Normalerweise kümmert sich Liane Zersen in ihrem Salon um die Hunde ihrer Kunden, aber auch ihre eigenen Tiere, Amira (links) und Daisy, wollen gepflegt werden. (Karsten Klama)

Vorsichtig streicht Liane Zersen Daisy durchs Fell. Das gefällt dem kleinen Welsh Terrier gerade gar nicht, denn viel lieber würde er jetzt spielen. „Ich weiß, du hast da keine Lust zu, ist ja gleich vorbei“, sagt Liane Zersen in einem beruhigenden Ton zu ihrem Hund. „Das ist das Geheimnis. Man darf nicht unruhig sein. Das strahlt sich auf das Tier aus, das ist nicht gut.“ Sie weiß, wovon sie spricht. Denn Liane Zersen ist gelernte Hundefriseurin und betreibt in Wulmstorf seit gut vier Jahren ihren eigenen Hundesalon.

Hunde hätten schon immer einen festen Platz in ihrem Leben gehabt. „Meine Eltern hatten eine Pudelzucht. Ich hatte immer Hunde um mich herum“, verrät sie. „Die Idee, selbst einen Hundesalon zu eröffnen, den hatte ich schon länger.“ Es folgte also vor etwa fünf Jahren die Ausbildung in Hamburg zur Hundefriseurin und bereits kurz darauf die Eröffnung des eigenen Salons. „Diese Entscheidung war nicht sehr schwierig, denn ich betreue seit mehreren Jahren schon Ferienhunde und bin Züchterin von Welsh Terriern.“ Und das sie neben Daisy noch zwei weitere eigene Hunde hat, versteht sich von selbst. „Es ist schon wichtig in diesem Beruf, dass man die Tiere liebt und auch selbst Hunde hat“, findet sie.

Haare waschen, das Fell kämmen, Trimmen, die Haare und die Krallen schneiden und die Ohren sauber machen – bei Liane Zersen bekommen die vierbeinigen Kunden das volle Programm. Was nach viel Spaß klingt, ist aber nicht immer so. „Die Tiere wissen natürlich nicht, was da mit ihnen passiert. Einem Menschen kann man das erklären, bei den Hunden muss man ganz anders vorgehen“, verrät Liane Zersen. Viel Geduld und Ruhe seien das Wichtigste für eine erfolgreiche Behandlung. Außerdem, verrät sie, sei jeder Hund anders. „Es gibt ganz ruhige und gelassene Tiere, aber eben auch nervöse, da muss ich mich drauf einstellen.“ Das scheint bisher sehr gut geklappt zu haben. „Denn gebissen wurde ich noch nie.“ Es sei aber auch schon vorgekommen, dass sie Behandlungen abgelehnt habe.

Stimmt die Chemie zwischen Liane Zersen und dem Tier, dann kann es losgehen. Wichtig sei dabei, dass die Besitzer der Hunde, also Herrchen und Frauchen, dabei nicht in der Nähe sind. „Das macht die Tiere sonst zu unruhig“, weiß sie aus Erfahrung. Die Vierbeiner sollen bei der Hundefriseurin immer im Mittelpunkt stehen. Heißt im Klartext: „Die Hunde sollen sich wohlfühlen, ganz ohne Stress.“

Zu einer Spezialität ihrer Behandlung gehört das sogenannte Trimmen. Beim Trimmen von Hundefell wird altes und abgestorbenes Haar mit einem speziellen Messer mitsamt der Wurzel ausgezogen. „Das macht nicht jeder Salon, da es sehr aufwendig ist und viel Zeit beansprucht.“ So würde eine normale Behandlung, bei der die Tiere unter anderem gewaschen, geschnitten und gekämmt werden, bis zu zwei Stunden dauern. Wird das Fell der Hunde auch noch getrimmt, dann kann es auch bis zu vier Stunden in Anspruch nehmen.

Neben der Pflege der vierbeinigen Menschenfreunde bietet Liane Zersen in Wulmstorf aber auch noch eine Hundebetreuung an. „Im kleinen Rahmen, da ich ja selbst auch schon drei Hunde habe und die sich ja auch alle miteinander verstehen müssen.“ Gerade während der Ferien würde dieses Angebot aber gut angenommen werden, denn nicht immer können die Hunde mit in den Urlaub genommen werden. „Ich biete Familienanschluss, tägliche Spaziergänge und Auslaufmöglichkeit im eigenen und gesicherten Garten.“ Grundvoraussetzung sei in jedem Fall aber immer, egal ob Pflege im Hundesalon oder Betreuung in den Ferien, im Vorfeld einen Termin zu vereinbaren, damit sich Liane Zersen und Hund kennenlernen können.



Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 0 42 33 / 94 29 83 oder im Internet unter www.lianes-hundesalon.de.