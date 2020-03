Der Pfarrgarten hinter dem Gemeindehaus in Daverden konnte auch dank der Fördergelder komplett neu gestaltet werden. (Björn Hake)

Für drei Jugendfeuerwehren aus dem Flecken Langwedel ging es im vergangenen Sommer ins Zeltlager an die Ostsee. Auf dem Programm stand dabei auch eine Kanutour, die bei den Teilnehmern „super angekommen ist“, wie Jugendwart Jonas Lindhorst berichtet. Die Jugendfeuerwehren selbst hätten diese Tour nicht finanzieren können. Zum Glück gibt es die Lokale Arbeitsgruppe (LokAG) Langwedel des Fachdienstes Jugend und Familie im Landkreis Verden. Denn diese gewährt eben für solche Zwecke Zuschüsse.

Das oberste Ziel der lokalen Arbeitsgruppen, die es für alle acht Kommunen im Landkreis Verden gibt, ist es, sich an der Weiterentwicklung der Jugendhilfe im Landkreis zu beteiligen, dazu beizutragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien zu schaffen und Kinder und Jugendliche zu beteiligen. Wie das gelingen soll, erklärt Norman Wackwitz von der LokAG Langwedel: Vernetzung der Akteure in der Kinder- und Jugendarbeit, bedarfsgerechte Förderung von Projekten und Unterstützung und Förderung ehrenamtlichen Engagements.

Für die Projektförderung stehen den Vereinen und Institutionen im Flecken Langwedel dieses Jahr 12 000 Euro als Budget zur Verfügung. „Die Fördersummen können dabei ganz unterschiedlich sein“, sagt Jessica Hambrock von der LokAG Langwedel. 2017 seien vier, 2018 drei und im vergangenen Jahr neun Projekte unterstützt worden. „In Langwedel wurde auch noch nie ein Antrag abgelehnt“, betont Wackwitz. Das ist auf der einen Seite positiv, zeigt aber auch, dass bei der Nachfrage noch weiter Luft nach oben ist. Denn trotz der vergleichsweise hohen Projektanzahl 2019 wurde das Gesamtbudget nicht verbraucht – 900 Euro blieben übrig.

Geld nicht komplett genutzt

„Es ist schade, wenn dieses Geld in Langwedel nicht komplett genutzt wird“, befindet Sigrid Ernst, die für den MTV Langwedel und den Kulturverein Langwedel schon Zuschüsse beantragt hat. Die Kinderkulturreihe etwa kann auch dank der LokAG auf die Beine gestellt werden. Außerdem durften sich unter anderem die Landjugend Daverden für die Teilnahme an der 72-Stunden-Aktion, die IG Partner Pferd für Angebote mit Kindern oder der Radfahrverein Etelsen schon über Förderungen freuen. Die Kirchengemeinde Daverden erhielt zudem einen Zuschuss für die Gestaltung des neuen Pfarrgartens, an der im vergangenen Jahr auch viele Jugendliche beteiligt gewesen sind.

Einige unterschiedliche Aktionen konnten also im Flecken Langwedel schon unterstützt werden, aber „es gibt noch wesentlich mehr Möglichkeiten“, ist sich Hambrock sicher. Ausreichend Unterstützung sei Vereinen oder Organisationen in jedem Fall sicher. „Wir begleiten jedes Projekt sehr eng“, sagt Wackwitz. Viermal im Jahr gibt es ein Treffen der Arbeitsgruppe, zu denen Interessierte hinzukommen können. „Wir freuen uns über jeden“, betont Hambrock.

Bei der Jugendfeuerwehr ist man nach der positiven ersten Erfahrung in jedem Fall auf den Geschmack gekommen. Als nächstes Projekt für die Jugendfeuerwehr soll der Bau von mehreren Seifenkisten durch die LokAG bezuschusst werden, wie Lindhorst erzählt. Die Anträge befänden sich in der Vorbereitung. Apropos Anträge: Der Jugendwart möchte betont haben, wie einfach die Antragsstellung funktioniert. Lediglich zwei Seiten gilt es auszufüllen – angesichts einer bisherigen Erfolgsquote von 100 Prozent der Anträge im Flecken Langwedel wahrlich eine lohnende Arbeit.