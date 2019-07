Ingo Jans, Marcus Neumann und Frank Harms (von links) bilden das neue Führungsteam bei der Achimer Polizei. (Jonas Kako)

Zum 1. Oktober vergangenen Jahres hatte das Polizeikommissariat in Achim mit Ingo Jans einen neuen Leiter bekommen, im April dieses Jahres kam es dann auch an der Spitze des Kriminal- und Ermittlungsdienstes zu einem Führungswechsel. Dieser wird, wie berichtet, nun von Marcus Neumann geleitet. Und da aller guten Dinge ja bekanntlich drei sind, wird seit Anfang dieses Monats nun auch der Einsatz- und Streifendienst mit Frank Harms von einem neuen Leiter geführt. Die Achimer Polizei hat damit ihr Führungsteam in den vergangenen Monaten einmal komplett ausgetauscht.

„Einen solchen umfassenden Personalwechsel muss eine Dienststelle natürlich erst einmal verkraften“, weiß auch Ingo Jans. Er sieht den Wechsel jedoch auch als große Chance. „Als neue Führungsriege ist es für uns zusammen auch einfacher, noch einmal mit einem neuen Blick an alles heranzugehen.“ Man wolle nun zwar nicht das Ruder komplett herumreißen und alles anders machen, aber dennoch auch eine eigene Philosophie und Leitlinie für das Achimer Polizeikommissariat entwickeln. Das gehe allerdings nur als Team.

„Wir arbeiten alle auf Augenhöhe und jeder bringt sich mit seinen Fähigkeiten ein“, sagt Marcus Neumann. Der 50-Jährige absolvierte seine Ausbildung zum Kriminalbeamten beispielsweise in Berlin und verfolgte dort neun Jahre lang Straftaten aus dem Bereich der „organisierten Kriminalität“. Frank Harms indes war unter anderem in Schwanewede und Lilienthal stellvertretender Leiter des Einsatz- und Streifendienstes und auch schon als Zugführer in der Hundertschaft tätig. In Achim ist der 57-Jährige nun Leiter von 30 Mitarbeitern, die im Einsatz- und Streifendienst arbeiten, und kümmert sich dort hauptsächlich um Einsätze und Polizeipräsenz im Stadtgebiet. Die Gemeinden Oyten, Thedinghausen und Ottersberg gehören mit ihren ausgelagerten Polizeistationen ebenfalls zum Einzugsgebiet und Wirkungskreis von Frank Harms. Er folgt damit auf Jürgen Brüns, der Ende Juni nach fast 44 Dienstjahren in den Ruhestand verabschiedet wurde.

Ausreichend Erfahrung wichtig

„In solchen Führungspositionen ist es wichtig, dass man ausreichend Erfahrung mitbringt“, sagt Jans. Und diese Voraussetzung sei bei allen gegeben. „Wir kennen alle das Geschäft in- und auswendig und haben schon alles gesehen und erlebt“, ist sich der neue Achimer Polizeichef sicher. Mit dieser geballten Erfahrung mache er sich um die Zukunft des Polizeikommissariats keine Sorgen. Zumal es ihm selbst nach eigenen Angaben sehr leicht gefallen sei, in Achim und seiner neuen beruflichen Funktion anzukommen.

Wichtig sei für die Polizei dabei natürlich auch die Zusammenarbeit mit der Kommune und verschiedenen Institutionen und Gremien wie beispielsweise dem Präventionsrat. „So merken wir dann auch ganz schnell, wie die Stadt funktioniert und welche Themen vor Ort auch für die polizeiliche Arbeit wichtig sind“, sagt Jans. Dafür reiche nämlich der Blick in die Polizeistatistik nicht immer aus. Das Netzwerk mit der Kommune und den entsprechenden Gremien helfe jedoch, schnell in der Stadt Fuß zu fassen.