In Thedinghausen läuft ein Projekt zur Quartiersentwicklung: Daran arbeiten Judith Allerheiligen (von rechts), Petra Hille-Dallmeyer, Werner Hahn, Claudia Dietzel und Cathrin Schley. (Björn Hake)

Was bewegt die Menschen in Thedinghausen? Was wünschen sie sich in Bezug auf das nachbarschaftliche Miteinander für ihren Ort? Wo gibt es noch Hürden für die Begegnung und für die gesellschaftliche Teilhabe und wie können diese abgebaut werden? Wie kann die Begegnung der verschiedenen Bevölkerungsgruppen – Zugezogene und Einheimische, Jung und Alt – noch gefördert werden? All diese Fragen stellt sich zurzeit Judith Allerheiligen in ihrer täglichen Arbeit. Die Diplom-Psychologin arbeitet seit dem 1. September an einem Konzept für „soziale Maßnahmen zur Quartiersentwicklung in Thedinghausen“.

Dieses Projekt wurde bereits im Jahr 2019 initiiert und beantragt von der Initiative „Ankommen in Thedinghausen“. Schließlich kam die Zusage von der Deutschen Fernsehlotterie für einen Zeitraum von einem Jahr eine halbe Stelle zur Konzeptentwicklung zu 80 Prozent zu finanzieren. Für die Bereitstellung der übrigen 20 Prozent konnte sehr schnell die Kramerei, das diakonische Kaufhaus in Thedinghausen, gewonnen werden. Anstellungsträgerin der Stelle ist die Kirchengemeinde Thedinghausen, die das Projekt mit beantragt hat.

„Aus der mehrjährigen Arbeit mit geflüchteten Menschen mit dem zunehmenden Schwerpunkt der interkulturellen Begegnung im Haus auf der Wurth wurde deutlich, dass es Zeit ist, das Engagement auszuweiten und auf alle Menschen in Thedinghausen zu beziehen – insbesondere auf die, die es schwer haben, gleichberechtigt am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen“, sagt Petra Hille-Dallmeyer von der „Initiative Ankommen in Thedinghausen“ zu den Beweggründen, nun den Schritt in Richtung Quartiersentwicklung zu gehen.

Auswertung der Daten

Den Namen „Ankommen in Thedinghausen“ hatte die Initiative 2015 übrigens nicht ohne Grund gewählt: Es ging ihr schon immer um das gute Zusammenleben aller Menschen in Thedinghausen. „Integration und Inklusion ist eine Herausforderung für beide Seiten – sowohl für Zugezogene als auch für Alteingesessene“, heißt es von der Initiative.

Judith Allerheiligen hat nun zunächst die Aufgabe, die sozialräumliche Struktur vor Ort hinsichtlich sozio-ökonomischer und sozialer Infrastruktur zu analysieren, relevante Zielgruppen für soziale Maßnahmen zu bestimmen und konkrete Bedarfe zu ermitteln. Sie führt dazu aktuell Interviews mit Funktionsträgerinnen und Funktionsträgern wie Schulleiterin, Bürgermeister, Pastorin oder auch Mitarbeitern des Jugendzentrums. Später soll eine breiter angelegte „aktivierende“ Befragung von Bürgerinnen und Bürgern und – soweit dann möglich – die ein oder andere Veranstaltung zur Bürgerbeteiligung hinzukommen.

„Anhand dieser Erhebungen und der Auswertung der verfügbaren Daten können dann konkrete Maßnahmen entwickelt werden, die das Miteinander in Thedinghausen verbessern und auch bislang benachteiligte Gruppen in das Leben vor Ort miteinbeziehen sollen“, sagt Allerheiligen.

Begleitet wird die Konzeptentwicklung von einem „wissenschaftlichen Beirat“. Dieser setzt sich aus Angelika Oelschläger, Werner Hahn, Dieter Mensen und Petra Hille-Dallmeyer – alles Mitglieder der Initiative „Ankommen in Thedinghausen“ – und einem erweiterten Beirat mit den Ratsmitgliedern Anke Fahrenholz und Ralph Landwehr zusammen.