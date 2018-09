Jürgen Bührmann (von links), Planung Außenbereich, die Architektin Ute Asendorf und Pastor Sebastian Sievers vor dem neuen Gemeindehaus in Blender. (Lukas Warnecke)

Blender. Das neue Gemeindehaus der evangelisch-lutherischen Kirchengemeinde Blender, Intschede und Oiste (BIO) ist fertig und am Sonntagnachmittag offiziell eingeweiht worden. Nach fast einem Jahr sind die Arbeiten an dem Gebäude nun abgeschlossen. Direkt neben der großen Kirche in Blender steht es und ist farblich auf die weiße Kirchenfassade abgestimmt. Bei einer Andacht am Sonntag wurde das Haus gesegnet, im Anschluss daran konnten die interessierten Besucher das neue Gebäude in Augenschein nehmen.

Das Innere der Kirche war während der Andacht beinahe bis auf den letzten Platz belegt. Menschen aus der ganzen BIO-Gemeinde waren zur Andacht erschienen. Dazu zählten auch Blenders Bürgermeister Andreas Meyer und der stellvertretende Superintendent des Kirchenkreises, Dietrich Hoffmann. Mit einem Zitat aus dem 127. Psalm begann Sebastian Sievers, Pastor der BIO-Gemeinde, die Andacht. „Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst, die daran bauen.“ Der Pfarrer dankte all denen, die beim Aufbau mitgeholfen hatten. Zum Beispiel Ute Asendorf, der Architektin des Gemeindehauses, und ihrem Kollegen Jürgen Bührmann, der die Außenplanung übernommen hatte.

Neben der körperlichen Hilfe brauchte es für den Bau des Gemeindehauses aber auch die finanziellen Mittel. Knapp 600 000 Euro haben der Bau und die Gestaltung des Außenbereiches letztlich gekostet. Von der Landeskirche und dem Kirchenkreis gab es nach Auskunft von Sievers Zuschüsse von jeweils 35 Prozent, den Rest musste die Kirchengemeinde aufbringen. Ein anonymes Gemeindemitglied spendete sogar die Möbel für die neuen Büroräume.

Am Ende der Andacht segnete Sievers das Gemeindehaus und die Besucher konnten sich das neue Gebäude von innen anschauen. Von dieser Möglichkeit machten gleich viele Gemeindemitglieder Gebrauch. „Es zeigt nochmal, dass die Menschen aus Blender sich mit der Kirche verbunden fühlen“, sagte Sievers und Ute Asendorf ergänzte: „Ich würde mich freuen, wenn hier eine Gemeinschaft entsteht“. Zumindest am Sonntag zeigte sich, dass diese Hoffnungen berechtigt sind. Bei Kaffee und Kuchen oder einem Bier saß die Gemeinde beisammen und informierte sich über den Nutzen des neuen Gemeindehauses neben der Kirche.

Nur Sebastian Sievers hatte wenig Zeit zum Sitzen und musste viele Glückwünsche annehmen. Im Hintergrund konnten sich die anderen Besucher währenddessen Bilder vom Bau anschauen. Über einen Beamer wurden sie an eine Leinwand projiziert. Schon bei der Planung hatte man eine moderne Ausrichtung für das Gemeindehaus im Sinn. Dazu zählte auch ein neuer Beamer. Das neue Gemeindehaus hat eine Grundfläche von knapp 210 Quadratmetern. Darin enthalten ist neben dem Amtszimmer von Sievers auch das Archiv. Es gibt außerdem einen Raum mit Küchenzeile sowie eine Ecke für Sitzplätze. Das Prunkstück des Hauses ist aber sicherlich der große Raum, in dem sich künftig wohl das meiste Leben abspielen wird. Dies ist der Ort für die Veranstaltungen, für den Konfirmandenunterricht oder die Themenabende.

Wie Sebastian Sievers berichtete, wurde bereits das alte Gemeindehaus sehr aktiv genutzt. Daher sollen alle alten Projekte und Kurse auch im neuen Haus angeboten. Dazu zählen zum Beispiel Erste-Hilfe-Kurse und Proben von Musikgruppen. Auch die Gemeinde freut sich auf ihren neuen Anlaufpunkt. Viele der anwesenden Gäste waren sich einig: „Das neue Gemeindehaus ist sehr gelungen“, sagten sie. "Es ist einfach schön.“