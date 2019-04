Gilt für den Bereich der Hauptstraße zwischen den Einmündungen Am Deepen Bund und Schulstraße zumindest nachts bald Tempo 30? (Björn Hake)

Die Anwohner an den Landesstraßen 167 und 168 in Oyten müssen, was den täglichen Lärm angeht, mit einer „hochbelasteten Situation“ leben. Das ist eine der wesentlichen Erkenntnisse des Lärmaktionsplanes für die Gemeinde, der vom Verkehrsplanungsbüro PGT erstellt und nun in der Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Gemeindeentwicklung am Mittwochabend vorgestellt wurde. Dabei ging es nicht nur um die Feststellung von lärmbelasteten Gebieten, sondern auch um Handlungsstrategien, wie die Lage in Zukunft verbessert werden könnte.

Bereits 2005 hatte der Bundestag beschlossen, dass für Hauptverkehrsstraßen mit Verkehrsbelastungen, wie sie unter anderem in Oyten der Fall sind, Lärmaktionspläne aufzustellen sind. Die rechtliche Grundlage dafür bietet eine 2002 aufgestellte EU-Richtlinie. Für die Gemeinde Oyten wurden sogenannte Lärmkarten berechnet, die jedoch nur auf den Verkehren von Bundes- und Landesstraßen sowie Autobahnen beruhen. Innerörtliche Verkehre von Kreis- und Gemeindestraßen bleiben unberücksichtigt. Und während der Schienenverkehr in einer Lärmkarte Beachtung findet, wird der Fluglärm nicht behandelt, weil die Werte „keinen kritischen Pegel“ erreichen, wie es im Aktionsplan heißt.

Neben der Belastung im Bereich der Ortsdurchfahrten L 167 und L 168 ist auch „eine Verlärmung durch die Autobahn 1“ mit Pegeln oberhalb der Dezibel-Grenzwerte festzustellen. „Hier ist insbesondere der Bereich Oyterthünen betroffen“, steht im Aktionsplan. Durch den Bahnlärm gebe es in der Gemeinde auch Doppelbelastungen, wie Heinz Mazur von PGT in der Sitzung erläuterte. „Aber es sind in Oyten deutlich weniger Menschen durch Bahnlärm betroffen als erwartet“, bilanzierte der Fachmann.

Nachts soll das Tempo runter

Zur Lärmminderung nennt der Plan verschiedene Ansätze. Zum einen die Reduzierung der Fahrgeschwindigkeiten in belasteten Straßenabschnitten – besonders nachts zum Schutz der Nachtruhe. „Tempo 30 statt 50 hat eine vergleichbare Wirkung auf die Lautstärke wie eine Halbierung des Verkehrs“, machte Mazur deutlich. Besagte Änderung empfiehlt er zwischen 22 und 6 Uhr auf den Abschnitten der Hauptstraße (L 168) von Am Deepen Bund bis Schulstraße, der Großen Straße (L 168) von Auf dem Kamp bis zum Kreisverkehr und der Achimer Straße (L 167) zwischen Oytermühle bis Industriestraße.

Zudem wird geraten, auf einigen Außerortsstrecken die Geschwindigkeit zumindest zur Nachtzeit von 70 auf 50 km/h zu reduzieren. Genannt sind: Oyterdamm zwischen Oyterdammer Laufgraben bis Am Moor, Hamburger Straße zwischen Am Hügel und Auf dem Kamp, Oytermühle zwischen Achimer Straße und Rudolf-Diesel-Straße sowie Achimer Straße im Bereich der Autobahnauf- und abfahrt bis Ortseingang. Für die A 1 wird in dem Gutachten außerdem für den Abschnitt Oyterthünen bis Bassen für die Nachtzeit Tempo 100 vorgeschlagen.

Für mehr Ruhe soll zudem laut dem Aktionsplan eine „lärmmindernde Straßenraumgestaltung“ sorgen. Dazu zählt etwa der Rückbau „freier Rechtsabbieger“ wie in Oyten zum Beispiel an den Knotenpunkten Oytermühle / Achimer Straße und Oyterdamm/Am Moor. Weiterhin wird darauf hingewiesen, bei Sanierungsmaßnahmen an Straßen zukünftig lärmmindernde Fahrbahnbeläge zu verwenden und vorhandene Lärmschutzwände im Zuge der A 1 zu erhöhen beziehungsweise zu erweitern. Genannt werden diesbezüglich zum Beispiel die Bereiche Lindheimer Straße und der Abschnitt Wümmestraße bis Bergstraße. Ein weiterer Vorschlag ist die Förderung des Radverkehres, auch wenn durch den Umstieg aufs Rad die „Auswirkung auf die Lärmbelastung eher mittel- bis langfristig zu sehen sind“, heißt es im Aktionsplan.

Viele Empfehlungen also von dem Planungsbüro, da ergibt sich zwangsläufig die Frage nach der Umsetzung. Denn das Problem hinter dem Lärmaktionsplan ist, dass die Kommune zwar zuständig ist für die Maßnahmenplanung und die Umsetzung, jedoch gar nicht Straßenbaulastträger ist. Das ist für die in den Lärmkarten untersuchten Straßen die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr und diese lehnt – wie die Vergangenheit gezeigt hat – kommunale Anträge zum Beispiel auf Geschwindigkeitsreduzierungen in der Regel ab, etwa weil nötige Verkehrsaufkommen nicht erfüllt sind. Warum sollte das nun also mit dem Verweis auf den Lärmaktionsplan anders sein, wurden aus den Reihen der Ausschussmitglieder Bedenken zu den Umsetzungschancen laut.

„Diskussionen initiieren“

Doch Mazur machte deutlich, dass „der Plan für den Baulastträger verbindlich ist“. Er verwies dabei auch auf ein kürzlich getroffenes Gerichtsurteil, das dies bestätigt habe. Wolle das Straßenbauamt im Aktionsplan empfohlene Maßnahmen nicht umsetzen, so müsse dieses erst nachweisen, dass diese nicht wie angegeben wirken. Letztlich sei es aber die Aufgabe der Gemeinde, aktiv zu sein und einzelne Verbesserungen zu erwirken. „Das wird nicht alles gleichzeitig gehen“, betonte Mazur, aber der Plan sei auch keine Satzung, bei der alles zwingend umgesetzt werden müsse. „Aber er soll Diskussionen initiieren.“

Der Plan wird nun öffentlich ausgelegt, sodass sich Träger öffentlicher Belange und Bürger an dem Verfahren beteiligen können. Anschließend beschließt der Gemeinderat die Lärmaktionsplanung und kann damit beginnen, erste Schwerpunkte bei der Umsetzung zu setzen.