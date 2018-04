Thedinghausen

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

FSJ-Stelle zu besetzen

Marius Merle

Thedinghausen. Der Kirchenkreisjugenddienst Verden bietet in Zusammenarbeit mit dem Pfarramt Thedinghausen ab August wieder eine FSJ-Stelle an. „Wer gerne mal in die Freizeittätigkeiten der Evangelischen Jugend hineinschauen und die Arbeit hinter den Kulissen der Berufe Diakon und Pastor kennenlernen möchte, ist hier genau richtig“, heißt es von Diakon Joachim Bruns.