Wenn es nach der WGL in Langwedel geht, sollen die Schüler künftig an der Verlängerung des Reepschlägerweges mithilfe einer Ampel die Hauptstraße überqueren können. (Björn Hake)

Langwedel. Machen Kinder und Jugendliche in Langwedel, die nördlich der Hauptstraße (Landesstraße 158) wohnen, auf ihrem Schulweg zur Oberschule oder Grundschule von den noch vorhandenen Querungshilfen über die Landesstraße Gebrauch, so führt sie der Weg nach der Überquerung nicht selten noch ein großes Stück an der Hauptstraße entlang. Diese Lösung hält die WGL-Fraktion im Langwedeler Gemeinderat für nicht mehr zeitgemäß. Schließlich habe sich in diesem Verkehrsbereich inzwischen sehr viel getan. Die WGL beantragt daher, dass der Flecken Langwedel die zuständigen Behörden des Landes Niedersachsen auffordert, die Fußgängerampel an der Hauptstraße vom bisherigen Standort im Bereich Im Sande/Suhrfeldstraße zu der Einmündung der fußläufigen Verbindung zum Reepschlägerweg zu verlegen.

Die Entwicklung an der Großen Straße habe laut Ansicht der Fraktion immer weiter zu einer Verschlechterung der Schulwegsicherheit geführt. Auf der einen Seite seien die beiden Fußgängerüberwege auf Höhe der Straßen Am Rathaus und Im Ort inzwischen verschwunden. Gleichzeitig habe sich das Verkehrsaufkommen in diesem Bereich durch die Ansiedlung des Aldi- und Edeka-Marktes, dessen Ausfahrten zudem den Schulweg kreuzen, deutlich erhöht. Aktuell sehen die Schulwege von den Kindern und Jugendlichen nördlich der Hauptstraße nach Sicht der WGL so aus, dass sie über die Straßen Im Ort oder Im Sande zu der Landesstraße gelangen, dann im Umfeld die Querungshilfen nutzen, um dann auf der anderen Straßenseite – wo die Märkte angesiedelt sind – zum Schulgebäude weiterzugehen.

"Es kommt nach unserer Beobachtung fast wöchentlich zu Unfällen oder Beinaheunfällen", berichtet die WGL und führt weiterhin an: "Hauptproblem ist hier, dass einige Autofahrer mit den ganzen Verkehren überfordert sind." Und eine Entspannung sei an dieser Stelle nicht in Sicht, steht doch die Eröffnung des Rossmann-Marktes mit eigener Zu- und Abfahrt in direkter Nachbarschaft der beiden Lebensmittelläden unmittelbar bevor.

Reepschlägerweg als Alternative

Diese Problematik betreffe sowohl die Langwedeler Oberschüler, wie auch die Grundschüler, die aus Daverden kommen. Der Lösungsansatz der WGL sieht nun folgendes vor: Die Schüler, die nördlich der Hauptstraße wohnen und zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Schule kommen, sollen zunächst geleitet über den Straßenzug Herrenkamp/Rotdornweg und dann über den Reepschlägerweg zur Landesstraße gelangen, um diese dort mithilfe der neuen Ampel überqueren zu können. Dadurch stünden die Kinder und Jugendlichen schon quasi direkt vor dem Schulgebäude.

In dem Antrag nennt die Fraktion zahlreiche Vorteile: Viele Schüler müssten auf dem Weg nicht mehr die Zufahrten zum Einkaufszentrum kreuzen und auch die "schlecht einzusehende Einmündung" der Straße Im Ort in den Herrenkamp müsste nicht mehr passiert werden. Außerdem sei der Reepschlägerweg verkehrlich weniger belastet und besser ausgebaut als die Straße Im Sand, was besonders die Sicherheit der Schüler, die mit dem Rand unterwegs sind, erhöhen würde.

Wann der Antrag der WGL politisch beraten wird, steht derzeit noch nicht fest. Allerdings hatte die Fraktion mit einem anderen Antrag erst kürzlich dafür gesorgt, dass solche Anliegen künftig innerhalb von drei Monaten auf der Tagesordnung zu stehen haben. Die WGL plant derweil schon weiter: "Nach Abschluss des Oberschulneubaus sollte man prüfen, ob der Schulweg zur Oberschule nicht über die vorhandene Goldbachbrücke zur Grundschule weitergeführt wird, um die Schulwegsicherheit für die Daverdener Grundschüler zu erhöhen."