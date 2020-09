Polizeibeamte waren am Mittwoch in der Region unterwegs, um wegen der Corona-Pandemie an neuralgischen Punkten über die Tragepflicht einer Mund-Nasen-Bedeckung sowie über die Abstandsregeln zu informieren. Insgesamt waren nach Angaben der Polizeidirektion Oldenburg am Mittwoch rund 240 Polizisten in den gesamten Zuständigkeitsbereich ausgeströmt, um insbesondere im öffentlichen Personennahverkehr – und da vor allem an Bahnhöfen und Haltestelle – für die Einhaltung der Regeln zu sorgen und die Menschen dafür zu sensibilisieren. In der Stadt Achim haben diese Aufgabe unter anderem Kontaktpolizistin Katja Brammer und Stefan Grund vom Landkreis Verden als Gespann übernommen.

Das Duo hatte sich zur Mittagszeit jedoch in die Achimer Marktpassage gestellt, um die Schüler abzufangen, die von den Schulen zur Bushaltestelle Am Schmiedeberg strömten und dabei die Passage durchquerten. „Die meisten holen sich dort noch etwas zu essen“, weiß nämlich Katja Brammer. Während sie bei ihren Kontrollen an der Haltestelle Am Schmiedeberg und auch in den Bussen in Fahrtrichtung Oyten keinerlei Verstoß gegen die Maskenpflicht ausmachen konnte, sah das zwischen den Geschäften in der Passage schon anders aus.

„Ich schätze, dass etwa zehn bis 15 Prozent der Schüler an das Maskentragen erinnert werden mussten“, blickte Katja Brammer zurück. Zwar hätten auch diese Jugendlichen allesamt Masken dabei gehabt, aber ihnen sei zum großen Teil gar nicht klar gewesen, dass die Bedeckung nicht nur in den Geschäften selbst, sondern auch in der Passage getragen werden müsse. „Das war also keine böse Absicht“, hält die Kontaktbeamtin den jungen Leuten zugute. Nur in einem Fall habe ein Passant keine Maske getragen und hatte offenbar auch keine dabei. „Das war aber mehr ein Sprachproblem, ich konnte ihm die Tragepflicht nicht verständlich machen“, erzählte sie. Ansonsten seien die Schüler der Aufforderung nachgekommen – „da gab es keine Diskussionen“.

Beamten geht es um Aufklärungsarbeit

Im Bereich der Stadt Achim wurden laut Polizeisprecherin Sarah Humbach insgesamt 25 Beanstandungen festgestellt, in Verden waren es 82 und im Landkreis Osterholz 30 Beanstandungen – Bußgelder seien in diesen beiden Landkreisen nicht verhängt worden. Hauptsächlich ging es den Beamten um Aufklärungsarbeit: „Viele Personen äußerten, dass ihnen die Tragepflicht an den Haltestellen und in den Bahnhöfen bisher nicht bekannt war“, erklärte Sarah Humbach. Hintergrund der im Vorfeld nicht angekündigten Aktion ist die zuvor geschlossene „Sicherheitspartnerschaft“ zwischen dem niedersächsischen Innenminister und dem Verkehrsminister mit dem Verband Deutscher Verkehrsunternehmen der Landesgruppe Niedersachsen/Bremen.

Die Polizisten der sieben Flächeninspektionen der Polizeidirektion Oldenburg hätten nun am Mittwoch mehr als 850 aufklärende Gespräche geführt. Dabei stießen sie laut Polizeidirektion bei einem Großteil der wartenden Menschen auf Verständnis. „In 13 Fällen allerdings zeigten die Fahrgäste keine Einsicht, sodass ein Bußgeldverfahren auf Grundlage der derzeit geltenden niedersächsischen Verordnung gegen sie eingeleitet werden musste“, erklärte die Polizeidirektion. Ihr Vizepräsident Andreas Sagehorn zog ein positives Fazit: „Die Kontrollen haben gezeigt, dass der Großteil der Bevölkerung aufeinander Rücksicht nimmt und sich an die für uns alle neuen Regeln im Alltag hält. Leider gibt es auch Situationen, in denen Mitarbeiter von Verkehrsbetrieben auf diese Pflicht hinweisen müssen und dennoch die Unterstützung der Polizei notwendig ist.“

Zum Schutz von Fahrgästen und Mitarbeitern im öffentlichen Nahverkehr will die Polizei auch künftig stichprobenartige Kontrollen durchführen, kündigte sie an.