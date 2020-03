Nicht viel los ist in diesen Wochen im Oytener Rathaus, in dem nur Rumpfteams den Betrieb aufrecht erhalten. (Viola Heinzen)

Erst wenige Monate ist Sandra Röse als Bürgermeisterin der Gemeinde Oyten im Amt und muss sich nun schon als Krisenmanagerin beweisen. Denn natürlich herrscht auch im Rathaus aufgrund des Coronavirus Ausnahmezustand. Als erstes im Landkreis war jenes der Oytener von der Verwaltung für den Publikumsverkehr geschlossen wurden, nachdem erste Fälle von Infizierten in der Gemeinde bestätigt worden waren. „Wir sind sehr entschlussfreudig gewesen“, befindet Röse deshalb.

Und nicht nur die Bürger dürfen derzeit nicht ins Rathaus, auch viele Arbeitsplätze von Mitarbeitern sind verwaist. Nur acht bis neun Leute arbeiten derzeit vor Ort. „Wir sind so aufgestellt, dass wir die wichtigsten Dienstleistungen aufrecht erhalten können und einen Einsatzstab haben“, erzählt Röse, die zum „Team Nummer eins“ gehört. Dieses hat in den vergangenen beiden Wochen die Stellung im Rathaus gehalten. Ab kommenden Montag übernimmt „Team Nummer zwei“ und danach die Woche kommt das dritte Team zum Einsatz.

Das heißt für Röse: Die nächsten zwei Wochen muss auch die Verwaltungschefin von Zuhause aus arbeiten. Gerne räumt sie ihren Schreibtisch für diese Zeit nicht, aber bei der finalen Besprechung sei sie gegen die Logik der Argumente nicht angekommen. Denn schließlich hat sich die Verwaltung für das Team-Modell entschieden, um auch im Falle eines infizierten Mitarbeiters handlungsfähig zu bleiben. Und dieses System klappt natürlich nur, wenn die Mitglieder unterschiedlicher Teams keinen persönlichen Kontakt miteinander haben. Ab sofort wird auf einwöchige Intervalle gesetzt, sodass nach Absolvieren des Rathausdienstes jeder Mitarbeiter für zwei Wochen zu Hause ist – eben jene bisher maximal definierte Inkubationszeit für den Coronavirus.

Nicht alle Mitarbeiter gehen ins Home-Office

Zuhause heißt in dem Fall Home-Office, wenn es denn funktioniert. „Wir sind noch dabei, es für jeden technisch zu ermöglichen. Es ist doch sehr holprig“, spricht Röse über die bisherigen Erfahrungen. Andere Mitarbeiter der Gemeinde Oyten außerhalb der Verwaltung können jedoch auch bei funktionierender Technik nicht ins Home-Office gehen, da sich das ganz einfach nicht für jeden Job anbietet. Die Bürgermeisterin zählt etwa Putzkräfte, Erzieherinnen oder Bauhof-Mitarbeiter auf. Bauhof-Mitarbeiter? Ja, obwohl es theoretisch natürlich genug zu tun gebe, habe die Gemeinde auch für den Bauhof entschieden, nicht alle Mitarbeiter gleichzeitig arbeiten zu lassen, um im Fall der Fälle nicht den gesamten Bauhof in Quarantäne schicken zu müssen, erklärt Röse. Einige Mitarbeiter habe die Gemeinde daher zunächst erst einmal freigestellt, das heißt, sie halten sich bei voller Bezahlung in Einsatzbereitschaft. Wie lange in der Verwaltung auf das aktuelle Arbeitssystem mit Teams gesetzt werde, lasse sich laut Röse schon alleine wegen der Dynamik der Corona-Krise nur schwer voraussagen. Aber sie ist überzeugt: „Wir werden das nicht viele Wochen aufrecht erhalten können.“ Denn die derzeitige Arbeit im Rathaus sei „sehr viel anstrengender“ als normalerweise. Nicht jeder Mitarbeiter könne logischerweise jede Tätigkeit übernehmen, aber dennoch fallen für alle viele zusätzliche Arbeiten an. Hinzu komme laut der Bürgermeisterin noch die Anspannung, unter der alle aufgrund der Situation ohnehin schon stehen.

Diese werde auch nicht selten von den Bürgern, die im Rathaus mit ihren Anliegen anrufen, auf die Mitarbeiter übertragen. Wobei Röse betont haben möchte, dass bisher noch keine allzu panischen Anrufe dabei gewesen seien. Sie spricht von einem „guten Umgangston“. Für ihre Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung habe sie zudem nur lobende Worte übrig. Die Arbeitsatmosphäre beschreibt sie trotz aller Widrigkeiten als „sehr konstruktiv und produktiv“. Und außerdem: „Ich lerne aktuell noch mal unglaublich viel über meine Mitarbeiter“, versucht Röse der Situation auch noch ein bisschen etwas Gutes abzugewinnen.