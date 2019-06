Mit Blick auf das Etelser Schloss die schönen Seiten des Lebens genießen – das ist am 29. und 30. Juni wieder möglich. (Björn Hake)

Kommando zurück: Nachdem das Schlossgartenfest in Etelsen im vergangenen Jahr erstmals über drei Tage ging, hat das Organisationsteam beschlossen, den Freitag als Veranstaltungstag wieder zu streichen. „Das Besucheraufkommen hat sich einfach nur verlagert“, berichtet Jara Beckröge davon, dass durch die Verlängerung nicht mehr Leute angelockt werden konnten. Und da auch viele kleinere Aussteller beim Schlossgartenfest ihre Waren anbieten, hätten sich diese extra einen Tag freinehmen müssen, ohne daraus letztlich Profit schlagen zu können.

Und so seien, obwohl der Wunsch eines dritten Tages vor allem auch von einigen Ausstellern aufgekommen war, nur wenige von ihnen enttäuscht gewesen, als ihnen mitgeteilt wurde, dass das Fest wieder auf zwei Tage reduziert wird. In diesem Jahr wird demnach für Sonnabend und Sonntag, 29. und 30. Juni, jeweils in der Zeit von 10 bis 18 Uhr zum Flanieren im Schatten des Etelser Schlosses eingeladen.

Jara Beckröge und ihrer Mitstreiter hoffen, die Besucher wieder einmal mit allen Sinnen ansprechen zu können. Was die Kulinarik angeht, so „werden alle Geschmäcker bedient“, ist sie sich sicher. Neben deftigen Speisen wie Pommes und Bratwurst, Reibekuchen oder Burgern auch in vegetarischer Form, werden auch frisches Obst, Kaffee und Kuchen oder Eis angeboten. Die optischen Sinne sollen durch das breite Angebot der Aussteller befriedigt werden. „Es haben sich wieder sehr viele Aussteller beworben“, sagt Jara Beckröge. Rund 150 haben sie davon ausgewählt, die auf mehr als 17 000 Quadratmetern ihre Waren feilbieten.

Neue Aussteller dabei

Für einige von ihnen ist es auch die Premiere beim Schlossgartenfest, etwa für die Familie Salama, die marokkanische Kochvorführungen anbietet oder die Firma Dropswerk mit handgemachten Bonbons und Marshmallows. Ebenfalls zum ersten Mal vor Ort sein wird der Musketierverlag, sodass „auch das Kulturelle nicht zu kurz kommen wird“, wie Jara Beckröge ankündigt. Viele der Anbieter kommen aus dem norddeutschen Raum, aber auch aus Sachsen, Bayern oder Rheinland-Pfalz werden Anfahrten fürs Dabeisein in Kauf genommen.

Einer der wichtigsten Sinne ist das Hören, findet das Organisationsteam und hat daher auch wieder für ein musikalisches Programm an den beiden Tagen gesorgt. „Wir haben sehr darauf geachtet, dass es unseren Flair unterstreicht“, sagt Jara Beckröge. So soll etwa auf große Musikanlagen verzichtet werden. Für ein Zusammenspiel von Musik und Plattdeutsch sorgen an beiden Tagen nachmittags die Künstler Heino Meyer und Tine Listig sowie die Band Rubberju. Auch die Gruppe Cladatje ist am Sonnabend und Sonntag vor Ort und präsentiert Klezmermusik. Außerdem auftreten werden Hans und Florian Albers mit Klassikern der 60er bis 80er Jahre (am Sonnabend) und die Chöre Ver-Voices und Everysing mit Popsongs, Gospels und afrikanischen Liedern (am Sonntag).

Führungen durch den Schlosspark

Dörte Borzek führt Gäste am Wochenende zudem durch den Schlosspark, rund um das Schloss und in das Mausoleum. Ins Schloss zu gehen, das wird laut der Familie Beckröge wohl nicht möglich sein, da es durch Seminare belegt ist, aber „Borzek weiß sehr viel darüber und wird davon erzählen“. Die kostenlosen, rund 30-minütigen Führungen beginnen an beiden Tagen jeweils um 14, 15, 16 und 17 Uhr.

Damit auch bei den Kindern keine Langeweile aufkommt, bietet die Kinderarche wieder eine Betreuung an, bei der etwa gebastelt und gemalt werden kann. Zudem erwarten die Lütten eine Riesenrutsche und ein Trampolin zum Austoben sowie ein Trecker mit Pflug zum Bestaunen. Dadurch, dass die Schlossgartenwiese neu angeordnet wurde, konnten im südlichen Bereich beim Eingang mehr Behinderten- und Fahrradparkplätze geschaffen werden. Zudem wurden weitere Pkw-Parkmöglichkeiten im Bereich an der Dorfstraße Richtung Hagen-Grinden geschaffen. Das Parken ist kostenlos. Der Park&Ride-Service aus Baden wird hingegen mangels Nachfrage nicht mehr angeboten. Das Gelände kann wieder über zwei Eingänge (Bremer Straße und Dorfstraße) betreten werden. Der Eintritt beträgt acht Euro für Besucher ab 15 Jahren.



Weitere Informationen im Internet unter www.festimschlossgarten.de.