Zahlreiche Blumenstände mit ihren bunten Pflanzen machten das Thedinghauser Frühlingserwachen zum einem gelungenen Fest. (Björn Hake)

Mit einem Hauch von Frühsommer ist das Thedinghauser Frühlingserwachen am Sonntag zu einem vollen Erfolg geworden. Neben den offenen Geschäften lockten rund 30 Stände zahlreiches Publikum an, außerdem erwies sich der Flohmarkt schon früh als Anziehungspunkt. „Schon morgens um elf, halb zwölf fanden erste Verkaufsgespräche statt, obwohl die Leute wussten, dass es erst um 13 Uhr losgeht“, berichtete Marktmeister Manfred Masanek.

Das Frühlingserwachen hat sich in der gesperrten Thedinghauser Bummelmeile entlang der Braunschweiger Straße längst etabliert. Doch unter der Regie von Manfred Masanek wurden schon viele neue Ideen verwirklicht. Die Zahl der Stände hat sich verdoppelt und das Angebot wurde umfangreicher. Außerdem plant der neue Marktmeister, im kommenden Jahr ein Kinderkarussell aufzustellen. Aber auch dieses Mal gab es eine Überraschung für die Kinder – es wurden Gutscheine für Eis oder Crêpes verteilt. In einer Ecke des Parkplatzes beim Bau-, Garten- und Heimwerkermarkt tobten Kinder – unbeeindruckt vom nahem Flohmarkt – auf einer großen Hüpfburg. Bunte Luftballons hingen vor dem Schuhgeschäft, einige Schritte um die Ecke kauften nicht nur die Kinder ein im Wind hin und her wehendes Pferd oder Einhorn, sondern auch schon mal Erwachsene solch einen bunten Folienballon.

Treiben schon vor der Eröffnung

Der Flohmarkt lockte schon vor der offiziellen Eröffnung am Vormittag die Schnäppchenjäger an. Der zweite Saison-Markt wurde jedoch vielfach von unzähligen Schaulustigen genutzt, obwohl es ein abwechslungsreiches Angebot gab. „Sie hat immer schöne Blumen, aber heute läuft nichts“, zeigte eine Dame zum Nebenstand hinüber. Eine andere Frau gestand: „Man muss sich trennen können.“ Sie meinte damit die Artikel, die sie vom Dachboden hinuntergeschleppt hatte.

Alte und neue Autos gehörten zur bunten Palette des Marktgeschehens. Stand an einer Stelle ein gelber Mercedes Benz LA 312/42 aus dem Jahr 1959 mit Oldie-Anhänger und Holzfässern, so strahlten zwischen Volksbank und Pfarrhaus fein polierte Personenwagen verschiedener Autohändler – von Ignis bis Arona und Polo – um die Wette. Ein Anbieter rückte ein ferngesteuerte gelbes Modellauto auf einem Autodach als sogenannten „Eye-Catcher“ in den Blickpunkt.

Dies und Das für jedermann

„Die Qualität muss da sein. Da gibt es den Blumenhändler aus Hilgermissen, aber auch mit Schmalzkuchen und Brezeln Hochwertiges“, schwärmte Masanek, „es ist für Jeden etwas dabei.“ Der Gartenbaubetrieb verkaufte Küchenkräuter ebenso wie bunte Primeln, Ampeln mit Hornveilchen sowie Körbe und Schalen, in denen Stiefmütterchen und Bellis blühten und vom Frühling zeugten. Zwei Radfahrer waren von Oyten gekommen. „Wir sind jedes Jahr da, man braucht doch ein Ziel“, erzählten sie. Ahlke Humann aus Bremen bot Spezialfutter für ein besseres Leben mit dem Tier an und meinte damit besonders Hund und Katze. Über Dachfenster-Rollladen-Kombinationen wurde an einem anderen Stand informiert. An einem Gewürzwagen gab es Dies und Das für den besonderen Geschmack. Wer es süß mag, konnte sich mit „Rieken-Honig“ aus Riede eindecken. Wer nach der Gartenarbeit seine Hände säubern will, fand an einem Stand passende Handbürsten.

Fürs leibliche Wohl war reichlich und abwechslungsreich gesorgt. An der einen Ecke wartete leckere Bratwurst auf den hungrigen Besucher. Beim Kaffeehaus standen zusätzliche Klappbänke und -tische, um sich für den Genuss von Kaffee und Kuchen hinzusetzen. Die Jugendfeuerwehr der Gemeinde Morsum verkaufte wieder Waffeln, Kakao und Kaffee.

Der Feuerwehr-Nachwuchs aus Horstedt betätigte eine Button-Maschine, der aus Dibbersen-Donnerstedt fertigte Schlüsselanhänger. Der Förderverein der Feuerwehr Thedinghausen präsentierte das neue LF 20 und veranstaltete dazu ein Preisrätsel. Für den Bürgerbus wurden Fahrer gesucht. Es gab an diesem Sonntagnachmittag ein reichhaltiges Angebot entlang der Braunschweiger Straße – eben für Jeden etwas.