getränke und den angekündigten Kuchen schmecken.

Als Vorbild für den nun erstmalig auch in Embsen organisierten Frühjahrsputz hatten sich die Ortsteile Baden und Borstel erwiesen, die schon seit mehreren Jahren im Anschluss an den Winter durch freiwillige Sammlungen für Sauberkeit und Ordnung in ihrer Region sorgen. Und so waren ähnlich wie in Embsen auch in Borstel am Sonnabend wieder viele fleißige Helfer unterwegs, um ihren Ort sauber zu machen. Unter ihnen waren beispielsweise auch Mitglieder der örtlichen Jugendfeuerwehr. Neben dem Müll räumten die Helfer in diesem Jahr auch einige der vom starken Wind abgebrochenen Äste beiseite.

Und das Badener und Borsteler Modell findet mittlerweile nicht nur in Embsen Nachahmer. Auf der jüngsten Ortausschusssitzung in Bierden wurde ebenfalls darüber gesprochen, eine ähnliche Aktion auch dort zu starten.