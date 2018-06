Klimaschutz und erneuerbare Energien sind die Kernthemen, um die sich eine GmbH für den gesamten Landkreis Verden kümmern soll. (Björn Hake)

Achim/Landkreis Verden. Der Landkreis Verden strebt, wie berichtet, die Gründung einer Klimaschutz- und Energieagentur an, die ab dem kommenden Jahr finanziell vom Kreis selbst aber auch von den Städten und Gemeinden im Kreisgebiet getragen werden soll. Für die ersten sechs Jahre fallen demnach rund 1,2 Millionen Euro an, rechnet der Landkreis vor. Wobei die acht Kreis-Kommunen zusammen rund 320 000 Euro in den sechs Jahren beisteuern werden. Auf die Stadt Achim kämen Kosten in Höhe von 12 000 Euro jährlich zu, noch aber gibt es keine Entscheidung über einen Beitritt. Die Weichen dafür kann der Finanzausschuss in seiner Sitzung an diesem Mittwochabend stellen, bereits einen Tag später soll der Verwaltungsausschuss dann Nägel mit Köpfen machen.

Die Stadtverwaltung würde eine Mitgliedschaft begrüßen, möchte aber noch einzelne Punkte geklärt sehen, wie aus einer Beschlussvorlage für die Ausschussmitglieder hervorgeht. So stehe die Finanzierbarkeit des Vorhabens in Abhängigkeit der Haushalte 2019 bis 2024, die noch nicht verabschiedet sind. Und auch die Frage, ob und wie sich die Stadt an einem Unternehmen privaten Rechts beteiligen könne, müsse noch geklärt werden. Denn der Landkreis Verden zielt darauf ab, eine GmbH zu gründen. Diese soll unter anderem den Aufbau eines zentralen kommunalen Energiemanagements gewährleisten, Fördergelder einwerben, Projekte initiieren und begleiten, die Wirtschaft unterstützen und die Attraktivität des Landkreises als Unternehmens- und Wohnstandort stärken.

Ziel des städtischen Leitbildes

„Wir sorgen für moderates Wachstum und kümmern uns um die Qualität unseres Wohnstandortes“, heißt es im Leitbild der Stadt Achim und daher sieht die Verwaltung dieses strategische Ziel mit der Energieagentur erfüllt. Neben der Stadt Verden (17 000 Euro jährlich), in der die Agentur ihren Standort haben soll, müsste Achim abhängig von der Einwohnerzahl mit 12 000 Euro den größten Batzen beisteuern. Langwedel, Ottersberg, Oyten und Thedinghausen wären mit 6000 Euro jährlich dabei, Dörverden und Kirchlinteln mit 3000 Euro.

Ende September soll der Kreistag den Gründungsbeschluss fassen, die Energieeffizienz und die erneuerbaren Energien könnten aus Sicht der Kreisverwaltung gestärkt werden, indem die Klimaschutz- und Energieagentur diese Themen für den Kreis und die Kommunen erschließt und sie bei Projekten dazu unterstützt. Nun ist es nicht so, dass das Thema Klimaschutz bisher keine Rolle im Kreisgebiet gespielt hat, aber noch sind es einzelne Aktivitäten oder Akteure, die sich mit der Thematik befassen. Ein Beispiel ist der Ottersberger Verein Ikeo, der bereits seit zehn Jahren besteht. Dessen erster Vorsitzender Bernhard Schorn freut sich bereits über eine Zusammenarbeit: „Wir sind überzeugt, dass mit einer Klimaschutzagentur auf Landkreisebene Kommunen, Unternehmen und Bürger eine wertvolle Unterstützung finden werden, die Klimaschutzziele der Bundesregierung im Landkreis umzusetzen.“

Zumal man aus seiner Sicht mit Michael Pelzl eine gute Personalentscheidung getroffen habe. Pelzl ist seit Ende vergangenen Jahres damit befasst, die Gründung der Klimaschutzagentur vorzubereiten. „Er ist fachlich gut qualifiziert, hat Erfahrungen im Energie- und Klimaschutzbereich sammeln können und verfügt über unternehmerische und hervorragende kommunikative Fähigkeiten“, bescheinigt ihm der Verein Ikeo.



Die öffentliche Sitzung des Finanzausschusses beginnt an diesem Mittwoch um 17 Uhr im Achimer Rathaus.