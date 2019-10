Jörn Gerwinat sieht sich als "Genussbotschafter" für Fleisch. (Björn Hake)

Lange Zeit war der Begriff des Sommeliers für besonders fachkundige Weinkellner reserviert. Doch inzwischen gibt es in der Lebensmittelbranche auch zertifizierte Sommeliers für andere Getränke und Speisen. Unter anderem für Bier, Brot, Kaffee, Käse oder auch Fleisch. Letzteres ist wiederum das Spezialgebiet von Jörn Gerwinat – Fleischermeister aus Daverden und seit rund zwei Jahren eben auch ausgezeichneter Fleischsommelier.

Dafür hat er einen mehrwöchigen Lehrgang an der Fleischerschule Augsburg besucht. Entstanden war die Idee für den Erwerb dieser Zusatzqualifikation von den Fleischern selbst, die ihr Handwerk wieder nach vorne bringen und aufwerten wollten. „Insgesamt hat sich im Fleischerei-Handwerk einiges getan“, betont Gerwinat. Auf der einen Seite gebe es durch die mögliche Vernetzung übers Internet eine ganz neue Art von Offenheit. „Es gibt wieder ein Miteinander“, ist der 45-Jährige erfreut. Und auf der anderen Seite verändere sich auch das Kundenverhalten, vor allem durch die wachsende Grill-Szene. „Viele Leute sind bereit, weniger Fleisch zu essen, aber mehr dafür zu bezahlen.“

Eigeninteresse und Spaß

Um diesen Qualitätsansprüchen der Kunden in seinem Fleischereibetrieb in Daverden auch vom Fachwissen her gerecht werden zu können, hatte sich Gerwinat dazu entschieden, an dem Fleischsommelier-Lehrgang teilzunehmen. „Natürlich haben auch das Eigeninteresse und der Spaß dabei eine Rolle gespielt“, fügt er an. Aber was lernen Fleischer, die ja bereits vom Fach sind, bei diesem Lehrgang überhaupt? Grundsätzlich geht es darum, aus einem Stück Fleisch das Maximum an Geschmack herauszuholen. Dafür werde laut Gerwinat mit der Wissensvermittlung ganz vorne angefangen, wie sich die Tierarten überhaupt entwickelt haben. „Der Einfluss der Genetik auf das Endprodukt Fleisch“ habe eine wesentliche Rolle gespielt.

Natürlich wurde auch probiert, zum Beispiel Stücke vom Rind aus allen Teilen der Welt. „Die schmecken komplett anders“, erzählt Gerwinat, dass nicht nur das Tier an sich, sondern auch die Umgebung und die Umstände den Geschmack ausmachen. Die Theorie stehe beim Erwerb des Fleischsommelier-Diploms im Vordergrund, aber auch einige handwerkliche Dinge werden gelehrt, etwa diverse inzwischen etablierte neue Schnitttechniken, fachmännisch „Cuts“ genannt.

Kannte der Deutsche bis vor einiger Zeit nur wenige Fleischstücke, wie vom Rind das Hüft-, Rump- oder Filetsteak, werden in Fachkreisen inzwischen auch Flank Steak, Flat Iron oder Skirt Steak geschätzt. Das hat die positive Begleiterscheinung, dass mehr Teile eines Tieres hochwertig vermarktet werden können. Zusätzlich achten immer mehr Kunden auch auf die Herkunft der Ware, wie es dem Tier also zu Lebzeiten gegangen ist. Doch klar ist: „Wenn wir mehr Tierwohl wollen, dann müssen wir auch mehr bezahlen“, betont Gerwinat, der auch beobachtet, dass immer mehr teurere Fleischstücke bei ihm gekauft werden.

Zahl der Fleischer sinkt

Sein Angebot komplett auf diese Produkte umstellen, kann er aber nicht. „Ich muss auch wirtschaftlich denken“, erklärt er, auch auf das weiter gefragte traditionelle Angebot nicht verzichten zu können. Verteufeln wolle er die konventionelle Landwirtschaft auch in keinem Fall. Denn trotz der aufgezeigten Entwicklung, fordert der Markt nun mal auch weiter „billig, billig, billig“. Nur eine der Sorgen, die Fleischer schon seit einiger Zeit in Deutschland haben. Denn nicht umsonst sinke die Zahl derjenigen, die diesen Beruf ausüben, weiß Gerwinat. Die Vorgaben und Auflagen etwa von der EU seien „exorbitant hoch“.

Auch deswegen hat die Landschlachterei Gerwinat 2010 den eigenen Schlachtbetrieb eingestellt. Jörn Gerwinat führt die Firma, die 1950 gegründet wurde, in dritter Generation gemeinsam mit seiner Frau Kathy seit 2005 und blickt vorsichtig optimistisch in die Zukunft. Der Innung sei es gelungen, auch durch den steigenden Qualitätsanspruch den lange Zeit eher negativ behafteten Ruf des Fleischers etwas geradezurücken. Dass seine Arbeit auch durch eine Zusatzqualifikation wie die des Fleischsommeliers von vielen Leuten wieder anders wertgeschätzt werde, sei auf jeden Fall positiv. „Es schafft Selbstvertrauen“, erzählt Gerwinat, der sich auch durch den absolvierten Lehrgang als „Genussbotschafter“ sieht.