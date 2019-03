Gehören zum Team, das sich um die Begräbnisstätte in Steinberg kümmert (von links): Eckhard Behrmann, Hermann Bruns, Rainer Glase und Renate Behrmann. (fotos: Björn Hake)

Lediglich rund 370 Einwohner hat der Etelser Ortsteil Steinberg. Und doch verfügt er über etwas, was sich bundesweit in vielen deutlich größeren Ortschaften nicht findet: einen eigenen Friedhof. Zu verdanken ist dies den Steinbergern selbst, denn die Begräbnisstätte wird nicht etwa von einer Kirchengemeinde oder dem Flecken Langwedel in Schuss gehalten, sondern von einer aus Anwohnern bestehenden Friedhofsgemeinschaft – und das seit mittlerweile schon 86 Jahren.

Rund 70 bis 80 Grabstätten umfasst der Friedhof, zu dem auch eine Kapelle mit Glockenturm gehört. „Sechs Bestattungen haben wir hier durchschnittlich im Jahr“, erzählt Eckhard Behrmann, Vorsitzender des Friedhofsausschusses. Sollten die 60 Plätze in der Kapelle einmal nicht ausreichen, so finden die Trauerfeiern in der Kirche Posthausen statt. Auch der Pfarrer kommt für die Bestattungen und mindestens drei reguläre Gottesdienste im Jahr aus der nördlichen Nachbarschaft. Denn obwohl Steinberg politisch zum Flecken Langwedel gehört, ist die Ortschaft kirchlich gesehen Teil der evangelisch-lutherischen Lukaskirche in Posthausen. Schon eine Besonderheit, schließlich fühlen sich die Steinberger größtenteils deutlich zugehöriger zu Etelsen, wie Behrmann sagt.

Ausschuss ins Leben gerufen

Noch bis 1932 fanden die verstorbenen Einwohner Steinbergs auf dem Friedhof in Grasdorf ihre letzte Ruhe. Doch dann lehnte der Grasdorfer Gemeinderat die weitere Aufnahme von Steinbergern aus Platzgründen ab, sodass deren Einwohner unter der Federführung von Karl Köster sen. einen Ausschuss ins Leben riefen, der sich darum kümmerte, einen eigenen Friedhof anzulegen. Das Grundstück an der heutigen Schützenstraße wurde dann bereits am 20. Mai 1932 für damals 150 Reichsmark erworben. Nachdem in mühsamer Arbeit die Fläche – die zu dieser Zeit ein kleines Wäldchen war – hergerichtet worden war, konnte der Friedhof im Januar 1933 eingeweiht werden. Die Kapelle kam wiederum erst 1962 dazu, der Glockenturm noch einmal sieben Jahre später.

Die Kapelle mit Glockenturm steht auf der Anlage seit den 1960er Jahren. (Björn Hake)

Von Anfang an haben sich immer wieder Steinberger gefunden, die die Pflege und Verwaltung ehrenamtlich übernommen haben. Durch sein besonderes Engagement tut sich etwa seit Jahrzehnten Hermann Bruns hervor. „Ich wohne seit 1966 auf dem Steinberg und bin seitdem auch im Friedhofsausschuss“, erzählt der Senior. Über eine lange Zeit kümmerte er sich um die Verwaltungsaufgaben, seit 1996 als Friedhofswärter um die Pflege der Anlage. „Alle 14 Tage wird der Boden geharkt, damit kein Kraut wächst“, berichtet Bruns von einer seiner Aufgaben.

Dank der vielen ehrenamtlichen Kraft, die in dem Betreiben des Friedhofes steckt, sind die Grabstätten laut Behrmann verhältnismäßig günstig. Kostendeckend müsse die Anlage aber schon betrieben werden. „Wir müssen eine offizielle Abrechnung machen, die dann zum Kirchenamt nach Verden geht. Wir können hier also nicht etwas machen, was wir wollen“, betont der Vorsitzende des Friedhofsausschusses. Trotz günstigerer Preise sei das Interesse von außerhalb im Übrigen sehr gering. Es komme schon einmal vor, dass in Steinberg jemand begraben werde, der in einer anderen Ortschaft gelebt hat. „Aber das ist die Ausnahme“, sagt Behrmann.

Ehrenamtliches Engagement

Was die Begräbnisformen angeht, so geht man auch auf dem Steinberg mit der Zeit. „Seit etwa zehn Jahren können wir einen deutlichen Trend zur Urnenbestattung erkennen“, sagt Behrmann. Daher sei 2007 eine Urnenreihengrabstätte angelegt worden, die von seiner Frau Renate Behrmann betreut wird. Auch sonst habe sich in den vergangenen Jahren einiges getan. „Wir haben viel investiert“, berichtet Renate Behrmann.

Mit der Zeit gehen: Inzwischen gibt es auf dem Friedhof Steinberg auch eine Urnengrabstätte. (Björn Hake)

Neben Bänken und einem neuen Keyboard ist vor allem der Bau der Schutzhütte vor der Kapelle zu erwähnen, die es Besuchern auch außerhalb der Kapelle ermöglicht, bei Regen im Trockenen zu stehen. Um auch vor Wind geschützt zu sein, wurden zudem danach noch Rollläden angebracht. Finanziert werden diese Projekte alle aus eigenen Mitteln, wodurch die Friedshofsgemeinschaft immer wieder auf Spenden angewiesen ist. Ende vergangenen Jahres hatte es etwa 1500 Euro vom Verein Giersberger Windenergie gegeben.

Neben dem Generieren von finanziellen Mitteln wird der Erhalt des kleinen Friedhofes zukünftig aber natürlich maßgeblich davon abhängen, ob sich weiterhin ausreichend Ehrenamtliche um Pflege und Verwaltung kümmern werden. Eckhard Behrmann weiß, dass das irgendwann schwierig werden könnte. „Es steht keiner Schlange“, sagt der Ausschussvorsitzende. Er selbst wolle den Job auf jeden Fall noch einige Zeit ausüben. Danach müsse man sehen. Aber ein bisschen Hoffnung auf eine Nachfolgegeneration habe er schon. „Schließlich pflegen wir hier auf dem Steinberg eine gute und intensive Nachbarschaft.“