Der Frühlingszauber in Ottersberg war gut besucht. Im kommenden Jahr soll es wieder eine Bühne mit Show-Events geben. (Björn Hake)

„Ich bin rundum zufrieden“, sagte der Vorsitzende des Vereins der Selbstständigen in Ottersberg (VdSO). „Das Wetter ist prächtig, die Zusammenarbeit mit der Gemeinde läuft gut und es gab bis jetzt keine stressigen Vorkommnisse.“ „Allerdings“, erklärte Christian Statz weiter, „könnten es ein paar Gewerbetreibende mit ihren Ständen mehr sein...“ Ganz unrecht hatte der Vorsitzende mit der Aussage nicht. Es herrschte am Sonntag zwar ein buntes Treiben beim Ottersberger Frühlingszauber auf dem Gelände zwischen Busbahnhof und Schulzentrum, aber lediglich fünf Gewerbetreibende, sechs Vereine und einige Schausteller hatten ihre Zelte und Buden auf dem „erweiterten Flohmarkt“ aufgeschlagen. Für eine Gewerbeschau, die den Herbstmarkt in Ottersberg ergänzen soll, ist das etwas zu wenig, und Statz meinte, dass hier noch Entwicklungsarbeit nötig ist, um mehr Selbstständige zur Teilnahme an diesem kleinen Spektakel zu gewinnen. Im nächsten Jahr soll es wieder eine Bühne mit Show-Events geben.

In diesem Jahr zeigte die VGH-Versicherung in Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr von Ottersberg eine Feuershow und wie man sich gegen Brände schützen kann. Auf einem Nebenschauplatz versuchte sich „Das Notenhaus“ mit einer Kinder-Musik-Veranstaltung und ab und an schepperte es beim Dosenwerfen, wenn eifrige Marktbesucher versuchten eine Dosenpyramide zum Einsturz zu bringen. Das Kinderkarussell drehte seine Kreise und bei den Feuerwehrleuten konnte man Kaffee und Kuchen bekommen.

Der Flohmarkt bot einiges und viele Gäste versorgten sich mit Second-Hand-Kleidung, alten Computerspielen und was es sonst noch auf einem Flohmarkt zu erstehen gibt. Neue Schuhe und verstaubtes Spielzeug waren ebenso zu haben, wie alte Platten und vor Ort gefertigte Kirschkernherzchen.

Das Rote Kreuz hatte einen Wagen aufgestellt, um über seine Arbeit zu berichten. Ein Schmied der Steinfelder Werkstätten ließ in einer Esse die Kohlen glühen und formte das heiße Eisen zu Gebrauchsgegenständen für Kamin und Garten. Ein Stand aus Bingen bot Schmuck mit Magnetkraft an und Kinderspielzeug aus Holz suchte seine Abnehmer. In regelmäßigen Abständen schlug eine Dame in ihrem Verkaufsstand für Körpermassage mit einem Klöppel an ihre Klangschalen und ein Stand der „Gemeinwohl-Ökonomie“ hatte es sich zur Aufgabe gemacht, für ihre Ideen die vorbeiströmenden Besucher zu begeistern: Nicht die Menschen sollen der Wirtschaft, sondern die Wirtschaft soll dem Gemeinwohl dienen. Mit diesem alternativen Ansatz haben die Mitglieder dieser Bewegung schon einige Erfolge vorzuweisen. Mit dem Konzept einer Weiterentwicklung des bestehenden Wirtschaftssystems freunden sich bundes- und weltweit immer mehr Firmen und Verbraucher an, so die Standbetreiber in Ottersberg.

Bei herrlichem Wetter drängten sich die Besucher an den Ständen vorbei, um hier und da Informationen über Gewerbetreibende oder ein Schnäppchen für Zuhause zu ergattern. Mit Kindern, Hunden und einem gekauften Stofftier im Arm machte es den Ottersbergern und ihren Gästen sichtlich Spaß, den Busbahnhof mal in anderer Funktion zu erleben. „Die Feierabendkultur lässt noch zu wünschen übrig“, sagte Christian Statz. „Wenn ein bekannter Supermarkt in Ottersberg um 22 Uhr schließt, dann läuft hier gar nichts mehr.“ Hier geht also noch einiges, um Ottersberg auch für Gäste von außerhalb attraktiver zu gestalten.