Andreas Schelcher, Tobias Peisker, Hans Hoffmann (am Tisch), Fabian Schaffhausen und Christian Probst (von links) zeigen ein Tachymeter. (Björn Hake)

Ein fahrendes Büro für das ESS-Team. Der Neuzugang im Fuhrpark des THW-Ortsverbands Achim sorgte am Dienstagabend für zufriedene Gesichter. 2015 als Pilotprojekt gestartet, sei die Sparte bislang ohne eigenes Fahrzeug unterwegs gewesen, informierte Timo Baucke, dem als stellvertretenden Ortsbeauftragten die Leitung des Verwaltungsapparates obliegt. Als besonderes Merkmal verfüge der Wagen über eine Brennstoffzelle, die es dem Team ermögliche, bis zu fünf Stunden ohne externe Stromversorgung arbeiten zu können.

Hinter der Bezeichnung „Einsatzstellen-Sicherungs-System“ (ESS) verbirgt sich modernste Technik, mit der es möglich ist, ausgewählte Punkte kabellos per Funk anzusteuern und zu messen. Die Auswertung erfolgt über einen Computer, der – je nach Erfordernis – bis zu zwei Kilometer vom Messpunkt entfernt positioniert werden kann, sagte Timo Baucke. Während das etwa zwei Jahre alte Fahrzeug vom Bundesamt für Güterverkehr übernommen werden konnte, trug auch das Ausbildungszentrum des THW in Hoya zur besseren Mobilität des Trupps bei. Ein gepflegter Mittelklassewagen werde nun für allgemeine Dienstfahrten zur Verfügung stehen.

Christian Probst, Ortsbeauftragter des THW in Achim, sieht die Organisation angesichts zunehmender, oft unvorhersehbarer Umweltereignisse vor viele neue Aufgaben gestellt. So gelte es unter anderem, die öffentliche Sicherheit bei Stromausfällen zu gewährleisten und bei Gefahren verschiedenster Art rasch eingreifen zu können. Ein paar Stunden zuvor zum Beispiel habe im Einsatzgebiet eine 110-kV-Leitung abgeschaltet werden müssen, in deren Nähe ein Brand ausgebrochen war. Den Zivilschutz noch mehr in den Mittelpunkt seiner vielschichtigen Arbeit zu stellen, sieht das Technische Hilfswerk insgesamt als vordringliche Aufgabe.

Angesichts der neuen Ziele fühle man sich auch in Achim dazu genötigt, sich Gedanken über die Zukunft zu machen, sagte Timo Baucke. Noch sei nicht absehbar, ob und wie sowohl in personeller als auch in räumlicher Hinsicht konkreter Handlungsbedarf bestehe; man sei jedoch wachsam und werde am Ball bleiben.

Um die Personalstärke mache man sich jedoch bislang keine Sorgen, denn in jedem Jahr vergrößere sich die Gemeinschaft in der Weserstadt um etwa vier Menschen. „Immer wieder finden sich technisch interessierte junge Leute, die bei uns mitmachen wollen“, erklärte der stellvertretende Ortsbeauftragte. Mal entstünden die Kontakte über Mund-zu-Mund-Propaganda, oft inzwischen auch über die neuen Medien. „Und in den meisten Fällen bleiben die jungen Männer und Frauen nach der sechsmonatigen Grundausbildung für lange Zeit dabei“.

Lobend erwähnte Baucke in dem Zusammenhang die Bereitschaft von Unternehmen, ihre Mitarbeiter im Einsatzfall unbürokratisch vom Dienst zu befreien. Die „Mädelsquote“ bezeichnete er darüber hinaus als überaus zufriedenstellend, könne man doch mittlerweile auf 15 Prozent weibliche Mitglieder zählen. Auch Tanja Tischler gehört zu den Frauen, die ihre Freizeit dem Technischen Hilfswerk widmen. Ihr Einsatz beschränke sich dabei auf kaufmännische Tätigkeiten, erklärte die 40-Jährige. So organisiere sie die Teilnahme an Lehrgängen und dokumentiere Ausfälle durch Krankheiten oder Urlaub. „Und den Passat schnappe ich mir, um Kameraden bei Bedarf schnellstmöglich an ihren Einsatzort zu bringen“.

Der THW-Ortsverband ist an der Justus-von-Liebig Staße 5 ansässig. Die Unterkunft wurde 1986 für das THW gebaut – "damals für einen Bergungszug und zwei organisationseigene Pontongruppen", informiert der Verein auf seiner Homepage, die unter www.thw-achim.de zu erreichen ist. Wer beim THW mitmachen möchte, muss unter anderem mindestens 17 Jahre alt und gesundheitlich geeignet sein. Außerdem muss man dem THW für Ausbildungen und Einsätze zur Verfügung stehen. Der Ortsverband ist dienstags von 19 bis 22 Uhr besetzt und erreichbar unter Telefon 04202 / 81683 sowie per E-Mail an info@thw-achim.de.